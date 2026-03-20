Đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ khám, chữa bệnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), bối cảnh tình hình xung đột quốc tế có diễn biến phức tạp, đặc biệt căng thẳng tại Trung Đông có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và hoạt động vận chuyển, thương mại quốc tế...

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các Sở Y tế, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc về việc đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong bối cảnh tình hình xung đột quốc tế có diễn biến phức tạp.

Theo Cục Quản lý Dược, căng thẳng tại Trung Đông có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và hoạt động vận chuyển, thương mại quốc tế.

Do đó, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Đồng thời, đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định. Không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thuốc trong trường hợp có biến động về thị trường và chuỗi cung ứng.

Đối với các Sở Y tế, Cục Quản lý Dược đề nghị tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại các cơ sở.

Trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc khó khăn về nguồn cung đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc, các đơn vị tổng hợp, báo cáo cụ thể về Cục Quản lý Dược để kịp thời xem xét, tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế chỉ đạo.