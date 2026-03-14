Nhà trắng đón nắng hè

Năm 2026, Viện màu sắc Pantone đã chọn "Cloud Dancer” là màu của năm. Đó là sắc trắng được mô tả đem lại cảm giác trôi nổi, mang sắc thái tự do, phóng khoáng, biểu tượng cho "tác động xoa dịu giữa một xã hội hỗn loạn…

Trong thiết kế nội thất, xu hướng sử dụng gam màu trắng sáng, trung tính ngày càng phổ biến. Nếu như trước đây màu trắng chỉ được sử dụng trong sơn nội thất thì nay được sử dụng cho cả sơn mặt ngoài tòa nhà. Thậm chí, sử dụng một màu trắng duy nhất trên tất cả các bức tường và trần có thể giúp kết nối không gian, tạo ra cảm giác rộng rãi và thông thoáng.

Bức tường trắng cũng là sự lựa chọn “đúng đắn” cho những ai muốn được hòa mình với thiên nhiên. Tường màu trắng dễ bắt sáng, giúp cây cỏ thiên nhiên trong nhà luôn tươi tốt, khỏe mạnh. Đó là chưa kể, theo quy định cấp chứng chỉ EDGE bền vững của Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB), ngoài các giải pháp năng lượng mặt trời, cách nhiệt mái, thông gió tự nhiên… thì màu sơn trắng được cho là sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng tới môi trường. Các bức tường trắng hấp thu ánh sáng thấp, phản xạ các tia nắng mặt trời tốt nhất, từ đó giúp làm mát một cách hiệu quả.

F10 HOUSE – TP. HỒ CHÍ MINH

Trong bối cảnh đô thị hóa đang tăng tốc ở Việt Nam, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh, sự bùng nổ của các khu dân cư mới đã phần nào giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở trầm trọng. Tuy nhiên, nhiều dự án xây mới vẫn sử dụng các mô hình nhà ở tiêu chuẩn từ hai đến ba thập kỷ trước, không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hiện đại về sự thoải mái về không gian, thông gió tự nhiên, ánh sáng ban ngày, hay sự tinh tế về thẩm mỹ.

Ngôi nhà F10 này tọa lạc trên một lô đất phân lô thông thường có kích thước 9x18 m. Thiết kế tận dụng hệ móng sẵn có và tuân thủ các quy định quy hoạch về lùi trước/sau, chiều cao và diện tích xây dựng. Theo các kiến trúc sư đến từ 23o5Studio, cấu trúc không gian được phân tầng chính xác, với tầng trệt là không gian sinh hoạt chung rộng rãi, tích hợp liền mạch phòng khách, ăn và bếp trong một không gian mở như sàn hiên có mái che, tạo cảm giác nhẹ nhàng và yên tĩnh.

Tầng hai được chia thành khu vực phía sau yên tĩnh dành cho ông bà, mở ra không gian thân mật với tán cây khu vườn phía sau. Trong khi đó, khu vực phía trước linh hoạt hỗ trợ các hoạt động đa dạng của trẻ nhỏ - vui chơi, học tập, nghỉ ngơi - trong một diện tích khiêm tốn.

Ngôi nhà chỉ có 1 màu trắng tinh khiết, hầu như không có đồ vật trang trí hay tranh ảnh trên các vách tường. Nhưng chính những khung cửa nhìn ra thiên nhiên, được bố trí khéo léo, đã tạo nên 1 bức tranh xanh mát đầy sống động.

Tầng ba dành riêng cho cặp vợ chồng chủ nhà, với các không gian chức năng xoay quanh một sân trong ở giữa để kết nối các không gian sống — thư giãn — làm việc. Các khối kiến ​​trúc được kết nối và xóa nhòa ranh giới nội thất - ngoại thất, đưa thiên nhiên tràn ngập ngôi nhà để tạo ra một bầu không khí trong lành, thư thái. Cuối cùng là sân thượng được dùng để trồng rau và cây ăn quả, góp phần tăng tính tự nhiên cho ngôi nhà.

Thực tế, những thay đổi hậu COVID-19 đã củng cố sở thích của người tiêu dùng về những ngôi nhà hướng nội, tối giản, ưu tiên cây xanh, chất lượng không khí. Mặc dù được thiết kế riêng cho các yêu cầu cụ thể của gia chủ, House F10 vẫn có tiềm năng trở thành mẫu nhà điển hình để nhân rộng trong bối cảnh đô thị. Từ đó thúc đẩy một hình thái nhà ở xanh hơn, nhân văn hơn, phù hợp với nguyện vọng chung của cả kiến ​​trúc sư và gia chủ.

