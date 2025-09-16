Thứ Ba, 16/09/2025

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

Bạch Dương

16/09/2025, 19:01

Chỉ cần đáp ứng một trong các tiêu chí theo quy định, chuyên gia, nhà sáng lập, kỹ sư, nhà khoa học hoặc cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ số sẽ được xác định là nhân lực công nghệ số chất lượng cao...

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao khi tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về công nghệ số trong vòng 5 năm gần nhất tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới - Ảnh minh hoạ.
Nhân lực công nghệ số chất lượng cao khi tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về công nghệ số trong vòng 5 năm gần nhất tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới - Ảnh minh hoạ.

Để chi tiết hóa chính sách phát triển nguồn nhân lực trong Luật Công nghiệp công nghệ số, Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định đề xuất quy định các tiêu chí để xác định nhân lực công nghệ số chất lượng cao, nhân tài công nghệ số. 

NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ SỐ CHẤT LƯỢNG CAO 

Nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao được xác định là những người đang hoạt động và có đóng góp trong lĩnh vực công nghệ số. 

Một là, nhân sự đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. 

Hai là, người đang học tập, giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ chức nghiên cứu.

Ba là, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng quản lý, phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Bốn là, chuyên gia, nhà sáng lập, kỹ sư, nhà khoa học hoặc cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ số đáp ứng điều kiện quy định. 

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG  

Thứ nhất, nhân sự đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức công nghệ số sẽ được xác định là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao khi đáp ứng một trong những tiêu chí sau. 

(1), có thu nhập bình quân hàng năm từ hoạt động nghề nghiệp công nghệ số cao gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân của Việt Nam. 

(2), giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt (Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành hoặc tương đương) của tổ chức, doanh nghiệp công nghệ số nằm trong danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Việt Nam hoặc danh sách 500 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Thế giới do các tổ chức uy tín xếp hạng. 

(3), là kỹ sư hoặc chuyên gia kỹ thuật cao cấp, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, giữ vai trò chủ chốt (trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng dự án hoặc tương đương) trong thiết kế hoặc triển khai giải pháp công nghệ số thuộc danh mục công nghệ chiến lược (AI, dữ liệu lớn, an ninh mạng, IoT, blockchain, hoặc các lĩnh vực công nghệ số trọng yếu).

Thứ hai, người học tập, giảng dạy hoặc nghiên cứu tại cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu được xác định là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao khi đáp ứng một trong các tiêu chí:

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về công nghệ số trong vòng 5 năm gần nhất tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo một trong các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín công bố trong vòng 3 năm gần nhất; có thành tích nghiên cứu khoa học hoặc đã tham gia các dự án trong lĩnh vực công nghệ số và đổi mới sáng tạo;

Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc chuyên ngành về công nghệ số tại các cơ sở giáo dục đại học; có thành tích nghiên cứu hoặc giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế về công nghệ số;

Là giảng viên, nhà nghiên cứu có trình độ tiến sĩ trở lên, đang làm việc, nghiên cứu về công nghệ số tại cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ chức nghiên cứu thuộc danh sách 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo một trong các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín công bố trong vòng 03 năm gần nhất; đồng thời có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong vòng 05 năm gần nhất hoặc chủ trì ít nhất một đề tài, dự án nghiên cứu cấp quốc gia hoặc quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số.

Thứ ba, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan nhà nước được xác định là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao khi đáp ứng một trong các tiêu chí:

Giữ chức vụ từ Vụ trưởng, Cục trưởng hoặc tương đương trở lên tại cơ quan nhà nước có chức năng xây dựng, quản lý, thực thi chính sách, chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số.

Là nhân sự có vị trí việc làm là chuyên viên chính về quản lý công nghệ số trở lên; trong 5 năm đã chủ trì xây dựng hoặc trực tiếp tham gia soạn thảo ít nhất một văn bản quy phạm pháp luật cấp nghị định trở lên hoặc một chương trình, kế hoạch cấp quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số được cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đánh giá cao trong hoạt động này.

Là nhân sự có vị trí việc làm là chuyên viên về quản lý công nghệ số trở lên có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc chuyên trách trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số; trong vòng 5 năm đã chủ trì xây dựng hoặc trực tiếp tham gia soạn thảo ít nhất một văn bản quy phạm pháp luật cấp nghị định trở lên hoặc một chương trình, kế hoạch cấp quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số được cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đánh giá cao trong hoạt động này.

Thứ tư, chuyên gia, nhà sáng lập, kỹ sư, nhà khoa học hoặc cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ số được xác định là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao khi đáp ứng một trong các tiêu chí:

Có giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số.

Có sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ số đã thương mại hóa.

Là nhà sáng lập hoặc thành viên sáng lập startup công nghệ số đã được cấp vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm, tham gia chương trình ươm tạo uy tín, hoặc đạt giải thưởng trong các cuộc thi đổi mới sáng tạo cấp quốc gia hoặc quốc tế được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận.

Có chuyên môn đặc biệt về một số lĩnh vực đặc thù trong công nghiệp công nghệ số mà trong nước đang thiếu. 

Nhân tài công nghệ số sẽ được hưởng chính sách trọng dụng và ưu đãi theo quy định về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tùy điều kiện thực tế, các bộ, ngành, địa phương có thể đề xuất Thủ tướng áp dụng thêm những chính sách đặc thù để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực này.

Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể trình Thủ tướng công nhận cá nhân là nhân tài công nghệ số, dù chưa đáp ứng đủ tiêu chí, nhằm phục vụ phát triển các lĩnh vực quan trọng của ngành.

Dự thảo nêu rõ, cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh để được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của thông tin cung cấp.

