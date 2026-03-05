Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Thị trường

Hà Tĩnh hướng tới trung tâm cây ăn quả và chế biến xuất khẩu Bắc Trung Bộ

Nguyễn Thuấn

05/03/2026, 16:01

UBND Hà Tĩnh làm việc với Công ty Cổ phần Nafoods Group, thống nhất định hướng phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, hình thành chuỗi giá trị sản xuất – chế biến – xuất khẩu hiện đại, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn...

Ảnh minh hoạ.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp đề xuất triển khai hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, hướng tới xây dựng Hà Tĩnh trở thành trung tâm cây ăn quả và chế biến xuất khẩu của khu vực Bắc Trung Bộ. Mục tiêu là hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp đồng bộ từ sản xuất giống, trồng trọt, chế biến sâu đến tiêu thụ, qua đó nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân khu vực nông thôn.

ĐỊNH HƯỚNG 10.000 HA VÙNG NGUYÊN LIỆU

Theo đề xuất, doanh nghiệp định hướng phát triển vùng nguyên liệu tập trung với quy mô 10.000 ha. Trong đó, khoảng 7.500–8.000 ha được liên kết với nông hộ, hợp tác xã theo hợp đồng bao tiêu dài hạn; 2.000–2.500 ha còn lại là vùng lõi ứng dụng công nghệ cao do doanh nghiệp đầu tư trực tiếp. Lộ trình triển khai chia thành 3 giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035.

Song song với phát triển vùng trồng, doanh nghiệp đề xuất bố trí khoảng 20 ha để xây dựng tổ hợp nghiên cứu – sản xuất giống – chế biến sâu theo mô hình kinh tế tuần hoàn, bao gồm trung tâm giống công nghệ cao, vườn khảo nghiệm, nhà máy chế biến xuất khẩu và hệ thống xử lý phụ phẩm sản xuất biogas, phân hữu cơ.

Doanh nghiệp cũng định hướng đầu tư khu nhà ở xã hội, nhà ở cho chuyên gia và công nhân cùng các tiện ích thiết yếu nhằm ổn định nguồn nhân lực lâu dài.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Loan.

Đối với nông sản đặc sản địa phương, doanh nghiệp đề xuất phục tráng, nâng cao chất lượng các giống chủ lực như bưởi Phúc Trạch và cam bù Hà Tĩnh; đồng thời phát triển vùng rau màu xuất khẩu theo chuỗi liên kết, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và số hóa quản lý vùng trồng, cấp mã số truy xuất nguồn gốc.

Theo tính toán, khi dự án hoàn thiện, tổng lao động trực tiếp dự kiến khoảng 1.800 người; kim ngạch xuất khẩu mục tiêu đạt từ 150 đến 200 triệu USD mỗi năm. Doanh nghiệp cam kết đầu tư dài hạn từ 30 đến 50 năm, phát triển hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nông dân và địa phương.

TỈNH CAM KẾT ĐỒNG HÀNH, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Để triển khai hiệu quả, doanh nghiệp đề nghị tỉnh phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định; bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng tổ hợp nghiên cứu – sản xuất giống – chế biến sâu và khu nhà ở; hỗ trợ đầu tư hạ tầng điện, thủy lợi, giao thông; cấp mã số vùng trồng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc; ban hành cơ chế tín dụng ưu đãi cho nông dân và hợp tác xã; xây dựng cơ chế bảo vệ vùng nguyên liệu, duy trì môi trường đầu tư ổn định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cho rằng việc triển khai cần được đầu tư bài bản, phù hợp quy hoạch và điều kiện thực tiễn; đồng thời bảo đảm bao tiêu đầu ra sản phẩm cho người dân. Một số ý kiến đề xuất mở rộng thêm các sản phẩm tiềm năng để phục tráng, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và hiệu quả kinh tế bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định khẳng định: "Tỉnh xác định Công ty Cổ phần Nafoods Group là đối tác chiến lược trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; đồng thời đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng đầu tư lĩnh vực sản xuất cây dược liệu phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương".

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, với quy mô đầu tư lớn, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp để bảo đảm triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; gắn với đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ chuyên gia nông nghiệp; kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng; xây dựng lộ trình cụ thể, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng chính sách phù hợp với tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; tổng hợp kết quả tham quan, kiểm tra thực địa tại các mô hình sản xuất của doanh nghiệp ở Nghệ An và ý kiến tại buổi làm việc để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, thống nhất chủ trương ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới.

Từ khóa:

chuỗi giá trị nông nghiệp Hà Tĩnh nông nghiệp công nghệ cao vùng nguyên liệu 10.000 ha Xuất khẩu nông sản

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang trở thành một “cơn bão” quét qua thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng rủi ro đối với nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.

Xung đột tại Trung Đông: Hệ lụy và giải pháp cho thương mại Việt Nam

Xung đột tại Trung Đông: Hệ lụy và giải pháp cho thương mại Việt Nam

Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã và đang tác động mạnh mẽ đến các chuỗi cung ứng quốc tế, đặt nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam trước nhiều rủi ro. Biến động địa chính trị không những đe dọa an ninh năng lượng, mà còn đẩy chi phí logistics tăng cao, trực tiếp bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước.

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

