Hoàn thiện dự thảo các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Xây dựng
Hoàng Bách
20/03/2026, 15:31
Tổng hội Xây dựng Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Xây dựng…
Tại tọa đàm, ông Bùi Văn Dưỡng,
Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), đã trình bày
những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của
Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở kế
thừa các quy định hiện hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với Luật
Xây dựng năm 2025.
Một trong những điểm nhấn của dự
thảo là việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Theo kết quả đánh
giá, dự thảo không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới mà tập trung cắt giảm,
đơn giản hóa những thủ tục hiện có. Đáng chú ý, một số thủ tục không còn phù hợp
đã được bãi bỏ, trong đó có thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau
thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng. Các thủ tục còn lại được
hoàn thiện theo hướng giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường sử dụng
dữ liệu điện tử, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân.
Ngoài ra nội dung về phân cấp,
phân quyền trong quản lý hoạt động xây dựng cũng hoàn thiện theo hướng rõ trách
nhiệm, phù hợp với năng lực của từng cấp. Dự thảo xác định rõ thẩm quyền của
các cơ quan ở Trung ương và địa phương trong thẩm định dự án, đồng thời trao
quyền chủ động hơn cho địa phương đối với việc tổ chức thực hiện, bảo đảm linh
hoạt, hiệu quả và sát thực tiễn.
Trong khi giới thiệu về dự thảo
Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ông Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục
Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), cho biết dự thảo tập trung hoàn
thiện quy định về xác định, thẩm định, quản lý tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng
và kiểm soát chi phí theo từng giai đoạn của dự án. Theo đó, chi phí đầu tư xây
dựng được xác định cho toàn bộ dự án, từng công trình và từng gói thầu, bảo đảm
tính đồng bộ với phạm vi, nội dung thiết kế và phục vụ hiệu quả công tác lựa chọn
nhà thầu cũng như quản lý hợp đồng.
Dự thảo cũng quy định rõ các
thành phần của tổng mức đầu tư, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu
tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng. Việc xác định chi phí được yêu cầu
phù hợp với từng giai đoạn thiết kế, bảo đảm tính chính xác, minh bạch và khả
năng kiểm soát.
Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định
về việc sử dụng dữ liệu chi phí, suất vốn đầu tư và chỉ số giá xây dựng, cho
phép tham khảo cả dữ liệu quốc tế đối với dự án áp dụng công nghệ mới chưa có
tiền lệ trong nước, qua đó nâng cao tính linh hoạt và hội nhập trong quản lý
chi phí. Dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư về việc quản lý chi phí từ
giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng,
bảo đảm hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro.
Đối với dự thảo Nghị định về Hợp
đồng xây dựng, ông Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế và hợp đồng, Cục Kinh
tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), thông tin dự thảo đã được xây dựng
theo hướng hoàn thiện khung pháp lý về giao kết và thực hiện hợp đồng, phù hợp
với thông lệ quốc tế và thực tiễn triển khai tại Việt Nam. Dự thảo làm rõ các
loại hợp đồng xây dựng như hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp
đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian và các hợp đồng tổng thầu
như EPC, EC, PC, EP…
Bên cạnh việc phân loại hợp đồng, dự thảo tập trung quy định cụ thể về nguyên tắc ký kết, nội dung hợp đồng, điều
kiện thanh toán, điều chỉnh giá hợp đồng và xử lý phát sinh trong quá trình thực
hiện. Đồng thời, dự thảo tăng cường các quy định về quản lý thực hiện hợp đồng,
gắn trách nhiệm của các chủ thể tham gia với tiến độ, chất lượng và hiệu quả của
dự án.
Đặc biệt, một nội dung quan trọng
được các đại biểu rất quan tâm là việc thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi
mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng. Dự thảo Nghị định đã bổ
sung quy định cho phép thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, sử
dụng dữ liệu số thay thế hồ sơ giấy, đồng thời thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu
giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.
Góp ý cho sự kiện, các đại biểu cũng thẳng
thắn trao đổi nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo nghị định theo hướng
khả thi, sát thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và
người dân.
Trong đó, đề xuất thiết lập chuyên
trang hướng dẫn trực tuyến thống nhất từ Bộ Xây dựng; ban hành biểu mẫu chuẩn
cho “báo cáo giải trình sự phù hợp” để tư vấn có cơ sở vững chắc bảo vệ các quyết
định tối ưu hóa kỹ thuật; làm rõ ranh giới các “vùng mờ” như tuân thủ, phù hợp,
dúng dần… để thanh tra, kiểm toán và doanh nghiệp có chung hệ quy chiếu; góp ý
về cơ chế ưu đãi cho các dự án công trình xanh, thủ tục phê duyệt dự án, quy định
về xây dựng công trình khẩn cấp; chi phí dự phòng rủi ro của dự án, chi phí thẩm
tra; quy định về giá hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
