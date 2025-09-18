Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng trong đời sống trình diễn tại Tech4Life 2025

Phạm Vinh

18/09/2025, 14:04

Tech4life 2025 với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống” thu hút hơn 2.500 lượt khách mời, 60 doanh nghiệp trưng bày các giải pháp công nghệ, hơn 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và R&D của 30 trường đại học, cao đẳng…

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu tại Tech4Life 2025, sáng 18/9.
Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu tại Tech4Life 2025, sáng 18/9.

Ngày 18/9, Triển lãm và Hội nghị Tech4Life 2025 do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức. Sự kiện thu hút hơn 2.500 lượt đại biểu, hơn 60 doanh nghiệp trưng bày, hơn 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và R&D của 30 trường đại học, cao đẳng tại Thành phố.

CÔNG NGHỆ: ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết: Với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống”, Tech4Life 2025 không chỉ là một diễn đàn công nghệ mà còn là không gian giao thoa giữa khoa học, đổi mới sáng tạo và đời sống thực tiễn. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của công nghệ – đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, IoT và các giải pháp số – trong việc nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, và mang lại cuộc sống tiện ích, bền vững hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ dựa trên phát triển khoa học công nghệ, TP.HCM đã và đang thực hiện nhiều chương trình lớn theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, và Nghị Quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chủ trương nhất quán của Thành phố là lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm của chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh.

Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM hiện có dân số trên 10 triệu người, đóng góp gần 23% GDP quốc gia và hơn 25% tổng thu ngân sách – đang dẫn đầu trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thành phố hiện quy tụ hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hơn 60 trung tâm ươm tạo và không gian sáng tạo, cùng hệ thống hạ tầng số hiện đại với hơn 95% địa bàn kết nối cáp quang và tỷ lệ phổ cập smartphone đạt trên 85% dân số trưởng thành.

Theo thống kê, Thành phố có gần 60% doanh nghiệp khoa học công nghệ miền Nam hội tụ tại đây, với hơn 45.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2024. Các lĩnh vực như thương mại điện tử (283 doanh nghiệp), fintech (213 doanh nghiệp), EdTech, SaleTech và nông nghiệp công nghệ cao đang phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm công nghệ tài chính lớn nhất Việt Nam.

Thành phố đang chú trọng thúc đẩy phát triển hạ tầng số, dữ liệu mở, chính quyền số và xã hội số, đồng thời ưu tiên hỗ trợ SMEs và cộng đồng khởi nghiệp. Công nghệ và đổi mới sáng tạo được định hướng trở thành động lực bền vững, bao trùm và nhân văn, phục vụ trực tiếp cho cuộc sống và công việc của người dân.

“Trong bối cảnh toàn cầu, nơi AI, IoT, blockchain và năng lượng xanh đang định hình lại nền kinh tế, TP.HCM khẳng định quyết tâm trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế số với mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, dữ liệu và quản trị số“, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho hay.

Tech4life 2025 được kỳ vọng trở thành nền tảng giới thiệu thành tựu, kết nối giữa các doanh nghiệp công nghệ với các cơ quan, doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp khác, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Sự kiện cũng thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc phát triển hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và thúc đẩy mạnh mẽ đưa công nghệ, đặc biệt là AI vào các lĩnh vực của cuộc sống, học tập, giải trí và công việc. 

KHÔNG GIAN CÔNG NGHỆ TỪ DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐỜI SỐNG

Ông Nguyễn Đình Thắng, Hội đồng sáng lập Hiệp hội VINASA - Đại diện Ban tổ chức, cho biết: Tech4Life 2025 được thiết kế để trở thành bệ phóng cho những giải pháp công nghệ thực tiễn, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tiếp cận AI và dữ liệu lớn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Sự kiện kéo dài 2 ngày (18-19/9/2025), với khu vực triển lãm được chia thành ba tuyến nội dung chính: “Tech4Work” (giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, như hệ thống văn phòng thông minh và quản trị AI); “Tech4Life” (ứng dụng cho đời sống cá nhân và gia đình, bao gồm thiết bị nhà thông minh, công nghệ y tế và nông nghiệp cao); và “Tech4Entertainment” (công nghệ giải trí tương tác).

Ông Christian Marcos, Giám đốc kinh doanh Giải pháp kiểm soát ra vào HID khu vực Philippines & Việt Nam, giới thiệu thiết bị đọc sinh trắc học ứng dụng khóa trong các căn hộ thông minh, nhà máy thông minh...
Ông Christian Marcos, Giám đốc kinh doanh Giải pháp kiểm soát ra vào HID khu vực Philippines & Việt Nam, giới thiệu thiết bị đọc sinh trắc học ứng dụng khóa trong các căn hộ thông minh, nhà máy thông minh...

