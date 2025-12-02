Bitcoin lao dốc mạnh nhất 8 tháng dù Strategy công bố dự trữ USD

Chiến lược của Strategy là tích trữ bitcoin bằng tiền huy động được từ việc liên tục bán ra cổ phiếu...

Strategy Inc. ngày 1/12 tuyên bố đã thiết lập một quỹ dự trữ trị giá 1,4 tỷ USD để trả cổ tức và trả lãi trong tương lai, nhằm xoa dịu mối lo ngại rằng công ty có thể buộc phải bán một phần kho bitcoin trị giá 56 tỷ USD nếu giá tiền ảo này tiếp tục lao dốc. Tuy nhiên, cả giá bitcoin và giá cổ phiếu Strategy vẫn “bốc hơi” mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày.

Tuyên bố của Strategy, công ty có trụ sở ở Tysons Corner thuộc bang Virginia của Mỹ, cho biết dự trữ nói trên được lập bằng vốn huy động từ bán cổ phiếu A của công ty và đủ để trang trải cho 21 tháng cổ tức. Kế hoạch của công ty là tích trữ đủ tiền mặt để trả cổ tức trong 2 năm.

Dù vậy, tâm trạng bất an của nhà đầu tư hầu như không được cải thiện, và giá cổ phiếu Strategy có lúc giảm tới 12% trong phiên ngày 1/12 trước khi đóng cửa với mức giảm 3,3%.

Chiến lược của Strategy là tích trữ bitcoin bằng tiền huy động được từ việc liên tục bán ra cổ phiếu. Đây là một chiến lược gây tranh cãi, bởi pha loãng giá trị cổ phiếu trong tay cổ đông hiện tại và buộc Strategy phải dấn thân vào những dạng phát hành đắt đỏ hơn.

Bitcoin và nhiều tiền ảo khác cũng bị bán tháo trong phiên giao dịch cùng ngày. Giá bitcoin có lúc giảm 6%, xuống dưới 86.000 USD, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3.

Thị trường tiền ảo đã sụt giảm mạnh trong thời gian gần đây, khi tâm lý thận trọng rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu gia tăng, một phần do mối lo ngại rằng định giá của các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đã bị đẩy lên cao quá mức.

Hệ số mNAV của Strategy - một thông số định giá quan trọng so sánh giá trị doanh nghiệp của công ty với giá trị của số bitcoin mà công ty nắm giữ - đứng ở mức 1,17 lần tại thời điểm ngày 1/12, theo dữ liệu từ website của công ty. Giới đầu tư lo ngại rằng hệ số này sẽ sớm giảm xuống dưới 1.

Tuần trước, CEO Phong Le của Strategy gợi ý rằng nếu điều đó xảy ra, công ty có thể bán bớt bitcoin. “Chúng tôi có thể bán bitcoin và chúng tôi sẽ bán nếu cần tiền để trả cổ tức khi mNAV giảm dưới 1”, ông Le nói trong một podcast hôm thứ Sáu, nhưng cho biết đây sẽ là lựa chọn cuối cùng.

Diễn biến giá bitcoin trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.

Có tên cũ là MicroStrategy, công ty này đã chuyển lĩnh vực hoạt động chính từ phát triển phần mềm sang tích trữ bitcoin. Trong bối cảnh thị trường tiền ảo sụt giảm mạnh gần đây, chiến lược huy động vốn để “ôm” tiền ảo chờ tăng giá như hướng đi của Strategy đang bị nghi ngờ sâu sắc.

Giới đầu vốn xem việc Strategy đều đặn mua bitcoin tích trữ là một dấu hiệu của niềm tin vào thị trường tiền số, và bất kỳ động thái bán bitcoin nào của công ty cũng là tín hiệu của lo ngại. Sau 1 tuần không mua bitcoin, Strategy ngày 1/12 cho biết đã mua bitcoin với tổng số tiền là 11,7 triệu USD.

Từ mức cao kỷ lục thiết lập vào tháng 11/2024, giá cổ phiếu Strategy hiện đã giảm khoảng 65%.

Theo dự báo kết quả kinh doanh 2025 mới được Strategy cập nhật, công ty có thể lỗ hoạt động tới 7 tỷ USD hoặc lãi hoạt động tới 9,5 tỷ USD tùy thuộc vào việc giá bitcoin sẽ kết thúc năm 2025 ở đâu trong khoảng dự báo 85.000-110.000 USD.