Sắn được mùa, được giá: Nông dân vùng cao rộn rã thu hoạch

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Nguyễn Thuấn
01/12/2025, 15:50
Những bao sắn nặng trĩu được vận chuyển từ đồi xuống đường lớn đã trở thành hình ảnh quen thuộc những ngày này tại xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Mùa sắn năm nay thắng lợi, giúp người dân nâng cao thu nhập cho người dân...
Trên những triền đồi của thôn Buốn, xã Mường Lát, từng củ sắn trắng ngần, chắc mẩy được người dân nhổ lên, xếp thành đống rồi đóng gói cẩn thận. Tiếng dao cuốc, tiếng gọi nhau hòa vào không khí lao động đặc trưng của mùa thu hoạch. Những bao tải nặng trĩu không chỉ là nông sản thông thường mà còn là thành quả của nhiều tháng vượt nắng, chống hạn và phòng chống sâu bệnh.
Chị Vi Thị Piêng, người dân thôn Buốn, phấn khởi: “Giá sắn đầu vụ khoảng 1.500 đồng/kg, cao hơn năm trước. Năm ngoái sắn rớt giá, thương lái không lên bản mua, bà con rất lo lắng. Năm nay được giá nên ai cũng phấn khởi.” Cùng chung niềm vui, chị Vi Thị Hà cho biết thương lái lên mua sắn đều đặn, sản lượng ổn định, giúp bà con yên tâm đầu tư cho vụ tiếp theo.
Năng suất sắn năm nay cao hơn các vụ trước nhờ thời tiết thuận lợi và kỹ thuật canh tác cải thiện. Củ sắn lớn, ít bị thối, đáp ứng tốt nhu cầu thu mua của các cơ sở chế biến trong tỉnh. Nhiều hộ gia đình thu về từ vài tấn đến hàng chục tấn, mang lại nguồn thu ổn định.
Mường Lát là xã vùng cao biên giới, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 30%. Trong bối cảnh đó, Đại hội Đảng bộ xã xác định phát triển kinh tế hộ gia đình, mở rộng mô hình nông – lâm nghiệp gắn với du lịch cộng đồng là khâu đột phá nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội và giảm nghèo bền vững. Cây sắn trở thành sinh kế chủ lực, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Ông Lê Công Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Lát, cho biết: “Chúng tôi khuyến khích phát triển kinh tế hộ, hỗ trợ sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu là mỗi năm giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo, thông qua việc tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và tinh thần tự lực của người dân.”
Kỷ niệm 5 năm hành trình, Hệ sinh thái MEVI không chỉ tổng kết thành tựu đã đạt được, mà còn định hướng tương lai, tạo nền tảng cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững, kết hợp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, hướng tới tăng năng suất, thu nhập và phát triển cộng đồng nông dân tại Việt Nam...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng với Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc vừa thống nhất nhiều định hướng mới về hợp tác thương mại nông sản, nghiên cứu giống lúa, thủy sản, đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp. Trong đó, nhấn mạnh tới hợp tác chấn hưng nông thôn và xóa đói giảm nghèo...
Khi nhiều vùng quê còn loay hoay tìm đầu ra cho nông sản, tại phường Đông Tiến (Thanh Hoá) đã có riêng chuỗi sản xuất – tiêu thụ khép kín, đưa dưa vàng, cà chua, hoa lan vào siêu thị và nhà hàng. Lợi nhuận 2,5–3 tỷ đồng mỗi năm không chỉ là con số kinh tế, mà còn là sự đổi đời của cả một cộng đồng nông dân cùng bước vào thời 4.0.
Từ những bất cập nảy sinh trong quá trình áp dụng quy định về thuế giá trị gia tăng, một trong những đề xuất Bộ Tài chính đưa ra là khôi phục quy định cho phép khấu trừ thuế đầu vào đối với hàng hóa nông, lâm, thủy sản dù thuộc diện không phải kê khai, nộp thuế…
Xuất khẩu tôm hùm là một trong những điểm sáng nhất của ngành thủy sản Việt Nam năm 2025, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ từ Trung Quốc và lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Tuy nhiên, cuối tháng 11/2025, vùng nuôi tôm hùm trọng điểm chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhiều hộ nuôi mất gần như toàn bộ lồng, khiến nguy cơ thiếu hụt tôm hùm cho xuất khẩu trong thời gian tới.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: