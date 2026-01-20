Thứ Năm, 22/01/2026

Trang chủ Thế giới

Lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ giảm mạnh

Điệp Vũ

20/01/2026, 17:55

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm đáng kể trong thời gian gần đây, có thể tạo ra những tác động tích cực đối với thị trường bất động sản nước này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trang CNN Business dẫn số liệu từ công ty tài chính cho vay mua nhà trả góp Freddie Mac cho biết lãi suất trung bình của khoản vay thế chấp nhà lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm đã giảm xuống còn 6,06% trong tuần kết thúc vào ngày 15/1, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022. Việc lãi suất giảm khiến các chuyên gia hy vọng rằng tình trạng bế tắc trên thị trường nhà ở sẽ sớm được giải tỏa.

Ông Sam Khater, nhà kinh tế trưởng của Freddie Mac, nhận định tác động của việc lãi suất giảm là rõ ràng, với số lượng đơn xin mua nhà và hoạt động đảo nợ đã tăng lên cùng với đà giảm của lãi suất, cho thấy lợi ích cho cả người mua và chủ sở hữu hiện tại. Ông cho rằng hoạt động trên thị trường nhà ở đang cải thiện và sẵn sàng cho một mùa bán hàng sôi động trong những tháng mùa xuân.

Cùng kỳ năm ngoái, lãi suất trung bình của các khoản vay thế chấp nhà với lãi suất cố định và kỳ hạn 30 năm là 7,04%.

Một người mua nhà với giá 450.000 USD và khoản trả trước 20% ở mức lãi suất đó sẽ phải thanh toán gốc và lãi hàng tháng khoảng 2.405 USD. Với mức lãi suất trung bình hiện tại là 6,06%, khoản thanh toán này sẽ giảm xuống còn khoảng 2.172 USD, tiết kiệm khoảng 230 USD mỗi tháng, tương đương gần 84.000 USD trong suốt thời gian vay 30 năm.

Đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi mua 200 tỷ USD trái phiếu đảm bảo bằng các khoản vay thế chấp nhà để hỗ trợ người mua nhà. Ông Trump cho rằng việc mua vào trái phiếu như vậy sẽ làm giảm lãi suất vay mua nhà trả góp, giảm số tiền mà người vay phải thanh toán hàng tháng và làm cho chi phí sở hữu nhà trở nên phải chăng hơn.

Những giao dịch mua này có thể đã tạo ra áp lực giảm nhẹ đối với lãi suất thế chấp, ít nhất là trong ngắn hạn - theo bà Susan Wachter, giáo sư bất động sản tại Trường Wharton của Đại học Pennsylvania. “Việc mua trái phiếu đã bắt đầu. Chúng tôi đã thấy điều đó qua các dữ liệu”, bà nói, nhưng cho biết thêm rằng khối lượng mua chưa đạt tới mức 200 tỷ USD như ông Trump kêu gọi.

Một dấu hiệu khác cho thấy "hiệu ứng khóa" - một đặc điểm nổi bật của thị trường nhà ở tại Mỹ trong những năm qua - đã bắt đầu giảm bớt. Trong những năm gần đây, các chủ sở hữu nhà ở Mỹ có khuynh hướng ngại bán nhà vì không muốn từ bỏ mức lãi suất vay mua nhà trả góp cực thấp mà họ đã có được từ đầu đại dịch. Tuy nhiên, tình hình đang bắt đầu thay đổi.

Tỷ lệ chủ nhà có lãi suất khoản vay thế chấp nhà trên 6% hiện đã vượt qua tỷ lệ có lãi suất cực thấp dưới 3% - theo phân tích của Realtor.com về dữ liệu thế chấp hiện có, cho thấy ngày càng ít chủ sở hữu nhà có động lực để giữ khoản vay cũ.

Nhờ vậy, hoạt động trên thị trường nhà ở tại Mỹ đang bắt đầu khởi sắc sau nhiều năm trì trệ. Doanh số bán nhà đã qua sử dụng đã tăng 5,1% trong tháng 12 vừa qua so với tháng trước đó, theo dữ liệu mới được Hiệp hội Quốc gia các nhà môi giới bất động sản Mỹ (NAR) công bố vào tuần trước.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp có sự gia tăng, chuỗi tăng dài nhất kể từ giữa năm 2020. Tuy nhiên, sự gia tăng hoạt động trên thị trường không đồng nghĩa với việc giá nhà giảm xuống. Giá bán trung bình của nhà đã qua sử dụng là 405.400 USD/căn trong tháng 12, đánh dấu tháng thứ 30 liên tiếp tăng giá so với cùng kỳ năm trước.

Một thị trường nhà ở sôi động hơn có thể không tự giải quyết được tình trạng sốt giá nhà, nhưng mang lại lợi ích kinh tế rộng lớn hơn - theo bà Daryl Fairweather, nhà kinh tế trưởng tại công ty Redfin.

Bà Fairweather cho rằng những người cảm thấy bị mắc kẹt trong ngôi nhà của họ có thể từ chối cơ hội việc làm, trì hoãn kết hôn hoặc có con, tất cả chỉ vì họ cảm thấy bị kẹt trong một ngôi nhà không đáp ứng nhu cầu của họ. Nếu nhiều người có thể dễ dàng đổi nhà hơn, điều đó sẽ giúp ích cho nền kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân, ngay cả khi giá nhà không giảm.