HOIKIENG19 HOUSE – ĐÀ NẴNG

Ngôi nhà này nằm trên một khu đất trống 5x21 m trong một khu dân cư. Gia chủ là một gia đình trẻ bốn người mong muốn một không gian sống đơn giản, tiện nghi và đủ độ thoáng để các thành viên có thể gắn kết trong sinh hoạt hằng ngày.

Do không có công trình liền kề tại thời điểm xây dựng, khu đất được hưởng lợi từ ánh sáng và thông gió tự nhiên dồi dào. Tuy nhiên, thách thức dành cho các kiến trúc sư văn phòng Hinzstudio chính là kiểm soát mức độ mở để khai thác hiệu quả những lợi thế này trong khi vẫn duy trì sự riêng tư. Đồng thời họ phải giải quyết những hạn chế điển hình của một ngôi nhà phố, chẳng hạn như lưu thông không khí kém và cảm giác chật chội về không gian.

Không gian tầng 1 được tổ chức theo mặt bằng mở, liên thông phòng khách, bếp và khu vực ăn uống. Cách bố trí này cho phép các hoạt động sinh hoạt diễn ra liên tục, hạn chế sự chia cắt và tăng khả năng tương tác giữa các thành viên trong gia đình.

Các tầng trên bố trí phòng ngủ và không gian sinh hoạt chung của gia đình, được thiết kế theo kiểu lệch tầng và kết nối bằng cầu thang trung tâm. Cấu trúc này tăng cường mối quan hệ về mặt thị giác và không gian giữa các tầng, đồng thời tạo ra sự chuyển tiếp cân bằng giữa các khu vực riêng tư và không gian sinh hoạt chung.

Trước điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc trưng của miền Trung, công trình được bổ sung các lớp đệm gồm sân trước và sân sau để giảm bức xạ trực tiếp, đồng thời tạo dòng gió xuyên suốt theo phương ngang. Giếng trời bố trí ở trung tâm đóng vai trò cung cấp ánh sáng tự nhiên ổn định cho khu vực bếp – ăn, đồng thời thúc đẩy đối lưu không khí theo phương đứng. Hệ lệch tầng tiếp tục hỗ trợ quá trình trao đổi khí, giúp không gian bên trong duy trì sự thông thoáng trong suốt ngày dài.

Ở bình diện tổng thể, thiết kế tập trung giải quyết các hạn chế cố hữu của nhà ống. Nhờ mặt bằng mở, các khoảng sân và hệ giếng trời, sự ngột ngạt được thay thế bằng những lớp không gian có khả năng tiếp cận ánh sáng và gió tự nhiên. Mỗi khu vực chức năng đều được tính toán để đảm bảo điều kiện vi khí hậu phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng sống trong bối cảnh khu dân cư mật độ cao.

Về mặt thẩm mỹ, ngôi nhà ra đời từ một quyết định đầy ngẫu hứng nhưng mạnh mẽ: "Phá bỏ sự cứng nhắc". Thay vì những góc cạnh 90 độ khô khan, các kiến trúc sư đã đưa vào đó những đường cong mềm mại, biến những bức tường vô tri thành thực thể có nhịp điệu và hơi thở.

Những đường cong được áp dụng nhất quán trên lan can, mái vòm, bề mặt tường, trần nhà và mặt tiền để làm mềm các cạnh sắc nhọn và tạo nên một ngôn ngữ kiến ​​trúc mạch lạc.

Ngoài các yếu tố an toàn, những đường cong này ảnh hưởng trực tiếp đến cách người ở di chuyển và tương tác với không gian. Các bề mặt tròn cho phép lưu thông không gian một cách trơn tru, giúp người sử dụng cảm nhận trực quan ranh giới giữa các khu chức năng. Bằng cách bo tròn các góc, ánh sáng và tầm nhìn cũng được dẫn sâu hơn vào bên trong, tăng cường cảm giác rộng rãi và thoải mái.

Trong khi đó, bảng vật liệu được các kiến trúc sư lựa chọn để nhấn mạnh đặc tính thô mộc nhưng bền chắc, phù hợp với tinh thần tổng thể của dự án. Gỗ, sơn sần, sàn đá mài và các chi tiết thép được kết hợp để đạt được sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ, độ bền và khả năng sử dụng lâu dài.