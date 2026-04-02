Nhà nước rót ngân sách để phát triển, làm chủ, liên kết chuyển giao công nghệ

Hạ Chi

02/04/2026, 18:15

Ngân sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, sẽ được bố trí để khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát triển và hoàn thiện công nghệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ. Trong đó, đáng chú ý là các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, với 4 hình thức hỗ trợ như sau

Thứ nhất, hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ. Áp dụng đối với doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư và có hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định.

Các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được hỗ trợ thông qua các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoặc các hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật.

Thứ hai, khuyến khích hợp tác trong đổi mới công nghệ. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Các hình thức hợp tác bao gồm: phát triển và hoàn thiện công nghệ; chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đào tạo và sử dụng chung nguồn nhân lực; hợp tác công - tư trong đầu tư, vận hành hạ tầng khoa học, công nghệ; chia sẻ dữ liệu, thông tin công nghệ; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mạng lưới chuyên gia.

Các chủ thể tham gia hợp tác được ưu tiên hỗ trợ như: tiếp cận các chương trình khoa học, công nghệ; được đặt hàng, giao nhiệm vụ; ưu tiên sử dụng hạ tầng nghiên cứu; tiếp cận các quỹ hỗ trợ; tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo; được tôn vinh, khen thưởng theo quy định.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ. Các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ, bao gồm bên chuyển giao công nghệ, bên nhận chuyển giao công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

Các đối tượng này được ưu tiên xem xét hỗ trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đổi mới sáng tạo thông qua các quỹ và nguồn lực hợp pháp theo quy định.

Thứ tư, hỗ trợ phát triển mạng lưới tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh từ nguồn ngân sách dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua: các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ; giao nhiệm vụ, đặt hàng; tổ chức các câu lạc bộ, diễn đàn, mạng lưới liên kết; và kết nối với các nền tảng, chương trình trong nước và quốc tế.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ điều chỉnh danh mục công nghệ chiến lược

16:30, 01/04/2026

TP. Hồ Chí Minh tính huy động hơn 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học - công nghệ vào năm 2027

16:26, 17/03/2026

Khoa học - công nghệ hướng mục tiêu chiếm tỷ trọng 17,5% GDP

21:00, 28/02/2026

Bộ Công an đề xuất quy trình hoạt động của sàn dữ liệu

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hoạt động của sàn dữ liệu nhằm hình thành môi trường giao dịch dữ liệu minh bạch, có kiểm soát, thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ dữ liệu, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và kinh tế dữ liệu.

Mỹ siết cả xuất lẫn nhập khẩu thiết bị công nghệ với Trung Quốc

Không chỉ kiểm soát xuất khẩu nhằm kìm hãm năng lực sản xuất chip của Trung Quốc, Mỹ cũng đang tăng cường hạn chế sự hiện diện của thiết bị điện tử Trung Quốc trên thị trường nội địa...

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Một nửa kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang bị trì hoãn hoặc hủy bỏ không phải vì thiếu tiền hay thiếu nhu cầu, mà chủ yếu do “tắc nghẽn hạ tầng nền”, đặc biệt là điện…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026 phát hành ngày 06/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

