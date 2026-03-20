Phát động cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026

Nguyệt Hà

20/03/2026, 16:19

Trong bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, Bộ Công Thương vừa chính thức phát động cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2026 với chủ đề thúc đẩy toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp cuộc thi hưởng ứng Giờ Trái Đất được tổ chức
Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp cuộc thi hưởng ứng Giờ Trái Đất được tổ chức

Đây là hoạt động thường niên do Cục Đổi mới, Sáng tạo và Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) chủ trì. Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp cuộc thi hưởng ứng Giờ Trái Đất được tổ chức, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng trên cả nước.

Thế giới đang trải qua giai đoạn đầy biến động với những căng thẳng địa chính trị kéo dài, khiến thị trường năng lượng toàn cầu liên tục chịu các cú sốc mạnh về nguồn cung và giá cả. Trước thực tế đó, Việt Nam xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp chiến lược hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro, hạ chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này, ngày 19/3/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh mẽ, bao gồm đẩy mạnh ứng dụng phương tiện giao thông điện, phát triển hạ tầng trạm sạc, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học và đổi mới công nghệ, thiết bị có hiệu suất cao. Đặc biệt, Chỉ thị nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030 trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và giao thông.

Cuộc thi trực tuyến diễn ra từ ngày 21/3 đến ngày 4/11/2026 trên nền tảng website của Chương trình VNEEP. Đây là hoạt động truyền thông sáng tạo, hướng tới đa dạng hóa hình thức tiếp cận cộng đồng, tạo sân chơi bổ ích, dễ tham gia, qua đó lan tỏa mạnh mẽ lối sống tiết kiệm năng lượng và ý thức bảo vệ môi trường trong toàn xã hội.

Đối tượng tham gia rất rộng mở – tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước đều có thể đăng ký dự thi. Sau mỗi kỳ thi, Ban Tổ chức sẽ trao 5 giải thưởng cho 5 thí sinh đạt kết quả cao nhất. Kết quả được công bố trên các trang thông tin điện tử, fanpage và kênh Zalo OA của Chương trình VNEEP.

Nội dung thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và năng lượng – vừa mang tính giáo dục cao, vừa gần gũi, dễ tiếp cận với mọi đối tượng.

Ban tổ chức cho biết, qua ba mùa thi trước, cuộc thi đã ghi nhận những con số ấn tượng: hơn 203.000 người tham gia với tổng cộng hơn 310.000 lượt dự thi, thu hút cá nhân và tập thể đến từ nhiều lĩnh vực như y tế, dệt may, cơ khí, thép, cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị ngành điện trên cả nước. Số lượng người tham gia tăng đáng kể qua từng năm là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.

Hướng dẫn tham gia: 

Các bước tham gia cuộc thi được thiết kế đơn giản, thuận tiện:

  1. Truy cập website:
  2. Nhập thông tin cá nhân: họ tên, số điện thoại, đơn vị công tác, tỉnh/thành phố
  3. Trả lời đầy đủ 10 câu hỏi trắc nghiệm
  4. Dự đoán số lượng người tham gia trong cùng kỳ
  5. Nhấn “CẬP NHẬT” để gửi bài dự thi
  6. Nhấn “Quan tâm” kênh Zalo OA của Chương trình VNEEP tại

Cuộc thi là cơ hội để mỗi cá nhân không chỉ kiểm tra, nâng cao hiểu biết về tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng và môi trường – đặc biệt trong bối cảnh Chiến dịch Giờ Trái Đất 2026 đang đến gần, kêu gọi hàng tỷ người trên toàn thế giới cùng hành động vì một tương lai xanh và bền vững.

bảo vệ môi trường Chỉ thị số 09/CT-TTg Chuyển dịch năng lượng cuộc thi VNEEP Giờ Trái Đất 2026 năng lượng tái tạo phát triển phương tiện giao thông điện Thủ tướng Phạm Minh Chính tiết kiệm năng lượng

Nhìn lại diễn biến giá dầu qua mỗi sự kiện địa chính trị trong 25 năm qua

Nhìn lại diễn biến giá dầu qua mỗi sự kiện địa chính trị trong 25 năm qua

Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế

Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế

Điện đang là “nút thắt” của các dự án trung tâm dữ liệu

Điện đang là “nút thắt” của các dự án trung tâm dữ liệu

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026

Phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026

