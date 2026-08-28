Nhu cầu lưu trú mới tại Ninh Bình cho chuyên gia quốc tế

Sự mở rộng của các khu công nghiệp và dòng vốn FDI đang kéo theo một cộng đồng chuyên gia, kỹ sư quốc tế ngày càng lớn tại Hà Nam cũ (nay thuộc địa bàn Ninh Bình). Khi nhu cầu không còn dừng ở một nơi để ở, thị trường bắt đầu cần những mô hình lưu trú tích hợp dịch vụ, phục vụ đời sống dài hạn của nhóm cư dân đặc thù này.

Một trong những yếu tố hỗ trợ khả năng kết nối của khu vực là mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, đặc biệt trên trục Quốc lộ 21A (QL21A) – tuyến giao thông quan trọng kết nối Hà Nam cũ với Hà Nội và các địa bàn kinh tế lân cận.

HẠ TẦNG MỞ RỘNG, GIA TĂNG NHU CẦU LƯU TRÚ CỦA CHUYÊN GIA

Theo quy hoạch, QL21A dự kiến mở rộng lên 6 làn xe giai đoạn 2026-2030, góp phần tăng năng lực giao thương và tạo điều kiện cho các dịch vụ du lịch - công nghiệp tại vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Quốc lộ 21A nối Hà Nội qua Ninh Bình, định hướng mở rộng tới 6 làn xe.

Bên cạnh QL21A, mạng lưới giao thông khu vực còn được hỗ trợ bởi Quốc lộ 1A, cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và các tuyến vành đai liên kết nội tỉnh. Trong đó, tuyến ĐT495B được đầu tư nhằm kết nối trực tiếp Quốc lộ 1A với Quốc lộ 21A, đồng thời liên thông với đường nối hai cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và Hà Nội – Hải Phòng, tăng khả năng giao thương với Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Với vị trí trên trục QL21A, Flamingo Golden Hill có khả năng tiếp cận các khu công nghiệp Đồng Văn, Kim Bảng, Châu Sơn, Thanh Liêm cũng như kết nối về Hà Nội và các cực sản xuất, dịch vụ lân cận.

Mặt tiền quốc lộ 33 m tạo nên giá trị cho Flamingo Golden Hill.

Cùng với hạ tầng giao thông được đầu tư, sự phát triển của hệ thống khu công nghiệp đang tạo thêm động lực cho nhu cầu lưu trú và dịch vụ tại khu vực. Tính đến năm 2026, khu vực Ninh Bình Hà Nam có khoảng 13 khu công nghiệp, thu hút hơn 400 dự án FDI, với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và các thị trường khác. Riêng Kim Bảng được định hướng phát triển khoảng 1.300-1.500 ha đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2030.

Cùng với nhà máy và dây chuyền sản xuất là nhu cầu về đội ngũ quản lý, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật và chuyên gia nước ngoài làm việc theo dự án hoặc hợp đồng kéo dài nhiều tháng, nhiều năm.

Với nhóm chuyên gia quốc tế, nơi lưu trú không chỉ cần thuận tiện tới nơi làm việc mà còn cần sự ổn định, riêng tư, an ninh và các tiện ích phục vụ đời sống dài ngày. Trong khi đó, khách sạn, căn hộ tại khu vực trung tâm hay nhà ở gần khu công nghiệp thường chỉ giải quyết một phần nhu cầu.

Khoảng trống thị trường vì vậy nằm ở những sản phẩm kết hợp lưu trú – làm việc – dịch vụ tiện ích trong cùng một không gian.

FLAMINGO GOLDEN HILL: ĐÓN ĐẦU MỘT THỊ TRƯỜNG ĐÃ HIỆN HỮU

Tại khu vực Ninh Bình, Flamingo Golden Hill là một trong những dự án đang khai thác trực tiếp nhu cầu này. Dự án nằm trên trục QL21A tại khu vực Ba Sao – Tam Chúc, thuận tiện kết nối với các khu công nghiệp Đồng Văn, Kim Bảng, Châu Sơn, Thanh Liêm và các trục giao thông hướng về Hà Nội.

Thực tế, hơn 700 chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Hàn Quốc... đang lưu trú tại Flamingo Golden Hill theo các hợp đồng dài hạn do doanh nghiệp chi trả.

Mô hình lưu trú tích hợp không gian sống và hệ tiện ích phục vụ nhu cầu dài ngày của cộng đồng chuyên gia tại Flamingo Golden Hill.

Để phục vụ nhóm cư dân dài hạn này, dự án phát triển mô hình “all-in-one” với nhà hàng Á - Âu, phòng gym, spa, bể bơi bốn mùa, dịch vụ dọn phòng, giặt là và các không gian cảnh quan nội khu.

Từ góc độ thị trường, sự phát triển của các khu công nghiệp tại Ninh Bình tiếp tục kéo theo nhu cầu về đội ngũ chuyên gia, quản lý và nhân sự kỹ thuật. Khi cộng đồng này mở rộng, nhu cầu cũng có thể tiếp tục được kích hoạt ở nhiều nhóm dịch vụ phục vụ cuộc sống lâu dài, từ lưu trú đến ăn uống, chăm sóc sức khỏe, giải trí và các dịch vụ tiện ích.

Với Flamingo Golden Hill, sự hiện diện của cộng đồng cư dân thực và mô hình lưu trú tích hợp đang tạo nên cơ sở để dự án khai thác nhu cầu này, đồng thời gắn hoạt động lưu trú với một hệ sinh thái dịch vụ phục vụ đời sống dài hạn của chuyên gia tại khu vực.