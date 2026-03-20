Giá vàng suýt gãy mốc 4.500 USD/oz, USD lao dốc, SPDR Gold Trust xả thêm 5 tấn

Thị trường kim loại quý tiếp tục bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (19/3), khiến giá vàng có thời điểm giảm về sát mốc 4.500 USD/oz và giá bạc còn hơn 65 USD/oz...

Tuy nhiên, khi đồng USD sụt giảm mạnh sau quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn và giá dầu dịu đi, giá vàng đã giữ được một số mốc hỗ trợ quan trọng khi kết thúc phiên.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 169 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 3,5%, còn 4.650,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 2,51 USD/oz, tương đương giảm 3,3%, còn 72,94 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 giảm 5,9%, chốt ở mức 4.605,7 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn chưa đầy 4.503 USD/oz, thấp nhất kể từ giữa tháng 1. Nếu so với kỷ lục giá gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng đã giảm gần 1.100 USD/oz khi chạm mức thấp này.

Giá bạc cũng có thời điểm giảm còn dưới 65,5 USD/oz trước khi hồi phục và lấy lại vùng giá chủ chốt 70 USD/oz.

Gây áp lực bán tháo lên thị trường kim loại quý trong phiên này vẫn là xu hướng tăng mạnh mẽ của giá dầu do xung đột quân sự Mỹ - Iran, yếu tố làm đẩy cao mối lo lạm phát toàn cầu và dẫn tới kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên một môi trường lãi suất như vậy không có lợi cho giá vàng.

Ngoài ra, đồng USD tăng giá kể từ khi xung đột nổ ra cũng gây bất lợi cho giá vàng vì vàng được định giá bằng USD. Về phần mình, bạc xanh hưởng lợi từ kỳ vọng rằng Fed sẽ trì hoãn việc giảm lãi suất để ứng phó với rủi ro lạm phát. Đồng thời, đồng tiền này cũng phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tăng cao hiện nay.

Phiên ngày thứ Năm, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London có lúc vượt 119 USD/thùng, gây ra một cuộc tháo chạy trên thị trường kim loại quý khi nỗi lo lạm phát phủ bóng tâm trí nhà đầu tư. Khi giá dầu thoái lui khỏi mức cao này, áp lực bán tháo vàng và bạc cũng dịu đi, nhờ đó giá vàng chốt phiên ở mức cao hơn khoảng 150 USD/oz so với mức thấp nhất trong phiên.

Đồng USD giảm giá mạnh trở lại vào cuối phiên cũng hỗ trợ cho giá vàng và giá bạc thoát đáy. Chỉ số Dollar Index đóng cửa với mức giảm 0,93%, còn 99,16 điểm. Tuần trước, chỉ số này đạt mức cao nhất 10 tháng.

USD suy yếu sau khi ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày thứ Năm đều giữ nguyên lãi suất và bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát - tín hiệu cho thấy khuynh hướng thắt chặt. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đều không điều chỉnh lãi suất trong lần họp này, và lên tiếng cảnh báo về khả năng lạm phát leo thang khi giá năng lượng tăng vọt.

Trước đó, vào ngày thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng giữ nguyên lãi suất và dự báo chỉ giảm lãi suất một lần trong năm nay. Kết quả này đã đưa Dollar Index tăng gần 0,7% trong phiên giao dịch cùng ngày.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SDPR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên này, với lượng bán ròng 4,9 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.062 tấn vàng. Quỹ đã bán ròng 9,5 tấn vàng từ đầu tuần tới nay và đang tiến tới hoàn tất tuần bán ròng thứ ba liên tiếp.

“Các nhà đầu tư tổ chức ở thời điểm hiện tại đều đã nắm nhiều vàng và trong suốt năm qua, vàng đã hưởng lợi từ giao dịch dựa trên kỳ vọng về sự mở rộng của cung tiền pháp định. Nhưng nền tảng của giao dịch đó bây giờ đang yếu đi” vì các ngân hàng trung ương có khuynh hướng thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát - chiến lược gia Daniel Ghali của công ty TD Securities nhận xét với hãng tin Reuters.

“Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng giá vàng còn có khả năng giảm thêm. Vẫn còn một dư địa lớn để bán tháo vàng mà vẫn duy trì được xu hướng thị trường giá lên trong dài hạn”, ông Ghali nói thêm.

Các nhà phân tích của công ty SP Angel chỉ ra rằng vàng đang bị chốt lời và chịu ảnh hưởng bất lợi từ sự tăng giá của USD. Theo báo cáo của công ty này, sau khi giá vàng đã tăng mạnh trong năm 2025, không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà giao dịch chốt lời vàng để đáp ứng lệnh ký quỹ ở các tài sản khác và chuyển vốn sang những giao dịch mới mẻ và hấp dẫn hơn như năng lượng hóa thạch.

Áp lực giảm giá vẫn đè nặng lên thị trường kim loại quý vào đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á.

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 6 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,13%, giao dịch ở mức 4.644,7 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm gần 0,5%, giao dịch ở mức 72,6 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 147,3 triệu đồng/lượng, giảm 6,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.055 đồng (mua vào) và 26.325 đồng (bán ra).