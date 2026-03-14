Nhà trắng đón nắng hè

Năm 2026, Viện màu sắc Pantone đã chọn "Cloud Dancer” là màu của năm. Đó là sắc trắng được mô tả đem lại cảm giác trôi nổi, mang sắc thái tự do, phóng khoáng, biểu tượng cho "tác động xoa dịu giữa một xã hội hỗn loạn…
Trong thiết kế nội thất, xu hướng sử dụng gam màu trắng sáng,
trung tính ngày càng phổ biến. Nếu như trước đây màu trắng chỉ được sử dụng
trong sơn nội thất thì nay được sử dụng cho cả sơn mặt ngoài tòa nhà. Thậm chí, sử dụng một
màu trắng duy nhất trên tất cả các bức tường và trần có thể giúp
kết nối không gian, tạo
ra cảm giác rộng rãi và thông thoáng.
Bức tường trắng cũng là sự lựa chọn “đúng đắn” cho những ai
muốn được hòa mình với thiên nhiên. Tường màu trắng dễ bắt sáng, giúp cây cỏ
thiên nhiên trong nhà luôn tươi tốt, khỏe mạnh. Đó là chưa kể, theo quy định cấp
chứng chỉ EDGE bền vững của Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng
Thế giới (WB), ngoài các giải pháp năng lượng mặt trời, cách nhiệt
mái, thông gió tự nhiên… thì màu sơn trắng được cho là sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng tới
môi trường. Các bức tường trắng hấp thu ánh sáng thấp, phản xạ các tia nắng mặt
trời tốt nhất, từ đó giúp làm mát một cách hiệu quả.
F10 HOUSE – TP. HỒ CHÍ MINH
Trong bối cảnh đô thị hóa đang tăng tốc ở Việt Nam, đặc biệt
là tại TP. Hồ Chí Minh, sự bùng nổ của các khu dân cư mới đã phần nào giảm bớt
tình trạng thiếu nhà ở trầm trọng. Tuy nhiên, nhiều dự án xây mới vẫn sử dụng
các mô hình nhà ở tiêu chuẩn từ hai đến ba thập kỷ trước, không đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu hiện đại về sự thoải mái về không gian, thông gió tự nhiên, ánh
sáng ban ngày, hay sự tinh tế về thẩm mỹ.
Ngôi nhà F10 này tọa lạc trên một lô đất phân lô thông thường
có kích thước 9x18 m. Thiết kế tận dụng hệ móng sẵn có và tuân thủ các quy định
quy hoạch về lùi trước/sau, chiều cao và diện tích xây dựng. Theo các kiến trúc
sư đến từ 23o5Studio, cấu trúc không gian được phân tầng chính xác, với tầng trệt
là không gian sinh hoạt chung rộng rãi, tích hợp liền mạch phòng khách, ăn và bếp
trong một không gian mở như sàn hiên có mái che, tạo cảm giác nhẹ nhàng và yên
tĩnh.
Tầng hai được chia thành khu vực phía sau yên tĩnh dành cho
ông bà, mở ra không gian thân mật với tán cây khu vườn phía sau. Trong khi đó,
khu vực phía trước linh hoạt hỗ trợ các hoạt động đa dạng của trẻ nhỏ - vui
chơi, học tập, nghỉ ngơi - trong một diện tích khiêm tốn.
Ngôi nhà chỉ có 1 màu
trắng tinh khiết, hầu như không có đồ vật trang trí hay tranh ảnh trên các vách
tường. Nhưng chính những khung cửa nhìn ra thiên nhiên, được bố trí khéo léo, đã
tạo nên 1 bức tranh xanh mát đầy sống động.
Tầng ba dành riêng cho cặp vợ chồng chủ nhà, với các không
gian chức năng xoay quanh một sân trong ở giữa để kết nối các không gian sống —
thư giãn — làm việc. Các khối kiến trúc được kết nối và xóa nhòa ranh giới nội thất - ngoại thất, đưa
thiên nhiên tràn ngập ngôi nhà để tạo ra một bầu không khí trong lành, thư
thái. Cuối cùng là sân thượng được dùng để trồng rau và cây ăn quả, góp phần tăng
tính tự nhiên cho ngôi nhà.
Thực tế, những thay đổi hậu COVID-19 đã củng cố sở thích của
người tiêu dùng về những ngôi nhà hướng nội, tối giản, ưu tiên cây xanh, chất
lượng không khí. Mặc dù được thiết kế riêng cho các yêu cầu cụ thể của gia chủ,
House F10 vẫn có tiềm năng trở thành mẫu nhà điển hình để nhân rộng trong bối cảnh
đô thị. Từ đó thúc đẩy một hình thái nhà ở xanh hơn, nhân văn hơn, phù hợp với
nguyện vọng chung của cả kiến trúc sư và gia chủ.
HOIKIENG19 HOUSE – ĐÀ NẴNG
Ngôi nhà này nằm trên một khu đất trống 5x21 m trong một
khu dân cư. Gia chủ là một gia đình trẻ bốn người mong muốn một không gian sống
đơn giản, tiện nghi và đủ độ thoáng để các thành viên có thể gắn kết trong sinh
hoạt hằng ngày.
Do không có công trình liền kề tại thời điểm xây dựng, khu đất
được hưởng lợi từ ánh sáng và thông gió tự nhiên dồi dào. Tuy nhiên, thách thức
dành cho các kiến trúc sư văn phòng Hinzstudio chính là kiểm soát mức độ mở để
khai thác hiệu quả những lợi thế này trong khi vẫn duy trì sự riêng tư. Đồng thời
họ phải giải quyết những hạn chế điển hình của một ngôi nhà phố, chẳng hạn như
lưu thông không khí kém và cảm giác chật chội về không gian.
