Cán cân thương mại đảo chiều, 2 tháng đầu năm nhập siêu 2,98 tỷ USD

Kết quả 67,16 tỷ USD đạt được trong tháng 2 đã nâng tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2026 lên con số 155,7 tỷ USD. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu vượt xa xuất khẩu, nên cán cân thương mại đã chuyển sang nhập siêu 2,98 tỷ USD…

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/3, trong tháng 2/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 67,16 tỷ USD, giảm 24,1% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 18,3%; nhập khẩu tăng 26,3%.

Kết quả xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 2/2026 đạt 33,06 tỷ USD, giảm 23,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,44 tỷ USD, giảm 33,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 26,62 tỷ USD, giảm 21,0%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2026 tăng 5,7%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 24,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 17,0%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 76,36 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 15,96 tỷ USD, giảm 12,0%, chiếm 20,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 60,4 tỷ USD, tăng 30,1%, chiếm 79,1%.

Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 2 tháng đầu năm 2026 có 13 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 79,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 57,4%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 68,55 tỷ USD, chiếm 89,8%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 5,8 tỷ USD, chiếm 7,6%; nhóm hàng thủy sản đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 2,2%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 0,29 tỷ USD, chiếm 0,4%.

Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2026 đạt 34,1 tỷ USD, giảm 24,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,55 tỷ USD, giảm 27,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24,55 tỷ USD, giảm 23,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2026 tăng 4,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 19,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,1%.

Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 79,34 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 22,47 tỷ USD, giảm 1,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56,87 tỷ USD, tăng 42,2%.

Trong 2 tháng đầu năm 2026 có 16 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 77,8% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 50,2%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 74,67 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 56,0%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 38,1%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 4,67 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 2 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 23,8 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 31,9 tỷ USD.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 20,4 tỷ USD tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 6,7 tỷ USD, tăng 6,5%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,3 tỷ USD, giảm 43,1%; nhập siêu từ Trung Quốc 20,9 tỷ USD, tăng 35,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 6,5 tỷ USD, tăng 41,5%; nhập siêu từ ASEAN 2,6 tỷ USD, tăng 20,7%.

Với kết quả trên, tháng 2/2026 nhập siêu 1,04 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,98 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,77 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,5 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 3,52 tỷ USD.