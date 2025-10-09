Nhiều loại trái cây nhập khẩu vẫn được ưa thích tại chợ Việt

Những năm gần đây, trái cây nhập khẩu xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng có thể dựa vào mã số trên nhãn - thường là mã PLU - để nhận diện loại trái cây và mức độ an toàn…

Những ngày này, nho sữa đỏ trái tim của Trung Quốc được bày bán tại nhiều chợ Việt. Loại trái cây này được dân buôn quảng cáo có nguồn gốc từ Nhật Bản, sau đó giống được du nhập về Trung Quốc trồng với diện tích lớn. Quả hình trái tim màu đỏ tía, đường kính từ 2 - 3 cm, mỗi chùm nho nặng từ 1,8 - 2,5kg, thậm chí có chùm lên đến gần 3kg.

Nhiều người tiêu dùng đã thưởng thức cho biết nho trái tim giòn, ngọt thoảng mùi sữa và không có hạt. Tuy nhiên, giá hiện tại trên thị trường khoảng 250.000 – 280.000 đồng/kg. Nghĩa là một chùm nho trọng lượng 1,8 - 3kg có giá dao động từ 470.000 - 800.000 đồng. Mức giá này đắt hơn cả các loại nho Mỹ có bán tại thị trường Việt.

Dù vậy, loại nho này vẫn tương đối đắt hàng. Chị Lê Thị Tâm, đầu mối bán trái cây Trung Quốc ở Nghi Tàm (Hà Nội), cho biết, mặc dù đã xuất hiện rải rác từ 3 năm nay, nhưng đến nay loại nho này mới bắt đầu được nhập khẩu số lượng lớn, gây sốt tại chợ Việt. “Thời điểm này mới bước vào đầu vụ nho sữa đỏ nên giá có phần đắt đỏ. Đến chính vụ, giá dần hạ nhiệt, có thể giảm còn 80.000 - 100.000 đồng/kg như năm ngoái,” chị Tâm cho hay.

Nho sữa đỏ trái tim là loại trái cây nhập khẩu đang "hot" tại chợ Việt.

Tương tự, tuần qua, táo cherry – loại táo có hình dáng nhỏ, bóng đỏ như quả anh đào, đang trở thành mặt hàng được nhiều người săn lùng tại các chợ dân sinh và siêu thị. Dù giá cao gấp 2 – 3 lần táo thường, loại quả này vẫn "cháy hàng" ở nhiều nơi.

Theo các tiểu thương tại chợ Long Biên (Hà Nội), táo cherry bắt đầu xuất hiện nhiều từ đầu tháng 9. Loại này nhỏ như quả mận to nhưng giòn, vị ngọt và thơm nhẹ. Một số khách cho rằng ăn táo cherry "đã miệng" hơn các loại táo khác. "Ngoài để ăn, loại táo này thường được dùng để làm quà biếu hoặc trang trí bàn ăn", một tiểu thương tại chợ Long Biên cho hay.

Trên thị trường, táo cherry đang được bán với giá từ 80.000 – 250.000 đồng/kg, tùy nguồn gốc. Loại nhập từ New Zealand, Mỹ hoặc Nhật có thể lên tới 300.000 đồng/kg. Theo chị Phương, chủ một cửa hàng trái cây nhập khẩu trên phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, sở dĩ táo cherry có giá cao là do loại táo này hiếm, chỉ xuất hiện thời gian ngắn khi vào mùa, lại được vận chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi.

"Mỗi lần hàng về chỉ đủ bán vài ngày là hết. Khách mua quen đặt trước, có khi phải chờ chuyến sau. Dù giá cao, lượng tiêu thụ táo cherry vẫn mạnh", chị Phương nói. “Đặc biệt, trẻ nhỏ rất thích loại táo này vì vừa miệng, không phải cắt gọt nhiều như loại táo lớn. Nhiều người tiêu dùng hiện nay cũng thích mua các loại trái cây vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, bày trên bàn đã thấy thích mắt rồi".

Tuy nhiên, các cửa hàng trái cây nhập khẩu cũng hướng dẫn người tiêu dùng cách chọn đúng táo cherry ngon. Theo đó, người tiêu dùng nên mua đúng mùa vụ và chọn quả vỏ có màu đỏ sẫm, bóng. Cuống quả phải xanh, dính chặt vào thân, chứng tỏ táo cherry còn tươi.

