Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Giá ô tô tại Mỹ đang cao kỷ lục, cộng thêm lãi suất cao, khiến nhiều người phải đối mặt với gánh nặng tài chính lớn khi mua xe trả góp...

Bà Melissa Dickerson, một nhân viên pháp chế sống và làm việc tại Orting, Washington, không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải trả 1.100 USD mỗi tháng cho một chiếc xe đã qua sử dụng. Sau khi con trai bà Dickerson làm hỏng chiếc xe của gia đình trong một vụ tai nạn, bà buộc phải tìm mua một chiếc SUV khác để thay thế. Tuy nhiên, bà đã cảm thấy sốc khi biết rằng số tiền phải trả góp hàng tháng cho chiếc xe mà bà định mua sẽ cao hơn nhiều so với con số 400 USD mà bà phải trả trước đây.

"Đó thực sự là một cú sốc”, bà Dickerson chia sẻ với trang CNN Business khi nói về khoản vay mua xe trả góp kỳ hạn 72 tháng với lãi suất 15%.

Câu chuyện này không chỉ xảy đến với bà Dickerson. Theo trang web bán xe Edmunds, hơn 20% người Mỹ đã đồng ý trả hơn 1.000 USD mỗi tháng cho khoản vay trả góp mua xe mới vào cuối năm ngoái. Những khoản thanh toán cao này đang gây áp lực lớn lên ngân sách gia đình, vốn đã phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao.

Tuy nhiên, nhiều người Mỹ vẫn cần xe để sử dụng hàng ngày, từ việc đi làm đến mua sắm thực phẩm. "Bất kể điều kiện kinh tế như lạm phát, nếu ai đó cần xe, họ sẽ tìm cách mua”, ông Satyan Merchant, trưởng bộ phận ôtô và thế chấp của công ty TransUnion, cho biết.

Theo TransUnion, hiện nay, số tiền trung bình mà người Mỹ phải trả cho khoản vay trả góp mua ôtô đã qua sử dụng là 538 USD mỗi tháng, gần bằng mức thanh toán trung bình cho xe mới vào năm 2019. Trong khi đó, khoản thanh toán trung bình cho xe mới đã tăng hơn 300 USD, tương đương hơn 35%, lên 769 USD.

Ông Ravi Stephens II, sống tại Aurora, Colorado, đã chi 80.000 USD vào năm 2022 cho một chiếc Ram 2500, dự định sử dụng trong công việc kinh doanh mới. Số tiền trả góp 1.019 USD mỗi tháng trong 7 năm của khoản vay này nhiều gấp đôi so với khoản vay trước đó cho chiếc Camero 2013. Ban đầu, ông Stephens tự tin có thể xử lý khoản vay, nhưng tình hình đã trở nên khó khăn hơn trong năm qua.

Cả bà Dickerson và ông Stephens đều đang cố gắng duy trì việc thanh toán nợ đúng hạn và làm việc với công ty giải quyết nợ National Debt Relief để giảm mức dư nợ thẻ tín dụng. Thông thường, khoản vay mua xe là khoản vay cuối cùng mà người Mỹ muốn trả chậm vì lo sợ xe bị thu hồi.

Tuy nhiên, khi chi phí tăng trên mọi mặt, tỷ lệ người vay mua xe chậm trả đang tăng lên tới mức kỷ lục. Theo TransUnion, tỷ lệ các khoản vay mua xe chậm trả 60 ngày trở lên đã lên tới mức 1,45% trong quý 3/2025, tăng gần 40% so với 3 năm trước.

Các chuyên gia cho rằng khó có khả năng số tiền phải thanh toán hàng tháng cho các khoản mua xe trả góp sẽ giảm trong thời gian tới.

Giá xe mới trung bình ở Mỹ, hiện khoảng 50.000 USD, có khả năng sẽ duy trì ở mức cao. Các nhà sản xuất ô tô đang phải đối mặt với chi phí tăng do thuế nhập khẩu xe và linh kiện, cũng như việc cắt giảm sản xuất các mẫu xe giá rẻ.

Lãi suất ở Mỹ đang bắt đầu giảm. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất tổng cộng 1,75 điểm phần trăm kể từ cuối năm 2024 đến nay. Tuy nhiên, lãi suất vay mua xe trung bình không giảm nhanh như vậy. Mức lãi suất vay mua xe bình quân trong quý 3/2025 chỉ giảm khoảng nửa điểm phần trăm so với mức đỉnh 6,56% thiết lập 2 năm trước. Lãi suất đối với các khoản vay mua xe đã qua sử dụng thậm chí giảm với tốc độ chậm hơn một nửa.

Cách hợp lý nhất đối với những người sở hữu xe đang gặp khó khăn với các khoản thanh toán cao là duy trì thanh toán đúng hạn và sau đó sử dụng xe càng lâu càng tốt sau khi đã trả hết.

Bà Dickerson cho biết bà đã trả được khoảng một nửa khoản vay cho chiếc Acura RDX đã qua sử dụng trị giá 51.000 USD. "Đây là chiếc xe tôi cảm thấy thoải mái. Tôi không muốn mua một chiếc xe kém hơn. Tôi sẽ không bỏ chiếc xe này cho đến khi nó không còn hoạt động”, bà nói.