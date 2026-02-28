Khoa học - công nghệ hướng mục tiêu chiếm tỷ trọng 17,5% GDP

Thủ tướng vừa ký quyết định đặt mục tiêu trong năm 2026, tỷ trọng đóng góp của hoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GDP đạt 17,5%...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 vừa ký Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Theo kế hoạch, năm 2026 được xác định là năm chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, giám sát và đo lường kết quả đầu ra trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Kế hoạch đặt mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2026 phấn đấu đạt 14,5%.

Tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GDP phấn đấu đạt 17,5%.

Về hạ tầng, nền tảng, dữ liệu số, mở rộng phủ sóng 5G đạt 70% dân số. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã được bố trí trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử.

Hình thành mới tối thiểu 30 - 50 doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) hình thành từ kết quả nghiên cứu của trường - viện trong năm 2026, trong đó Hà Nội đạt tối thiểu 20 doanh nghiệp.

Quyết định đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số. 50% cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương được đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu.

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 95%; triển khai chữ ký số miễn phí cho toàn dân trên ứng dụng VNeID.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thương mại hóa thành công tối thiểu 5 sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược (Chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G, robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, UAV…); bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược.

Quyết định cũng yêu cầu tăng 30% số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startups) trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải cam kết hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao.