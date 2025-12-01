Sắn được mùa, được giá: Nông dân vùng cao rộn rã thu hoạch

Những bao sắn nặng trĩu được vận chuyển từ đồi xuống đường lớn đã trở thành hình ảnh quen thuộc những ngày này tại xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Mùa sắn năm nay thắng lợi, giúp người dân nâng cao thu nhập cho người dân...

Trên những triền đồi của thôn Buốn, xã Mường Lát, từng củ sắn trắng ngần, chắc mẩy được người dân nhổ lên, xếp thành đống rồi đóng gói cẩn thận. Tiếng dao cuốc, tiếng gọi nhau hòa vào không khí lao động đặc trưng của mùa thu hoạch. Những bao tải nặng trĩu không chỉ là nông sản thông thường mà còn là thành quả của nhiều tháng vượt nắng, chống hạn và phòng chống sâu bệnh.

Chị Vi Thị Piêng, người dân thôn Buốn, phấn khởi: “Giá sắn đầu vụ khoảng 1.500 đồng/kg, cao hơn năm trước. Năm ngoái sắn rớt giá, thương lái không lên bản mua, bà con rất lo lắng. Năm nay được giá nên ai cũng phấn khởi.” Cùng chung niềm vui, chị Vi Thị Hà cho biết thương lái lên mua sắn đều đặn, sản lượng ổn định, giúp bà con yên tâm đầu tư cho vụ tiếp theo.

Năng suất sắn năm nay cao hơn các vụ trước nhờ thời tiết thuận lợi và kỹ thuật canh tác cải thiện. Củ sắn lớn, ít bị thối, đáp ứng tốt nhu cầu thu mua của các cơ sở chế biến trong tỉnh. Nhiều hộ gia đình thu về từ vài tấn đến hàng chục tấn, mang lại nguồn thu ổn định.

Mường Lát là xã vùng cao biên giới, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 30%. Trong bối cảnh đó, Đại hội Đảng bộ xã xác định phát triển kinh tế hộ gia đình, mở rộng mô hình nông – lâm nghiệp gắn với du lịch cộng đồng là khâu đột phá nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội và giảm nghèo bền vững. Cây sắn trở thành sinh kế chủ lực, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Lê Công Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Lát, cho biết: “Chúng tôi khuyến khích phát triển kinh tế hộ, hỗ trợ sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu là mỗi năm giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo, thông qua việc tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và tinh thần tự lực của người dân.”

Người dân thôn Buốn thu hoạch sắn trên các triền đồi giữa tiết trời se lạnh.

Thôn Buốn nhộn nhịp tiếng gọi nhau và tiếng dao cuốc trong mùa thu hoạch

Củ sắn chắc mẩy được xếp thành từng đống chuẩn bị đóng bao

Hình ảnh củ sắn lớn, ít bị hư hỏng, đáp ứng nhu cầu thu mua của thương lái.

Các hộ dân kiểm tra củ sắn trước khi đóng bao để đảm bảo chất lượng

Những bao tải sắn nặng trĩu là thành quả của nhiều tháng vượt nắng, chống hạn và phòng chống sâu bệnh của bà cao vùng cao Mường Lát

Các hộ dân Mường Lát còn duy trì nét văn hóa đổi công, giúp nhau thu hoạch, vừa giảm gánh nặng lao động, vừa gắn kết cộng đồng.

Sắn được đóng vào những bao tải để điểm tập kết đế thương lái đến thu mua