Cầm thử lên tay, quả nào căng, nặng và cứng tay là quả mọng nước, ngọt đậm. "Táo cherry nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, không rửa trước khi cất. Trước khi ăn mới đem rửa để giữ được vị tươi giòn lâu hơn", chị Phương nhấn mạnh.

Còn tại TP.HCM những ngày này, nhiều thương lái đang bày bán lựu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Peru… mỗi nơi một giá, trung bình từ 200.000 - 500.000 đồng/kg. Nếu thích ngọt nhiều thì mua lựu Thái Lan giá 120.000 đồng/kg. Còn nếu thích ngọt dịu thì nên mua trái lựu Peru giá 250.000 đồng/kg. Một số sạp trái cây cũng đang bán lựu Trung Quốc, trọng lượng khoảng 500 - 600gr/trái, giá từ 60.000 – 80.000 đồng/kg.

Lựu ngoại nhập có vỏ đỏ cam tươi tắn, quả chắc, hột quả rất mọng nước trong khi hạt rất mềm nên dễ ép lấy nước.

Là tiểu thương bán trái cây lâu năm tại chợ Bà Hoa (Tân Bình), chị Nguyễn Thị Diệu cho biết, trung bình mỗi ngày cửa hàng của chị nhập về khoảng 200kg lựu Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. “Lựu Trung Quốc, Thái Lan nhắm đến đối tượng khách hàng bình dân, riêng lựu Thổ Nhĩ Kỳ và Israel chủ yếu là khách quen hoặc một vài đầu mối sỉ. Hiện tại, lựu Thổ Nhĩ Kỳ có giá 300.000 – 350.000 đồng/kg, còn hàng Israel có giá 450.000 – 600.000 đồng/kg", chị Diệu nói.

Đáng lưu ý, lựu hạt mềm Tunisia được nhiều người biết đến là một trong những giống lựu ngon nhất thế giới. Trước đây, loại lựu này chỉ bán ở cửa hàng hoa quả nhập khẩu, bán theo thùng, mỗi thùng 2 - 2,5kg, giá từ 250.000 – 350.000 đồng/thùng. Năm nay, lựu hạt mềm được bán la liệt, giá cũng “mềm” hơn nhiều. Một tiểu thương tại chợ Thủ Đức cho biết, mỗi ngày nhà chị về 200 rành lựu hạt mềm, mỗi rành 10kg nhưng về đến đâu bán hết đến đó.

Theo các tiểu thương, lựu ngoại nhập có vỏ đỏ cam tươi tắn, quả chắc, hột quả rất mọng nước trong khi hạt rất mềm nên dễ ép lấy nước. Bên cạnh đó, hạt lựu có màu đỏ tươi bắt mắt, vị nước ngọt đậm và thơm. Khác với các loại trái cây khác, khi nhập hàng lựu từ nước ngoài về có thể nhập nhiều cùng một lúc, vì lựu rất dễ bảo quản, vỏ lựu dày không lo bị dập hay hư hỏng.

Năm nay, ccs loại hồng Đà Lạt hiện diện phổ biến tại các sạp trái cây.

Trong khi đó, một loại trái cây trong nước cũng đang phủ kín chợ và trở thành lựa chọn áp đảo của người tiêu dùng. Nhờ nguồn cung ổn định, giá thấp hơn 10 - 20% so với hàng nhập (tùy loại), hồng Đà Lạt đang ngày càng chiếm ưu thế.

Khảo sát tại TP.HCM cho thấy, hồng trứng, hồng vuông, hồng giòn quế hương hay hồng Fuji... xuất xứ từ Đà Lạt được bán phổ biến với giá 35.000 - 150.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với hồng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan hay Hàn Quốc.

Tại một sạp trái cây trên đường Thống Nhất (An Hội Đông), hồng Đà Lạt mỗi ngày được bán ra khoảng một tạ. “Hồng trứng nội giá chỉ bằng một phần năm hồng thạch Trung Quốc, nên khách chọn nhiều hơn hẳn", chủ sạp này nói.

Không chỉ rẻ, hồng Đà Lạt năm nay còn được đầu tư bao bì, đóng hộp kỹ lưỡng, tạo lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, với giống Fuji, trái đồng đều có dán tem truy xuất nguồn gốc, tươi và giòn hơn hàng nhập từ Trung Quốc, nhờ đó tạo niềm tin cho cả tiểu thương lẫn người mua.