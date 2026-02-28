Khoa học - công nghệ hướng mục tiêu chiếm tỷ trọng 17,5% GDP
Hạ Chi
28/02/2026, 21:00
Thủ tướng vừa ký quyết định đặt mục tiêu trong năm 2026, tỷ trọng đóng góp của hoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GDP đạt 17,5%...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 vừa ký Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026.
Theo kế hoạch, năm 2026 được xác định là năm chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, giám sát và đo lường kết quả đầu ra trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Kế hoạch đặt mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2026 phấn đấu đạt 14,5%.
Tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GDP phấn đấu đạt 17,5%.
Về hạ tầng, nền tảng, dữ liệu số, mở rộng phủ sóng 5G đạt 70% dân số. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã được bố trí trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử.
Quyết định đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số. 50% cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương được đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu.
100% thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 95%; triển khai chữ ký số miễn phí cho toàn dân trên ứng dụng VNeID.
Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thương mại hóa thành công tối thiểu 5 sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược (Chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G, robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, UAV…); bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược.
Quyết định cũng yêu cầu tăng 30% số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startups) trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Hình thành mới tối thiểu 30 - 50 doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) hình thành từ kết quả nghiên cứu của trường - viện trong năm 2026, trong đó Hà Nội đạt tối thiểu 20 doanh nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải cam kết hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao.
Ban hành kế hoạch triển khai Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
14:12, 13/02/2026
Ba đầu tàu kinh tế công bố chi ngân sách cho khoa học công nghệ trong năm 2026
07:14, 12/02/2026
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 9 dấu ấn tiêu biểu năm 2025
Hà Tĩnh triển khai E-learning hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở xa
Thông qua các khóa học trực tuyến và nền tảng số, Hà Tĩnh hướng tới nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho doanh nghiệp ở vùng xa, góp phần hình thành thói quen tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Doanh số smartphone toàn cầu 2026 có thể giảm 12,9% do thiếu hụt bộ nhớ
Tình trạng khan hiếm bộ nhớ đang thực sự tác động đến ngành công nghiệp điện tử và sự thiếu hụt này có thể kéo dài đến hết năm 2027...
"Nhân tài AI" là nhóm nhân sự khó tìm, khó tuyển dụng nhất
Phát triển mô hình và ứng dụng, sử dụng thành thạo AI đứng đầu danh sách các kỹ năng chuyên môn mà doanh nghiệp cần nhất từ ứng viên, đồng thời đây cũng là những nhân sự khó tìm, khó tuyển dụng nhất, sau đó mới đến bán hàng, marketing, kỹ thuật, sản xuất và chế tạo...
Tin tặc đánh cắp 150 GB dữ liệu từ Chính phủ Mexico nhờ AI
Tin tặc được cho là đã âm thầm xâm nhập vào hệ thống của Chính phủ Mexico từ tháng 12...
Tiến sĩ Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được Thủ tướng giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của Viện này...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: