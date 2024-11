Những công ty hưởng lợi tức thì sau khi ông Trump tái đắc cử

Sự trở lại của ông Trump đã giúp cổ phiếu của một loạt công ty tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 6/11, một ngày sau bầu cử. Vị Tổng thống đắc cử được dự báo sẽ thực hiện một loạt thay đổi sâu rộng bao gồm chính sách cứng rắn hơn với người nhập cư và tội phạm, cũng như nới lỏng quy định đối với các doanh nghiệp.

Không chỉ các cổ phiếu riêng lẻ, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng kỷ lục. Đà tăng tiếp tục kéo dài sang phiên ngày 7/11, một phần nhờ động thái hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Câu hỏi đặt ra lúc này là sự tăng trưởng này sẽ kéo dài bao lâu. Bởi, ông Trump từng tuyên bố sẽ tăng thuế quan với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, động thái có thể làm tăng giá cả mọi loại hàng hóa. Điều này sau cùng sẽ gây tổn hại đến nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp chứng kiến giá cổ phiếu tăng mạnh phiên ngày 6/11.

Dù vậy, ở thời điểm này, cổ đông của những doanh nghiệp vẫn đang tận hưởng niềm vui khi chứng kiến giá trị tài khoản cổ phiếu tăng mạnh. Hãng tin CNN thống kê những nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh trong phiên sau ngày bầu cử:

CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ TRẠI GIAM VÀ TRUNG TÂM CẢI TẠO

Cổ phiếu của một loạt công ty quản lý trại giam và trung tâm cải tạo tăng vọt trong phiên 6/11 nhờ kỳ vọng rằng dưới chính quyền Trump sẽ có nhiều người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ hơn. Điều này ngược lại hoàn toàn so với chính quyền của tổng thống Joe Biden, vốn cho phép người di cư trong thời gian chờ xem xét đơn xin tị nạn được phép làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Cổ phiếu của 2 công ty quản lý nhà tù GEO Group (GEO) và CoreCivic (CXW) tăng lần lượt 42 và 29%.

TESLA

Tỷ phú Elon Musk được cho là đang bắt đầu hưởng thành quả từ hàng triệu USD ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng như nỗ lực hỗ trợ ông vận động tranh cử. Nhiều nhà phân tích dự báo dưới chính quyền Trump sẽ có nhiều chính sách có lợi cho các công ty mà ông Musk đang sở hữu bao gồm Tesla, SpaceX, X và startup trí tuệ nhân tạo xAI.

Trong số này, Tesla là công ty duy nhất niêm yết trên thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu nhà sản xuất xe điện này tăng 15% trong phiên ngày 6/11, trong khi cổ phiếu các công ty đối thủ như Rivian và Lucid giảm mạnh.

CÁC CÔNG TY THẺ TÍN DỤNG VÀ NGÂN HÀNG

Chính quyền Trump thế hệ 2.0 cũng được dự báo sẽ nới lỏng các quy chế giám sát đối với ngành ngân hàng. Ngược lại với chính quyền Biden, ngành ngân hàng phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về tỷ lệ an toàn vốn - động thái nhằm bảo vệ các ngân hàng lớn khỏi sụp đổ trong bối cảnh áp lực gia tăng sau vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB).

Nhà đầu tư tin rằng đề xuất sáp nhập của Capital One với Discover Financial Services sẽ sớm được chấp thuận dưới chính quyền Trump - Ảnh: Getty Images

Giá cổ phiếu JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất tại Mỹ, tăng 11,5% trong phiên giao dịch ngày 6/11. Trong khi đó, giá cổ phiếu công ty tài chính Discover Financial Services tăng gần 20% nhờ kỳ vọng đề xuất sáp nhập của công ty này với nhà phát hành thẻ tín dụng Capital One sẽ sớm được nhà chức trách chấp thuận.

Bản thân cổ phiếu Capital One cũng tăng 15% khi nhà đầu tư kỳ vọng công ty này sẽ phất lên dưới sự lãnh đạo của một tổng thống phe Cộng hòa. Đề xuất sáp nhập giữa hai công ty được đưa lên từ tháng 2 và đến nay vẫn chưa được cơ quan quản lý tài chính chấp thuận.

Nhìn chung, chính quyền Trump được dự báo sẽ có lập trường ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với các thương vụ mua bán sáp nhập so với chính quyền tiền nhiệm.

CÁC LOẠI TIỀN SỐ

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump luôn chứng tỏ mình là một ứng viên tổng thống ủng hộ tiền ảo. Tại một sự kiện về bitcoin vào mùa hè vừa qua, ông tuyên bố sẽ giữ lại toàn bộ số bitcoin mà chính phủ đã tịch thu từ tội phạm thay vì bán đấu giá như thông lệ hiện tại.

Chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử 5/11 đã đẩy giá cổ phiếu bitcoin lập kỷ lục mới hơn 76.000 USD. Giá cổ phiếu của các công ty liên quan tới tiền ảo cũng tăng vọt. Trong số này, cổ phiếu sàn giao dịch tiền ảo Coinbase tăng 31% phiên 6/11.

CỔ PHIẾU BÁN LẺ VÀ NĂNG LƯỢNG XANH LAO DỐC

Tuy nhiên, kết quả bầu của cũng khiến cổ phiếu của nhiều công ty sụt mạnh do triển vọng khó khăn dưới chính quyền Trump.

Các cổ phiếu bán lẻ, gồm Five Below, Wayfair và Dollar General (DG), cũng như cổ phiếu nhà sản xuất đầu chơi như Mattel và Hasbro (HAS) đều đóng cửa phiên 6/11 với mức giảm mạnh. Nguyên nhân là nhà đầu tư lo sợ rằng định hướng tăng thuế quan của ông Trump có thể khiến giá cả mặt hàng mà các công ty này bán sẽ tăng lên bởi hầu hết những mặt hàng này được sản xuất bên ngoài nước Mỹ.

Cổ phiếu năng lượng xanh cũng có một phiên tồi tệ sau ngày bầu cử, bởi ông Trump được dự báo sẽ ưu tiên sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch thay vì các nguồn năng lượng được cho là thân thiện hơn với môi trường. Giá cổ phiếu công ty tấm năng lượng mặt trời Sunnova và Sunrun lần lượt giảm 52% và 30% trong phiên 6/11. Ông Trump cũng được dự báo là sẽ rút lại các chính sách hỗ trợ thuế và ưu đãi khác dành cho các công ty năng lượng xanh theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) mà chính quyền Tổng thống Biden ban hành.