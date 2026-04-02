Nhà nước rót ngân sách để phát triển, làm chủ, liên kết chuyển giao công nghệ

Ngân sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, sẽ được bố trí để khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát triển và hoàn thiện công nghệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ. Trong đó, đáng chú ý là các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, với 4 hình thức hỗ trợ như sau

Thứ nhất, hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ. Áp dụng đối với doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư và có hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định.

Các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được hỗ trợ thông qua các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoặc các hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật.

Thứ hai, khuyến khích hợp tác trong đổi mới công nghệ. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Các hình thức hợp tác bao gồm: phát triển và hoàn thiện công nghệ; chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đào tạo và sử dụng chung nguồn nhân lực; hợp tác công - tư trong đầu tư, vận hành hạ tầng khoa học, công nghệ; chia sẻ dữ liệu, thông tin công nghệ; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mạng lưới chuyên gia.

Các chủ thể tham gia hợp tác được ưu tiên hỗ trợ như: tiếp cận các chương trình khoa học, công nghệ; được đặt hàng, giao nhiệm vụ; ưu tiên sử dụng hạ tầng nghiên cứu; tiếp cận các quỹ hỗ trợ; tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo; được tôn vinh, khen thưởng theo quy định.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ. Các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ, bao gồm bên chuyển giao công nghệ, bên nhận chuyển giao công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

Các đối tượng này được ưu tiên xem xét hỗ trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đổi mới sáng tạo thông qua các quỹ và nguồn lực hợp pháp theo quy định.

Thứ tư, hỗ trợ phát triển mạng lưới tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh từ nguồn ngân sách dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua: các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ; giao nhiệm vụ, đặt hàng; tổ chức các câu lạc bộ, diễn đàn, mạng lưới liên kết; và kết nối với các nền tảng, chương trình trong nước và quốc tế.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2026.