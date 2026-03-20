Đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ khám, chữa bệnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

Nhật Dương

20/03/2026, 16:16

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), bối cảnh tình hình xung đột quốc tế có diễn biến phức tạp, đặc biệt căng thẳng tại Trung Đông có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và hoạt động vận chuyển, thương mại quốc tế...

Ảnh minh họa.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các Sở Y tế, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc về việc đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong bối cảnh tình hình xung đột quốc tế có diễn biến phức tạp.

Theo Cục Quản lý Dược, căng thẳng tại Trung Đông có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và hoạt động vận chuyển, thương mại quốc tế.

Do đó, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Đồng thời, đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định. Không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thuốc trong trường hợp có biến động về thị trường và chuỗi cung ứng.

Đối với các Sở Y tế, Cục Quản lý Dược đề nghị tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại các cơ sở.

Trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc khó khăn về nguồn cung đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc, các đơn vị tổng hợp, báo cáo cụ thể về Cục Quản lý Dược để kịp thời xem xét, tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế chỉ đạo.

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Theo Bộ Y tế, phương thức này hướng tới kiểm soát chi phí hiệu quả, minh bạch, giảm lãng phí Quỹ Bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh...

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đặc biệt, kết quả bầu cử thể hiện tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết bầu cử; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên – Kỹ năng cho tương lai" với mục tiêu phát triển các kỹ năng số, kỹ năng nòng cốt và kiến thức cơ bản về khí hậu nhằm thích nghi với các yêu cầu cần thiết để phát triển sự nghiệp...

Ngày 20/3/2026, Công an TP.HCM thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

