Nhu cầu ở ngày càng tăng cao, Tecco Elite City Thái Nguyên tiếp tục hút khách

Trong bối cảnh nhu cầu an cư tại Thái Nguyên không ngừng gia tăng, Tecco Elite City tiếp tục khẳng định sức hút khi các tòa căn hộ đã bàn giao đều đạt tỷ lệ lấp đầy cao. Việc tiếp tục mở bán tòa A1 được xem là lời giải kịp cho nhu cầu sinh sống tại một không gian sống hiện đại, đồng bộ ngay trung tâm đô thị.

NHU CẦU AN CƯ CHƯA BAO GIỜ GIẢM NHIỆT

Bước sang năm mới, thị trường bất động sản Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét về nhu cầu ở thực, đặc biệt tại các dự án căn hộ được đầu tư bài bản, có vị trí trung tâm và tiện ích hoàn chỉnh. Trong bức tranh đó, Tecco Elite City tiếp tục là cái tên nổi bật và hiếm hoi trong phân khúc này khi duy trì sức hút ổn định, bất chấp thị trường có nhiều biến động trong thời gian qua.

Qua khảo sát từ Đất Xanh Miền Bắc, các tòa căn hộ D, E và B tại dự án sau khi bàn giao đã đạt tỷ lệ lấp đầy tới 98%, hình thành cộng đồng cư dân đông đúc, văn minh. Tiếp nối thành công đó, tòa C vừa được bàn giao cũng nhanh chóng đón cư dân về sinh sống. Những ngày cận Tết, hình ảnh các gia đình tất bật hoàn thiện nội thất, chuyển về căn hộ mới đã trở nên quen thuộc, phản ánh nhu cầu an cư thực sự tại đây.

Nhiều cư dân cho biết, lựa chọn dự án không đơn thuần là mua 1 căn hộ, mà là lựa chọn 1 môi trường sống đồng bộ, tiện nghi, có không gian xanh, dịch vụ đầy đủ và cộng đồng cư dân tri thức. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sức hút bền vững, giúp tỷ lệ lấp đầy dự án luôn duy trì ở mức cao.

Trong bối cảnh các tòa đã bàn giao nhanh chóng kín chỗ, tòa A1 hiện đang mở bán được xem là mảnh ghép tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng gia tăng tại khu vực trung tâm Thái Nguyên.

LỰC CẦU Ở THỰC DỒI DÀO – NỀN TẢNG TẠO SỨC HÚT BỀN VỮNG

Một trong những điểm đặc biệt nổi trội của Tecco Elite City nằm ở cơ cấu khách hàng ở thực đa dạng và ổn định – yếu tố tạo nên thanh khoản tự nhiên và giá trị lâu dài cho dự án.

Căn hộ Tecco Elite City thu hút nhờ thiết kế hiện đại, phù hợp đa dạng nhu cầu.

Trước hết là nhóm giảng viên, cán bộ, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Cụ thể, Thái Nguyên là trung tâm giáo dục lớn thứ 3 toàn quốc với 9 trường đại học, 12 trường cao đẳng, 8 trường trung cấp và 30 trung tâm dạy nghề. Theo đó, Tecco Elite sẽ đáp ứng nhu cầu đông đảo của nhóm khách hàng này về việc an cư lâu dài và đặc biệt coi trọng môi trường sống văn minh, yên tĩnh, thuận tiện di chuyển.

Nhóm khách thứ hai, với vị thế là “thủ phủ FDI” của khu vực, Tecco Elite City hiện đang thu hút gần 50.000 chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước làm việc tại các khu công nghiệp tới sinh sống. Nhóm khách này thường ưu tiên các dự án có vị trí trung tâm, thuận tiện di chuyển tới các khu công nghiệp, tiện ích khép kín, đảm bảo an ninh và sinh hoạt, thay vì nhà đất manh mún trong khu dân cư cũ.

