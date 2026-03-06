Cán cân thương mại đảo chiều, 2 tháng đầu năm nhập siêu 2,98 tỷ USD
Huyền Vy
06/03/2026, 10:22
Kết quả 67,16 tỷ USD đạt được trong tháng 2 đã nâng tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2026 lên con số 155,7 tỷ USD. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu vượt xa xuất khẩu, nên cán cân thương mại đã chuyển sang nhập siêu 2,98 tỷ USD…
Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng
6/3, trong tháng 2/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 67,16 tỷ
USD, giảm 24,1% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập
khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó
xuất khẩu tăng 18,3%; nhập khẩu tăng 26,3%.
Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 2/2026 đạt 33,06 tỷ USD,
giảm 23,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,44 tỷ
USD, giảm 33,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 26,62 tỷ
USD, giảm 21,0%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng
2/2026 tăng 5,7%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 24,3%, khu vực có vốn đầu
tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 17,0%.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa đạt 76,36 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực
kinh tế trong nước đạt 15,96 tỷ USD, giảm 12,0%, chiếm 20,9% tổng kim ngạch xuất
khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 60,4 tỷ USD, tăng
30,1%, chiếm 79,1%.
Trong 2 tháng đầu năm 2026 có 13 mặt hàng đạt kim ngạch xuất
khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 79,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu
trên 5 tỷ USD, chiếm 57,4%).
Về cơ cấu nhóm hàng
xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 68,55 tỷ
USD, chiếm 89,8%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 5,8 tỷ USD, chiếm 7,6%;
nhóm hàng thủy sản đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 2,2%; nhóm hàng nhiên liệu và
khoáng sản đạt 0,29 tỷ USD, chiếm 0,4%.
Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2026
đạt 34,1 tỷ USD, giảm 24,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong
nước đạt 9,55 tỷ USD, giảm 27,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24,55 tỷ
USD, giảm 23,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2026
tăng 4,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 19,6%; khu vực có vốn đầu
tư nước ngoài tăng 18,1%.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng
hóa đạt 79,34 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực
kinh tế trong nước đạt 22,47 tỷ USD, giảm 1,5%; khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài đạt 56,87 tỷ USD, tăng 42,2%.
Trong 2 tháng đầu năm 2026 có 16 mặt hàng nhập khẩu đạt trị
giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 77,8% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng
nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 50,2%).
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2026, nhóm
hàng tư liệu sản xuất đạt 74,67 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng
máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 56,0%; nhóm hàng nguyên,
nhiên, vật liệu chiếm 38,1%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 4,67 tỷ USD,
chiếm 5,9%.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2026,
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 23,8 tỷ
USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt
31,9 tỷ USD.
Trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 20,4 tỷ USD
tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 6,7 tỷ USD, tăng 6,5%;
xuất siêu sang Nhật Bản 0,3 tỷ USD, giảm 43,1%; nhập siêu từ Trung Quốc 20,9 tỷ
USD, tăng 35,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 6,5 tỷ USD, tăng 41,5%; nhập siêu từ ASEAN
2,6 tỷ USD, tăng 20,7%.
Với kết quả trên, tháng 2/2026 nhập siêu 1,04 tỷ USD. Tính
chung 2 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,98 tỷ USD
(cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,77 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước
nhập siêu 6,5 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất
siêu 3,52 tỷ USD.
Xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2025 đạt 839,75 tỷ USD, xô đổ kỷ lục năm 2024
10:26, 06/12/2025
Xung đột Mỹ – Israel – Iran: Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị khẩn doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó
15:46, 02/03/2026
Tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46, gỡ áp lực cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...
Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam
Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang trở thành một “cơn bão” quét qua thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng rủi ro đối với nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
Xung đột tại Trung Đông: Hệ lụy và giải pháp cho thương mại Việt Nam
Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã và đang tác động mạnh mẽ đến các chuỗi cung ứng quốc tế, đặt nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam trước nhiều rủi ro. Biến động địa chính trị không những đe dọa an ninh năng lượng, mà còn đẩy chi phí logistics tăng cao, trực tiếp bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước.
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran
Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: