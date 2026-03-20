Phát động cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026

Đây
là hoạt động thường niên do Cục Đổi mới, Sáng tạo và Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) chủ trì. Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp cuộc thi hưởng
ứng Giờ Trái Đất được tổ chức, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng trên
cả nước.
Thế
giới đang trải qua giai đoạn đầy biến động với những căng thẳng địa chính trị
kéo dài, khiến thị trường năng lượng toàn cầu liên tục chịu các cú sốc mạnh về
nguồn cung và giá cả. Trước thực tế đó, Việt Nam xác định sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp chiến lược hàng đầu nhằm
giảm thiểu rủi ro, hạ chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền
kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Nhấn
mạnh tầm quan trọng của vấn đề này, ngày 19/3/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện
tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện
giao thông điện.
Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp mạnh mẽ, bao gồm đẩy mạnh ứng dụng phương tiện giao thông điện,
phát triển hạ tầng trạm sạc, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học và đổi mới
công nghệ, thiết bị có hiệu suất cao. Đặc biệt, Chỉ thị nhấn mạnh việc thực
hiện nghiêm Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
giai đoạn 2019–2030 trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và giao thông.
Cuộc
thi trực tuyến diễn ra từ ngày 21/3 đến ngày 4/11/2026 trên nền tảng website
của Chương trình VNEEP. Đây là hoạt động truyền thông sáng tạo, hướng tới đa
dạng hóa hình thức tiếp cận cộng đồng, tạo sân chơi bổ ích, dễ tham gia, qua đó
lan tỏa mạnh mẽ lối sống tiết kiệm năng lượng và ý thức bảo vệ môi trường trong
toàn xã hội.
Đối
tượng tham gia rất rộng mở – tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang
sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước đều có thể đăng ký dự thi. Sau
mỗi kỳ thi, Ban Tổ chức sẽ trao 5 giải thưởng cho 5 thí sinh đạt kết quả cao
nhất. Kết quả được công bố trên các trang thông tin điện tử, fanpage và kênh
Zalo OA của Chương trình VNEEP.
Nội
dung thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức tiết kiệm điện, sử
dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và năng lượng – vừa mang tính giáo dục cao,
vừa gần gũi, dễ tiếp cận với mọi đối tượng.
Ban tổ chức cho biết, qua
ba mùa thi trước, cuộc thi đã ghi nhận những con số ấn tượng: hơn 203.000 người
tham gia với tổng cộng hơn 310.000 lượt dự thi, thu hút cá nhân và tập thể đến
từ nhiều lĩnh vực như y tế, dệt may, cơ khí, thép, cơ quan hành chính nhà nước
và các đơn vị ngành điện trên cả nước. Số lượng người tham gia tăng đáng kể qua
từng năm là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng
đồng về phát triển bền vững.
Hướng
dẫn tham gia:
Các
bước tham gia cuộc thi được thiết kế đơn giản, thuận tiện:
- Truy cập website:
- Nhập thông tin cá nhân: họ tên,
số điện thoại, đơn vị công tác, tỉnh/thành phố
- Trả lời đầy đủ 10 câu hỏi trắc
nghiệm
- Dự đoán số lượng người tham gia
trong cùng kỳ
- Nhấn “CẬP NHẬT” để gửi bài dự
thi
- Nhấn “Quan tâm” kênh Zalo OA
của Chương trình VNEEP tại
Cuộc
thi là cơ hội để mỗi cá nhân không chỉ kiểm tra, nâng cao hiểu biết về tiết
kiệm năng lượng mà còn góp phần lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng và môi trường
– đặc biệt trong bối cảnh Chiến dịch Giờ Trái Đất 2026 đang đến gần, kêu gọi
hàng tỷ người trên toàn thế giới cùng hành động vì một tương lai xanh và bền
vững.