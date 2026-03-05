Hà Tĩnh hướng tới trung tâm cây ăn quả và chế biến xuất khẩu Bắc Trung Bộ
Nguyễn Thuấn
05/03/2026, 16:01
UBND Hà Tĩnh làm việc với Công ty Cổ phần Nafoods Group, thống nhất định hướng phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, hình thành chuỗi giá trị sản xuất – chế biến – xuất khẩu hiện đại, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn...
Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp đề xuất triển khai
hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, hướng tới xây dựng Hà Tĩnh
trở thành trung tâm cây ăn quả và chế biến xuất khẩu của khu vực Bắc Trung Bộ.
Mục tiêu là hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp đồng bộ từ sản xuất giống, trồng
trọt, chế biến sâu đến tiêu thụ, qua đó nâng cao thu nhập và chất lượng sống
cho người dân khu vực nông thôn.
ĐỊNH HƯỚNG 10.000 HA VÙNG NGUYÊN LIỆU
Theo đề xuất, doanh nghiệp định hướng phát triển vùng nguyên
liệu tập trung với quy mô 10.000 ha. Trong đó, khoảng 7.500–8.000 ha được liên
kết với nông hộ, hợp tác xã theo hợp đồng bao tiêu dài hạn; 2.000–2.500 ha còn
lại là vùng lõi ứng dụng công nghệ cao do doanh nghiệp đầu tư trực tiếp. Lộ
trình triển khai chia thành 3 giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035.
Song song với phát triển vùng trồng, doanh nghiệp đề xuất bố
trí khoảng 20 ha để xây dựng tổ hợp nghiên cứu – sản xuất giống – chế biến sâu
theo mô hình kinh tế tuần hoàn, bao gồm trung tâm giống công nghệ cao, vườn khảo
nghiệm, nhà máy chế biến xuất khẩu và hệ thống xử lý phụ phẩm sản xuất biogas,
phân hữu cơ.
Doanh nghiệp cũng định hướng đầu tư khu nhà ở xã hội, nhà ở
cho chuyên gia và công nhân cùng các tiện ích thiết yếu nhằm ổn định nguồn nhân
lực lâu dài.
Đối với nông sản đặc sản địa phương, doanh nghiệp đề xuất phục
tráng, nâng cao chất lượng các giống chủ lực như bưởi Phúc Trạch và cam bù Hà
Tĩnh; đồng thời phát triển vùng rau màu xuất khẩu theo chuỗi liên kết, áp dụng
tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và số hóa quản lý vùng trồng, cấp mã số truy xuất
nguồn gốc.
Theo tính toán, khi dự án hoàn thiện, tổng lao động trực tiếp
dự kiến khoảng 1.800 người; kim ngạch xuất khẩu mục tiêu đạt từ 150 đến 200 triệu USD mỗi năm. Doanh nghiệp cam kết đầu tư dài hạn từ 30 đến 50 năm, phát
triển hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nông dân và địa phương.
TỈNH CAM KẾT ĐỒNG HÀNH, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Để triển khai hiệu quả, doanh nghiệp đề nghị tỉnh phê duyệt
quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định; bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng tổ hợp
nghiên cứu – sản xuất giống – chế biến sâu và khu nhà ở; hỗ trợ đầu tư hạ tầng
điện, thủy lợi, giao thông; cấp mã số vùng trồng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc;
ban hành cơ chế tín dụng ưu đãi cho nông dân và hợp tác xã; xây dựng cơ chế bảo
vệ vùng nguyên liệu, duy trì môi trường đầu tư ổn định.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cho
rằng việc triển khai cần được đầu tư bài bản, phù hợp quy hoạch và điều kiện thực
tiễn; đồng thời bảo đảm bao tiêu đầu ra sản phẩm cho người dân. Một số ý kiến đề
xuất mở rộng thêm các sản phẩm tiềm năng để phục tráng, nâng cao chất lượng,
gia tăng giá trị và hiệu quả kinh tế bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định
khẳng định: "Tỉnh xác định Công ty Cổ phần Nafoods Group là đối tác chiến lược
trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; đồng thời đề nghị
doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng đầu tư lĩnh vực sản xuất cây dược liệu phù hợp
với tiềm năng, lợi thế của địa phương".
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, với quy mô đầu tư lớn, cần
sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp để bảo đảm triển
khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; gắn với đào tạo nguồn
nhân lực, phát triển đội ngũ chuyên gia nông nghiệp; kết hợp phát triển nông
nghiệp với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng; xây dựng lộ trình cụ thể, bảo
đảm tính khả thi và hiệu quả lâu dài.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành liên quan tham
mưu xây dựng chính sách phù hợp với tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và
người dân; tổng hợp kết quả tham quan, kiểm tra thực địa tại các mô hình sản xuất
của doanh nghiệp ở Nghệ An và ý kiến tại buổi làm việc để trình Thường trực Tỉnh
ủy xem xét, thống nhất chủ trương ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới.
