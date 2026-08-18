Cận cảnh lắp đặt 9.500 tấm kính đặc biệt ở nhà ga T2 sân bay Phú Quốc

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là hạng mục cốt lõi thuộc dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, được triển khai nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Chủ đầu tư là Tập đoàn Sun Group.

Trong giai đoạn 1, Nhà ga T2 được đầu tư với công suất 24 triệu hành khách/năm và hướng tới công suất 50 triệu hành khách/năm theo quy hoạch dài hạn.

Công trường Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài, với hệ façade nhôm kính bao quanh công trình được triển khai đồng loạt. Hai nhà thầu phụ trách hạng mục mặt dựng đang tổ chức nhiều mũi thi công, trong đó Công ty TNHH Sinh Nam Façade đảm nhiệm một phần quan trọng của hệ thống này.

Những tấm kình hộp đặc biệt được thiết kế chịu tải trọng gió và môi trường biển. Ảnh: Huỳnh Dũng

Theo ông Lê Nhữ Tiến, Quản lý dự án của Sinh Nam Façade, điều kiện khí hậu biển đảo Phú Quốc đặt ra yêu cầu cao đối với hệ mặt dựng. Hơn 9.500 tấm kính hộp thuộc hệ Unitized được sử dụng tại dự án phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng chịu lực, tải trọng gió và độ bền trong môi trường biển.

Mỗi tấm kính có diện tích khoảng 2 x 3 m, khối lượng trung bình 400-500 kg. Riêng độ dày của kính khoảng 43,52 mm, kích thước lớn nhất khoảng 2,5 x 3 m. Các tấm kính vừa tạo diện mạo kiến trúc cho nhà ga, vừa đóng vai trò là bộ phận của hệ bao che, bảo vệ không gian bên trong trước mưa, gió và hơi ẩm từ môi trường biển.

Năng suất lắp đặt trong giai đoạn đầu đạt khoảng 20 tấm/ngày. Khi mặt bằng, thiết bị và nhân lực được đồng bộ, năng suất tăng lên khoảng 30-40 tấm/ngày và tiếp tục được tối ưu để đáp ứng tiến độ hoàn thiện mặt dựng.

Để chủ động nguồn gia công và giảm áp lực vận chuyển vật liệu ra đảo, Sinh Nam Façade và Reich đã dành nhiều tháng khảo sát, chuẩn bị và xây dựng 4 xưởng gia công kính với tổng diện tích hơn 5.000 m2 ngay tại Phú Quốc. Kính nhập khẩu được đưa trực tiếp về các xưởng trên đảo để gia công thành tổ hợp nhôm kính trước khi vận chuyển tới công trường.

Việc tổ chức gia công ngay tại địa phương giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng khả năng kiểm soát tiến độ và hạn chế những tác động phát sinh từ điều kiện vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Tại công trường, lực lượng thi công hệ mặt dựng duy trì khoảng 50-60 nhân sự, được tổ chức thành nhiều mũi. Phần lớn là các kỹ thuật viên và công nhân đã qua đào tạo, có kinh nghiệm triển khai các hệ mặt dựng phức tạp tại nhiều dự án nhà cao tầng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Công trình sây bay quốc tế Phú Quốc đang được thi công gấp rút, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027. Ảnh: Huỳnh Dũng

“Trong những giai đoạn đầu khi mặt bằng còn nhiều vị trí chưa sẵn sàng, công tác thi công phải liên tục điều chỉnh giữa các khu vực. Khi điều kiện mặt bằng được cải thiện, các đội thi công lập tức được huy động để tăng tốc, từng bước đưa khối lượng mặt dựng vách kính về đúng kế hoạch”, ông Tiến cho biết.

Theo ông Trần Văn Chung, Giám sát Hoàn thiện thuộc Ban Quản lý dự án Sân bay Phú Quốc, hoàn thành mặt dựng không chỉ có ý nghĩa về kiến trúc mà còn là một mắt xích quan trọng trong tổng tiến độ công trình.

Khi hệ kính được khép kín, không gian bên trong nhà ga sẽ được bảo vệ trước mưa, gió và hơi ẩm từ môi trường biển. Đây là điều kiện để các mũi thi công nội thất, cơ điện và lắp đặt thiết bị bên trong có thể đồng loạt tăng tốc, nhất là trong điều kiện mùa mưa tại Phú Quốc có thể kéo dài nhiều ngày.

Hơn 9.500 tấm kính Unitized chỉ là một phần trong khối lượng xây dựng của Nhà ga T2. Công trình có diện tích sàn hơn 387.790 m2. Phía trên nhà ga, hệ kết cấu thép với khối lượng hơn 27.000 tấn đang được triển khai và đã hoàn thành phần lớn khối lượng kết cấu chính.

Hệ mái rộng khoảng 120.000 m2 cũng đang tiếp tục được thi công. Trong giai đoạn cao điểm, hàng nghìn mét vuông mái được hoàn thiện mỗi ngày, từng bước tạo mặt bằng an toàn, khép kín công trình và chuẩn bị cho các giai đoạn hoàn thiện tiếp theo.

Toàn công trường hiện huy động khoảng 6.500 kỹ sư, công nhân và cán bộ kỹ thuật, tổ chức thi công theo hình thức ba ca, bốn kíp liên tục. Các khu vực được phân chia theo từng khu vực và từng ca, với nguồn lực được điều chỉnh theo tiến độ thực tế để duy trì hoạt động đồng bộ trên công trường.

Phục vụ công tác nâng hạ các cấu kiện kết cấu thép và hạng mục tải trọng lớn, công trường hiện bố trí 4 cần cẩu sức nâng 800 tấn và 4 cần cẩu 650 tấn. Nhiều cấu kiện thép siêu trường, siêu trọng được đưa lên độ cao khoảng 46 m, đòi hỏi quá trình nâng hạ được tổ chức và kiểm soát với độ chính xác cao.

“Áp lực tiến độ khiến đội ngũ quản lý và thi công phải thường xuyên bám sát công trường, theo dõi liên tục từng khu vực và từng mũi triển khai”, ông Chung chia sẻ.

Từ nay đến cuối tháng 10, khép kín hệ mặt dựng và hệ mái được xác định là hai nhiệm vụ trọng tâm của công trường Nhà ga T2. Việc hoàn thành các hạng mục này sẽ tạo điều kiện để công tác hoàn thiện nội thất, cơ điện và lắp đặt thiết bị bên trong nhà ga đồng loạt tăng tốc.

Theo kế hoạch tổng thể, Nhà ga T2 hướng tới vận hành thử vào tháng 4/2027, phục vụ công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.