Trang chủ Tiêu điểm

Những trường hợp đặc biệt được miễn thị thực có thời hạn

Như Nguyệt

11/08/2025, 14:51

Chính phủ miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho khách mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn lớn trên thế giới hay những người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Nghị định số 221/2025/NĐ-CP quy định các đối tượng được miễn thị thực là người nước ngoài thuộc 7 nhóm sau:

Nhóm 1 gồm: Khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; 

Nhóm 2 gồm: Các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; 

Nhóm 3 gồm: Nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới; 

Nhóm 4 gồm: Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng; 

Nhóm 5 gồm: Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài; 

Nhóm 6 gồm: Khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn. Trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài; 

Nhóm 7 gồm: Các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức. 

Bên cạnh đó, người nước ngoài là nhà đầu tư hoặc lãnh đạo của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới thì phải đáp ứng tiêu chí là tập đoàn, doanh nghiệp đó thuộc danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm.

Nhà khoa học trên lĩnh vực khoa học - kỹ thuật phải đạt giải thưởng quốc tế uy tín về khoa học - kỹ thuật được công nhận.

Đối với cầu thủ bóng đá xuất sắc trên thế giới, tiêu chí phải đáp ứng là thuộc danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm; được câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước mời vào thi đấu, giao lưu...

Nghị định 221/2025/NĐ-CP cũng quy định rõ các điều kiện miễn thị thực như có hộ chiếu còn giá trị sử dụng; không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam… Thời hạn miễn thị thực được quy định không quá 5 năm.

Nghị định còn quy định thẻ miễn thị thực đặc biệt cấp cho người nước ngoài được ưu đãi miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thẻ miễn thị thực đặc biệt có hai dạng là thẻ điện tử và thẻ cứng có gắn chíp, có giá trị pháp lý như nhau. Cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt dạng điện tử hoặc dạng cứng có gắn chíp cho người nước ngoài.

Người nước ngoài sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt được nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn miễn thị thực. Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

chính sách visa miễn thị thực thị thực