Không gian tầng 1 được tổ chức theo mặt bằng mở, liên thông
phòng khách, bếp và khu vực ăn uống. Cách bố trí này cho phép các hoạt động
sinh hoạt diễn ra liên tục, hạn chế sự chia cắt và tăng khả năng tương tác giữa
các thành viên trong gia đình.
Các tầng trên bố trí phòng ngủ và không gian
sinh hoạt chung của gia đình, được thiết kế theo kiểu lệch tầng và kết nối bằng
cầu thang trung tâm. Cấu trúc này tăng cường mối quan hệ về mặt thị giác và
không gian giữa các tầng, đồng thời tạo ra sự chuyển tiếp cân bằng giữa các khu
vực riêng tư và không gian sinh hoạt chung.
Trước điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc trưng của miền Trung,
công trình được bổ sung các lớp đệm gồm sân trước và sân sau để giảm bức xạ trực
tiếp, đồng thời tạo dòng gió xuyên suốt theo phương ngang. Giếng trời bố trí ở
trung tâm đóng vai trò cung cấp ánh sáng tự nhiên ổn định cho khu vực bếp – ăn,
đồng thời thúc đẩy đối lưu không khí theo phương đứng. Hệ lệch tầng tiếp tục hỗ
trợ quá trình trao đổi khí, giúp không gian bên trong duy trì sự thông thoáng
trong suốt ngày dài.
Ở bình diện tổng thể, thiết kế tập trung giải quyết các hạn
chế cố hữu của nhà ống. Nhờ mặt bằng mở, các khoảng sân và hệ giếng trời, sự ngột
ngạt được thay thế bằng những lớp không gian có khả năng tiếp cận ánh sáng và
gió tự nhiên. Mỗi khu vực chức năng đều được tính toán để đảm bảo điều kiện vi
khí hậu phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng sống trong bối cảnh khu dân cư mật
độ cao.
Về mặt thẩm mỹ, ngôi nhà ra đời từ một quyết định đầy ngẫu hứng
nhưng mạnh mẽ: "Phá bỏ sự cứng nhắc". Thay vì những góc cạnh 90 độ
khô khan, các kiến trúc sư đã đưa vào đó những đường cong mềm mại, biến những bức
tường vô tri thành thực thể có nhịp điệu và hơi thở.
Những đường cong được áp dụng
nhất quán trên lan can, mái vòm, bề mặt tường, trần nhà và mặt tiền để làm mềm
các cạnh sắc nhọn và tạo nên một ngôn ngữ kiến trúc mạch lạc.
Ngoài các yếu tố an toàn, những đường cong này ảnh hưởng trực
tiếp đến cách người ở di chuyển và tương tác với không gian. Các bề mặt tròn
cho phép lưu thông không gian một cách trơn tru, giúp người sử dụng cảm nhận trực quan ranh giới giữa các khu chức năng.
Bằng cách bo tròn các góc, ánh sáng và tầm nhìn cũng được dẫn sâu hơn vào bên
trong, tăng cường cảm giác rộng rãi và thoải mái.
Trong khi đó, bảng vật liệu được các kiến trúc sư lựa chọn để
nhấn mạnh đặc tính thô mộc nhưng bền chắc, phù hợp với tinh thần tổng thể của dự
án. Gỗ, sơn sần, sàn đá mài và các chi tiết thép được kết hợp để đạt được sự
cân bằng giữa tính thẩm mỹ, độ bền và khả năng sử dụng lâu dài.
Những căn hộ Penthouse mang cá tính riêng
10:34, 28/02/2026
Nhà nhiệt đới cho gia đình nhiều thế hệ
00:25, 16/02/2026
Tông màu trung tính được ưa chuộng trong trang trí nội thất
Số lượng giới hạn, không gian sang trọng, tầm nhìn phóng khoáng… những căn Penthouse luôn gây ấn tượng về sự sang trọng. Từ ý tưởng ban đầu là tận dụng không gian trống phía trên cùng của tòa nhà, giờ đây các kiến trúc sư đã tạo nên thành công ngoài mong đợi cho các căn hộ này…
Nhà nhiệt đới cho gia đình nhiều thế hệ
Ở những vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam, kiến trúc và nội thất nhà ở không chỉ là câu chuyện tường, mái và không gian. Mà đó là cuộc đối thoại với ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhịp điệu tự nhiên…
Tông màu trung tính được ưa chuộng trong trang trí nội thất
Hiện nay, những gam màu ấm như nâu gạch terra cotta hay hồng phấn trầm đang dần thay thế các sắc màu rực rỡ đặc trưng của xu hướng “dopamine decor”- đề cao việc sử dụng những gam màu đậm, bão hòa cao nhằm mang lại cảm giác hứng khởi cho ngôi nhà...
Nét duyên của gạch đỏ
Thời gian đã chứng minh rằng nhiều giá trị cũ có sức sống bền bỉ, thậm chí được tái sinh trong diện mạo mới, trở thành chuẩn mực của sự tinh tế trong kiến trúc và nội thất…
Nhà đẹp từ mái
Việt Nam là nước nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều – là một điều kiện thuận lợi cho rêu mốc phát triển trên bề mặt kiến trúc, đặc biệt là mái nhà. Việc lựa chọn và sử dụng một hình thức mái và vật liệu mái phù hợp chưa bao giờ là đơn giản…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
