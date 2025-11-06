Thứ Năm, 06/11/2025

Nhiệt điện than vẫn “gánh” hơn 46% sản lượng điện quốc gia

Mạnh Đức

06/11/2025, 14:09

Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 10 tháng năm 2025 đạt 268,82 tỷ kWh; trong đó, nhiệt điện than tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, khi chiếm tới 46,2%..

Nhiệt điện than vẫn chiếm trên 46% trong tổng sản lượng điện toàn hệ thống.
Nhiệt điện than vẫn chiếm trên 46% trong tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

Thông tin về tình hình cung ứng điện tháng 10 và 10 tháng năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã đảm bảo cung cấp điện, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Theo đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10/2025 đạt 27,26 tỷ kWh; lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt 268,82 tỷ kWh. Trong đó, thủy điện: 87,58 tỷ kWh, chiếm 32,6%; nhiệt điện than: đạt 124,26 tỷ kWh, chiếm 46,2%; tua bin khí: 16,64 tỷ kWh, chiếm 6,2%; năng lượng tái tạo: 32,59 tỷ kWh, chiếm 12,1% (trong đó điện mặt trời đạt 20,59 tỷ kWh, điện gió đạt 10,99 tỷ kWh) và điện nhập khẩu: 7,38 tỷ kWh, chiếm 2,7%...

EVN cho biết trong tháng 10, bên cạnh việc tập trung khắc phục nhanh chóng hậu quả nặng nề của cơn bão số 11 (Matmo) và cơn bão số 12 (Fengshen), tập đoàn cũng đã đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, khởi công và hoàn thành hàng loạt công trình nguồn và lưới điện trọng điểm.

Về lưới điện, trong 10 tháng năm 2025, EVN và các đơn vị đã khởi công 135 công trình và hoàn thành đóng điện 172 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (05 dự án 500kV, 21 dự án 220kV và 146 dự án 110kV).

Đối với các dự án nguồn điện trọng điểm, đã hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 của Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và đang hoàn thiện, căn chỉnh để phát điện trong tháng 11/2025. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1: tiến độ tổng thể đạt 96,57%, trong đó chuẩn bị đốt than tổ máy 1 trong tháng 11/2025.

Trong 10 tháng năm 2025, EVN và các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực với tổng giá trị khoảng 125,6 tỷ đồng. Trong đó điển hình là việc tích cực tham gia tài trợ, ủng hộ chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở nhiều địa phương với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung với tổng số tiền tổng cộng khoảng 31,7 tỷ đồng.

Về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 11/2025, EVN cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, trọng tâm là đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị, xã hội vào cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, cùng với việc chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các giải pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình nguồn điện, lưới điện theo quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch, EVN sẽ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính và Tập đoàn về đảm bảo cung ứng đủ điện trong các tháng còn lại năm 2025 và chuẩn bị kế hoạch năm 2026.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng: phát điện tổ máy 2 trong tháng 11/2025, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12/2025; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I: đốt than tổ máy 1 trong tháng 11/2025 và hòa lưới phát điện tổ máy 1 trong tháng 12/2025; Khởi công Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II trong tháng 12/2025; Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công Dự án Thủy điện Trị An mở rộng; triển khai thi công Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái theo tiến độ hợp đồng đã ký...

Về đầu tư xây dựng lưới điện, tập trung chỉ đạo và đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư, tiến độ thi công các công trình lưới điện trọng điểm. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai để đóng điện đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương, Đô Lương - Nam Cấm; khởi công trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đấu nối trong quý IV/2025; đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV 04 mạch đấu nối trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.

Để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc sử dụng điện tiết kiệm; chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.

