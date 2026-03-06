Nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ đẩy CPI tháng 2 tăng 1,14%

Sức mua tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đặc biệt là ở các nhóm hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống và giao thông, đã thúc đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2026 tăng 1,14% so với tháng trước...

Theo báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), CPI tháng 2/2026 ghi nhận mức tăng 1,14% so với tháng 1. So với tháng 12/2025, chỉ số này đã tăng 1,19% và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Hầu hết các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đều ghi nhận sự biến động về giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, CPI bình quân tăng 2,94% so với cùng kỳ năm 2025.

Tốc độ tăng CPI tháng 02/2026 so với tháng trước. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong rổ hàng hóa tính CPI, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng mạnh nhất với 2,02%, đóng góp tới 0,72 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Trong đó, thực phẩm tăng 2,34% do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tươi sống tăng cao; ăn uống ngoài gia đình tăng 1,71%; lương thực tăng nhẹ 0,94%.

Nhóm giao thông cũng ghi nhận mức tăng 1,23%. Đáng chú ý, giá dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không "nhảy vọt" 21,07%. Giá xăng và dầu diezen cũng lần lượt tăng 1,95% và 6,34%.

Các nhóm dịch vụ khác phục vụ nhu cầu Tết cũng không nằm ngoài xu hướng: Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,36%, trong đó cây cảnh tăng tới 9,51%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,18% do nhu cầu biếu tặng; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,57%, riêng dịch vụ thuê người dọn dẹp nhà cửa tăng đột biến 5,01%.

Lạm phát cơ bản tháng 2/2026 tăng 0,82% so với tháng trước và tăng 3,74% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,47%, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (2,94%). Điều này được giải thích là do giá lương thực và năng lượng – những yếu tố giúp giảm CPI chung đã được loại trừ khi tính lạm phát cơ bản.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/02/2026, giá vàng thế giới bình quân ở mức 5.023,09 USD/ounce, tăng 6,12% so với tháng trước do nhu cầu của các nhà đầu tư tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các bất ổn kinh tế và địa chính trị kéo dài, đặc biệt là căng thẳng thương mại và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư, qua đó đẩy đà tăng của giá vàng trong tháng.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau Tết Nguyên đán tăng góp phần làm chỉ số giá vàng tháng 02/2026 tăng 11,42% so với tháng trước; tăng 88,42% so với cùng kỳ năm trước; tăng 17,01% so với tháng 12/2025. Bình quân 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 82,67% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 28/02/2026, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 97,31 điểm, giảm 0,81% so với tháng trước chủ yếu do đồng USD suy yếu tương đối khi một số đồng tiền chủ chốt phục hồi trở lại. Tâm lý thị trường ổn định hơn và xu hướng phân bổ lại dòng vốn đầu tư sang các khu vực khác làm giảm nhu cầu nắm giữ USD trong ngắn hạn, qua đó khiến chỉ số USD trong tháng giảm.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2026 giảm 0,89% so với tháng trước; tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1,18% so với tháng 12/2025. Bình quân 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2025.