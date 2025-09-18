Nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng trong đời sống trình diễn tại Tech4Life 2025

Tech4life 2025 với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống” thu hút hơn 2.500 lượt khách mời, 60 doanh nghiệp trưng bày các giải pháp công nghệ, hơn 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và R&D của 30 trường đại học, cao đẳng…

Ngày 18/9, Triển lãm và Hội nghị Tech4Life 2025 do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức. Sự kiện thu hút hơn 2.500 lượt đại biểu, hơn 60 doanh nghiệp trưng bày, hơn 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và R&D của 30 trường đại học, cao đẳng tại Thành phố.

CÔNG NGHỆ: ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết: Với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống”, Tech4Life 2025 không chỉ là một diễn đàn công nghệ mà còn là không gian giao thoa giữa khoa học, đổi mới sáng tạo và đời sống thực tiễn. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của công nghệ – đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, IoT và các giải pháp số – trong việc nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, và mang lại cuộc sống tiện ích, bền vững hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ dựa trên phát triển khoa học công nghệ, TP.HCM đã và đang thực hiện nhiều chương trình lớn theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, và Nghị Quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chủ trương nhất quán của Thành phố là lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm của chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh.

Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM hiện có dân số trên 10 triệu người, đóng góp gần 23% GDP quốc gia và hơn 25% tổng thu ngân sách – đang dẫn đầu trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thành phố hiện quy tụ hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hơn 60 trung tâm ươm tạo và không gian sáng tạo, cùng hệ thống hạ tầng số hiện đại với hơn 95% địa bàn kết nối cáp quang và tỷ lệ phổ cập smartphone đạt trên 85% dân số trưởng thành.

Theo thống kê, Thành phố có gần 60% doanh nghiệp khoa học công nghệ miền Nam hội tụ tại đây, với hơn 45.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2024. Các lĩnh vực như thương mại điện tử (283 doanh nghiệp), fintech (213 doanh nghiệp), EdTech, SaleTech và nông nghiệp công nghệ cao đang phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm công nghệ tài chính lớn nhất Việt Nam.

Thành phố đang chú trọng thúc đẩy phát triển hạ tầng số, dữ liệu mở, chính quyền số và xã hội số, đồng thời ưu tiên hỗ trợ SMEs và cộng đồng khởi nghiệp. Công nghệ và đổi mới sáng tạo được định hướng trở thành động lực bền vững, bao trùm và nhân văn, phục vụ trực tiếp cho cuộc sống và công việc của người dân.

“Trong bối cảnh toàn cầu, nơi AI, IoT, blockchain và năng lượng xanh đang định hình lại nền kinh tế, TP.HCM khẳng định quyết tâm trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế số với mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, dữ liệu và quản trị số“, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho hay.

Tech4life 2025 được kỳ vọng trở thành nền tảng giới thiệu thành tựu, kết nối giữa các doanh nghiệp công nghệ với các cơ quan, doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp khác, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Sự kiện cũng thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc phát triển hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và thúc đẩy mạnh mẽ đưa công nghệ, đặc biệt là AI vào các lĩnh vực của cuộc sống, học tập, giải trí và công việc.

KHÔNG GIAN CÔNG NGHỆ TỪ DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐỜI SỐNG

Ông Nguyễn Đình Thắng, Hội đồng sáng lập Hiệp hội VINASA - Đại diện Ban tổ chức, cho biết: Tech4Life 2025 được thiết kế để trở thành bệ phóng cho những giải pháp công nghệ thực tiễn, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tiếp cận AI và dữ liệu lớn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Sự kiện kéo dài 2 ngày (18-19/9/2025), với khu vực triển lãm được chia thành ba tuyến nội dung chính: “Tech4Work” (giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, như hệ thống văn phòng thông minh và quản trị AI); “Tech4Life” (ứng dụng cho đời sống cá nhân và gia đình, bao gồm thiết bị nhà thông minh, công nghệ y tế và nông nghiệp cao); và “Tech4Entertainment” (công nghệ giải trí tương tác).

Ông Christian Marcos, Giám đốc kinh doanh Giải pháp kiểm soát ra vào HID khu vực Philippines & Việt Nam, giới thiệu thiết bị đọc sinh trắc học ứng dụng khóa trong các căn hộ thông minh, nhà máy thông minh...

Điểm nhấn của sự kiện là hội nghị chuyên sâu: “AI Stage” và “Innovation Stage”, với 7 hội thảo xuyên suốt hai ngày và hơn 50 diễn giả. Tại AI Stage, có 02 hội thảo nổi bật bao gồm: “AI nâng cao hiệu quả trong quản trị, điều hành doanh nghiệp” – nơi các chuyên gia chia sẻ cách xây dựng tổ chức dữ liệu-driven, sử dụng AI để tự động hóa marketing, chăm sóc khách hàng và ra quyết định thời gian thực, tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động.

Hội thảo thứ hai, “AI và tương lai nghề nghiệp”, hướng đến giới trẻ và sinh viên, nhấn mạnh tư duy học tập suốt đời, coi AI là công cụ giải phóng sáng tạo, tập trung vào kỹ năng con người như tư duy phản biện và trí tuệ cảm xúc, biến thách thức thành lợi thế nghề nghiệp.

Ngoài ra, tại “Innovation Stage”, sẽ có 03 phiên hội thảo giới thiệu gần 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào các ngành kinh tế trọng điểm như thương mại, logistics, y tế, giáo dục và nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Tech4Life 2025 còn thúc đẩy hợp tác quốc tế qua hơn 200 cuộc gặp gỡ giao thương 1:1, đặc biệt giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc kỳ vọng mở ra nhiều hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ cùng phát triển.

Được biết, sự kiện còn tổ chức Vòng Chung kết toàn quốc và Lễ Công bố Giải thưởng Sáng tạo Tương lai (VietFuture Awards 2025) với 144 dự án từ 46 trường đại học trên toàn quốc. Các dự án xuất sắc sẽ nhận cố vấn từ các “Shark” như ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Tập đoàn NextTech) và ông Louis Nguyễn (Chủ tịch SAM), cùng cơ hội ươm tạo và đầu tư tại vườn ươm NextStart của NextTech Group của Shark Nguyễn Hoà Bình.

Đồng thời, Ban tổ chức GITEX Việt Nam 2026 sẽ đặc biệt dành tặng 3 Giải thưởng cho 3 dự án xuất sắc nhất của Viet Future với các quyền lợi được giới thiệu, demo tại khu triển lãm GITEX Asia – North Star tại Triển lãm GITEX Việt Nam 2026.