Điểm nhấn của sự kiện là hội nghị chuyên sâu: “AI Stage” và “Innovation Stage”, với 7 hội thảo xuyên suốt hai ngày và hơn 50 diễn giả. Tại AI Stage, có 02 hội thảo nổi bật bao gồm: “AI nâng cao hiệu quả trong quản trị, điều hành doanh nghiệp” – nơi các chuyên gia chia sẻ cách xây dựng tổ chức dữ liệu-driven, sử dụng AI để tự động hóa marketing, chăm sóc khách hàng và ra quyết định thời gian thực, tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động.

Hội thảo thứ hai, “AI và tương lai nghề nghiệp”, hướng đến giới trẻ và sinh viên, nhấn mạnh tư duy học tập suốt đời, coi AI là công cụ giải phóng sáng tạo, tập trung vào kỹ năng con người như tư duy phản biện và trí tuệ cảm xúc, biến thách thức thành lợi thế nghề nghiệp.

Ngoài ra, tại “Innovation Stage”, sẽ có 03 phiên hội thảo giới thiệu gần 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào các ngành kinh tế trọng điểm như thương mại, logistics, y tế, giáo dục và nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Tech4Life 2025 còn thúc đẩy hợp tác quốc tế qua hơn 200 cuộc gặp gỡ giao thương 1:1, đặc biệt giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc kỳ vọng mở ra nhiều hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ cùng phát triển.

Được biết, sự kiện còn tổ chức Vòng Chung kết toàn quốc và Lễ Công bố Giải thưởng Sáng tạo Tương lai (VietFuture Awards 2025) với 144 dự án từ 46 trường đại học trên toàn quốc. Các dự án xuất sắc sẽ nhận cố vấn từ các “Shark” như ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Tập đoàn NextTech) và ông Louis Nguyễn (Chủ tịch SAM), cùng cơ hội ươm tạo và đầu tư tại vườn ươm NextStart của NextTech Group của Shark Nguyễn Hoà Bình.

Đồng thời, Ban tổ chức GITEX Việt Nam 2026 sẽ đặc biệt dành tặng 3 Giải thưởng cho 3 dự án xuất sắc nhất của Viet Future với các quyền lợi được giới thiệu, demo tại khu triển lãm GITEX Asia – North Star tại Triển lãm GITEX Việt Nam 2026.

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

19:01, 16/09/2025

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

Đề xuất ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai trong 2025

11:02, 16/09/2025

Đề xuất ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai trong 2025

“Thời điểm vàng” của kinh tế tư nhân gắn với khoa học – công nghệ

22:06, 15/09/2025

“Thời điểm vàng” của kinh tế tư nhân gắn với khoa học – công nghệ

Từ khóa:

chuyển đổi số công nghệ đổi mới sáng tạo Tech4Life 2025 trí tuệ nhân tạo Vneconomy

Đọc thêm

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

Trong số 65 chỉ tiêu mà Đà Nẵng đặt ra đến năm 2030, có nhiều chỉ tiêu đáng chú ý như có ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số với nhân lực 15000 người hoặc đạt doanh thu hai tỷ USD/năm; thí điểm và tiến đến triển khai kinh doanh tài sản số bằng NFT…

Các con số nổi bật tại sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee

Các con số nổi bật tại sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee

Các chương trình mua sắm - giải trí đa dạng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ thương hiệu và người bán đã tạo nên sức hút cho sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee.

Chip AI của Alibaba đạt sức mạnh ngang ngửa Nvidia H20?

Chip AI của Alibaba đạt sức mạnh ngang ngửa Nvidia H20?

Các nhà phát triển Trung Quốc đang tiến dần đến việc tự thiết kế những dòng chip tiên tiến, đủ khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu...

Sắp có

Sắp có "Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp"

Trong năm 2025, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản với 4 nguồn dữ liệu: Đăng ký doanh nghiệp, thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội để hình thành một số thông tin cơ bản về sức khỏe doanh nghiệp. Mục tiêu là ban hành Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước

Làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư yêu cầu tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô; phát triển năng lực nội sinh để từng bước làm chủ công nghệ hạt nhân; phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thông lệ quốc tế…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà tắm hơi: Cơn sốt thượng lưu mới tại Trung Quốc

Tiêu & Dùng

2

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Thế giới

3

Chung cư Hà Nội hay biệt thự biển - Lựa chọn nào tối ưu với mức đầu tư từ 9 tỷ đồng?

Bất động sản

4

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Thế giới

5

Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy