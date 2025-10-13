Robot vệ sinh “bùng nổ” cùng nhà thông minh

Với sự tiến bộ vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), các dòng robot hút bụi trong tương lai sẽ không chỉ làm sạch, mà còn tự học hỏi và điều chỉnh để phù hợp với thói quen của từng hộ gia đình...

Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDC) ngày 3/9 công bố, quý 2/2025, đã có hơn 6,17 triệu máy hút bụi thông minh được xuất xưởng trên toàn cầu, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Còn Grand View Research thì thông tin, quy mô thị trường robot hút bụi toàn cầu ước tính đạt 4,48 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ đạt 29,82 tỷ USD vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 23,4% trong giai đoạn dự báo. Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ có tốc độ CAGR nhanh nhất, 25,2%.

Thực tế, robot hút bụi từ lâu đã trở thành một trong những thiết bị gia dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, những công nghệ truyền thống trước đây có xu hướng trở nên lỗi thời. Năm 2025, các công nghệ đột phá đã được trình làng tại CES hứa hẹn sẽ đem lại một bước chuyển lớn trong thiết kế cũng như cách mà robot hút bụi hoạt động.

Tính năng cánh tay robot là điểm nhấn đáng chú ý nhất được giới thiệu tại CES 2025. Roborock Saros Z70, với cánh tay OmniGrip, đã mở ra một chương mới trong việc kết hợp giữa robot và tính linh hoạt của con người.

Các mẫu robot hút bụi lau nhà thế hệ mới còn có khả năng leo cầu thang.

Cánh tay robot cho phép thiết bị nhặt và di chuyển các vật cản nhỏ như đồ chơi, tất, hay dây cáp. Với khả năng nhận diện 108 món vật dụng trong gia đình để nhặt lên và đặt vào vị trí định sẵn, tính năng này không chỉ tăng hiệu quả làm sạch mà còn giảm thiểu nguy cơ robot bị kẹt.

Trong khi đó, Ecovacs lại gây ấn tượng với hệ thống cây lau nhà mở rộng, cho phép robot tiếp cận các góc tường và cạnh sàn, những nơi vốn khó làm sạch với các thiết kế truyền thống.

Bên cạnh đó, tính năng này còn được bổ sung bởi công nghệ điều hướng laser, giúp robot dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật cao 2.4cm, gờ cửa cao tới 4cm, thảm dày và các đoạn chuyển tiếp trên sàn mà không bị mắc kẹt, đảm bảo quá trình làm sạch luôn liên tục.

AI và IoT tiếp tục là nền tảng của các cải tiến mới. AI giúp robot học hỏi thói quen làm sạch của người dùng, tự động tối ưu hóa lộ trình và cải thiện hiệu suất làm việc. AI còn giúp robot phân tích dữ liệu thời gian thực, tối ưu hóa năng lượng và tự động thông báo tình trạng hoạt động cho người dùng.

Trong khi đó, IoT cho phép robot kết nối với các thiết bị thông minh khác trong nhà. Người dùng có thể dễ dàng điều khiển robot thông qua ứng dụng di động hoặc giọng nói, tạo nên trải nghiệm liền mạch và tiện lợi.

Khoảng 65% chủ sở hữu robot hút bụi muốn có tính năng ra lệnh bằng giọng nói.

Mới nhất, tại triển lãm Điện tử tiêu dùng IFA 2025, Dreame vừa ra mắt Dreame Cyber X, mẫu robot hút bụi lau nhà có khả năng leo cầu thang. Trước Dreame, một startup là Migo Robotics cũng từng giới thiệu mẫu robot hút bụi lau nhà biết leo và lau hút cả từng bậc cầu thang mang tên Ascender.

Mới đây, sự xuất hiện của Dreame Matrix10 Ultra, mẫu flagship vừa ra mắt năm 2025, cho thấy công nghệ robot đã chạm đến một chuẩn mực mới: nơi khái niệm “zero maintenance” - không cần bảo dưỡng thủ công dần trở thành hiện thực.

Cơ chế Smart Scene Recognition biến trải nghiệm trở nên tự nhiên như thể robot Matrix10 Ultra có “trí khôn” riêng. Giờ ăn tối, lúc đi ngủ, hay những ngày dọn dẹp cuối tuần... có thể lập trình sẵn trên ứng dụng. Nhưng càng sử dụng lâu, robot càng “biết” gia đình muốn gì, để rồi vận hành một cách trơn tru mà hầu như không cần thêm mệnh lệnh. Matrix10 Ultra tự lưu nhiều bản đồ, tự điều chỉnh chế độ theo không gian, biến nó thành một trợ lý thông minh thực thụ thay vì chỉ là công cụ lau dọn.

Thậm chí, robot hút bụi trong năm 2025 còn đang được phát triển để hỗ trợ các công việc khác như giám sát nhà cửa, chăm sóc thú cưng, và sắp xếp đồ đạc nhỏ. Một số mẫu còn được trang bị hệ thống giao tiếp hai chiều, cho phép người dùng trò chuyện với người thân hoặc thú cưng từ xa.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất ngày càng chú trọng đến trải nghiệm người dùng. Những cải tiến như giảm tiếng ồn, tăng dung lượng pin, và đảm bảo khả năng làm sạch trên nhiều loại bề mặt sàn đang trở thành tiêu chuẩn.

Một số robot hút bụi còn được trang bị màn hình hiển thị trực quan, giúp người dùng theo dõi quá trình hoạt động. Hơn nữa, thiết kế gọn nhẹ và hiện đại không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp người dùng dễ dàng bảo trì và lưu trữ thiết bị.

Dreame Matrix10 Ultra là mẫu robot flagship vừa ra mắt năm 2025.

Theo một khảo sát của Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng Mỹ, khoảng 65% chủ sở hữu robot hút bụi muốn có tính năng ra lệnh bằng giọng nói trên thiết bị của họ.

Xu hướng này càng được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của thị trường nhà thông minh nói chung, đạt 123 tỷ USD vào năm 2022 với tốc độ CAGR 11%. Dự kiến đến năm 2025, 70% hộ gia đình Mỹ sẽ sở hữu ít nhất một thiết bị thông minh, điều này sẽ làm tăng nhu cầu về các giải pháp máy lau nhà tiên tiến.

Tại Việt Nam, robot hút bụi đã trở thành một trong những sản phẩm gia dụng tăng trưởng nhanh nhất trong vài năm gần đây. Từ chỗ được coi là tiện ích xa xỉ, chúng dần phổ biến trong các gia đình thành thị, đặc biệt khi nhịp sống ngày càng bận rộn.

Theo báo cáo của Ken Research, thị trường robot gia dụng của Việt Nam tăng từ khoảng 120 triệu USD năm 2018 lên khoảng 250 triệu USD năm 2023, tương đương mức tăng trưởng kép hàng năm 15,8%. Đây là con số phản ánh rõ nhu cầu ngày càng lớn của người dùng, đồng thời cho thấy dư địa thị trường còn rất rộng.