Với nhóm khách hàng thứ 3, sau quá trình sáp nhập và điều chỉnh bộ máy hành chính, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức từ Bắc Kạn chuyển về Thái Nguyên làm việc cũng tạo ra một nhu cầu nhà ở không nhỏ. Với đặc thù công việc ổn định, định hướng an cư lâu dài, nhóm khách hàng này ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, dễ dàng tiếp cận các cơ quan hành chính của tỉnh. Đặc biệt, với mức giá “vừa tầm” cùng chất lượng sống “nâng tầm”, Tecco Elite City sẽ là lựa chọn đáng giá cho nhóm khách hàng này.

Nhóm khách hàng thứ tư là cộng đồng cư dân trẻ Thái Nguyên có tư duy sống hiện đại, mong muốn nâng cấp chất lượng sống từ nhà đất sang căn hộ chung cư được quy hoạch bài bản. Trong khi đó, nguồn căn hộ cao cấp còn hạn chế, giá đất trung tâm ngày càng cao, kéo theo chi phí xây dựng và hoàn thiện lớn. So sánh chi phí, nhiều gia đình nhận thấy lựa chọn căn hộ vừa hợp lý về tài chính, vừa đáp ứng tốt hơn về tiện ích, an ninh và môi trường sống.

Chính sự hội tụ của nhiều nhóm khách hàng ở thực đã tạo nên lực cầu dồi dào, giúp Tecco Elite City duy trì sức hút bền vững trên thị trường trong suốt thời gian qua.

NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM AN CƯ

Tọa lạc tại vị trí đắc địa cửa ngõ phía Tây Thái Nguyên, 4 mặt tiền tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch, Tecco Elite City là tổ hợp chung cư cao cấp đa tiện ích với 6 tòa cao 32 tầng, cung cấp hơn 2.000 căn hộ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và không gian sống hiện đại.

Nổi bật, tòa căn hộ A1 vị trí trung tâm dự án, cư dân dễ dàng di chuyển tới toàn bộ hệ thống tiện ích sầm uất bậc nhất tỉnh chỉ với 5-10 phút di chuyển, có thể kể đến như: Bến xe trung tâm, trạm xe Samsung, bệnh viện Y học cổ truyền, bệnh viện Đa khoa, trường học các cấp, UBND tỉnh,…

Rạp chiếu phim Pixel Cinema ngay dưới chân tòa nhà.

Phát triển theo mô hình khu đô thị phức hợp đa tiện ích, tương tự Times City của Hà Nội, Tecco Elite City sở hữu hệ sinh thái 68+ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu toàn bộ, nổi bật như: Rạp chiếu phim Pixel Cinema, tổ hợp gym & bể bơi, khu vui chơi trẻ em Tecco Kid World, 3 tầng hầm gửi xe… phục vụ trọn vẹn nhu cầu cho cư dân.

Về thiết kế, 100% các phòng trong căn hộ đều đón ánh sáng. Logia rộng tầm nhìn thoáng đãng ra công viên nội khu hoặc núi Cốc, núi Pháo. Bên cạnh đó, dự án ghi điểm nhờ pháp lý minh bạch, sổ hồng lâu dài, được kiểm chứng bằng các tòa căn hộ đã bàn giao về ở. Trong đó, tòa A1 đang được tập trung hoàn thiện, dự kiến bàn giao đầu năm 2027

Tòa A1 đang hoàn thiện giai đoạn cuối cùng trước khi bàn giao.

Với mức giá tốt nhất khu vực chỉ từ 30 triệu đồng/m2, cùng ưu đãi chiết khấu thanh toán sớm tới 6%, lãi suất 0% trong 15 tháng, Tecco Elite City là lựa chọn vô cùng phù hợp với đa số gia đình trẻ, chuyên gia, cán bộ đang tìm kiếm một tổ ấm ổn định, lâu dài.

Chi tiết liên hệ đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 0917 61 2020.