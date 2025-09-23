Huy động hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 8.000 phương tiện ứng phó siêu bão RAGASA
Chu Khôi
23/09/2025, 06:22
Siêu bão RAGASA với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17 đang tiến nhanh vào Biển Đông, trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2025 và trong lịch sử quan trắc khu vực. Nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và đê điều từ Quảng Ninh đến Huế, các bộ ngành và địa phương đang được huy động tổng lực để ứng phó.
Vào lúc 17h30-19h, chiều
22/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ
đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp ứng phó với siêu bão RAGASA.
Theo
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 16h ngày 22/9, tâm siêu bão
RAGASA ở khoảng 19,5°N – 121,1°E, cách đảo LuDông (Philippines) khoảng 120 km
về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp
17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/h.
LÚA MÙA ĐÃ TRỔ BÔNG,
NGUY CƠ THIỆT HẠI LỚN
Dự báo, sau 22h ngày 22/9,
siêu bão RAGASA sẽ vào Biển Đông, với cường
độ cấp 15–16, giật trên cấp 17. Trong 6 giờ tới, bão khả năng vẫn giữ nguyên cấp,
trong ngày 23/9 duy trì cấp 16–17.
Trung tâm Dự báo Khí tượng
Thủy văn quốc gia nhận định: Cường độ siêu bão RAGASA trên Biển Đông tương
đương mức mạnh nhất của bão Yagi năm 2024. Tuy nhiên, khi đi qua bán đảo Lôi
Châu (Trung Quốc), bão có khả năng suy yếu. Dù vậy, khu vực biển sẽ chịu ảnh hưởng
nặng nề do gió và sóng lớn, nhất là từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng dự báo
cao 2–4 mét.
Dự báo chi tiết: Đêm 22/9:
bão đi vào Biển Đông, trở thành bão số 9. 16h ngày 23/9: tâm bão trên vùng biển
phía Đông Bắc Bắc Biển Đông, cấp 17, giật trên cấp 17. 16h ngày 24/9: tâm bão
cách bán đảo Lôi Châu khoảng 170 km về phía Đông, cấp 14–15, giật trên cấp 17. 16h
ngày 25/9: tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh – Ninh Bình, cấp 10–11, giật cấp
13.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết khi vào Biển Đông, RAGASA
là bão mạnh nhất năm 2025, mạnh nhất trong lịch sử quan trắc tại khu vực này. Dự
báo càng vào gần Việt Nam, bão giảm cấp, đến khi đổ bộ ngày 25/9, cường độ còn
cấp 8–9. Tuy nhiên, dự báo trước 72 giờ có độ chính xác chưa cao, các địa
phương tuyệt đối không được chủ quan.
Tại cuộc họp, ông Phạm Đức
Luận – Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh: mặc
dù dự báo bão có thể suy yếu nhưng cần chủ động ứng phó. Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành công điện chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản cảnh báo gửi
các địa phương.
Hiện miền Bắc có gần
500.000 ha lúa đã trổ và chắc xanh, nguy cơ thiệt hại lớn nếu gặp mưa to, gió lớn.
Bắc Bộ gieo cấy 809.540 ha lúa mùa, Bắc Trung Bộ 128.656 ha chưa thu hoạch,
cùng gần 97.000 ha rau màu và 454.000 ha cây ăn quả. Khu vực còn 37 triệu con
gia súc, hơn 559 triệu con gia cầm. Khu vực từ Quảng Ninh đến Huế có 161.354 ha
nuôi trồng thủy sản, 31.812 lồng bè, 3.875 chòi canh.
Hệ thống hồ chứa cũng được
đặt trong tình trạng giám sát chặt chẽ. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng hiện
còn tổng dung tích cắt lũ 2.177,96 triệu m3. Một số hồ lớn như Núi Cốc, Đại Lải,
Yên Lập đã đạt 88–98% dung tích thiết kế. Bắc Bộ hiện có 137 hồ hư hỏng, 53 hồ
đang sửa chữa, trong khi Bắc Trung Bộ có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang thi công.
Về đê điều, các tỉnh từ Quảng
Ninh đến Huế có 62 vị trí trọng điểm xung yếu. Các tuyến đê biển được thiết kế
chống bão cấp 9–10, nguy cơ mất an toàn nếu bão mạnh cấp 10–11, giật cấp 13. Hiện
có 5 công trình đê điều đang thi công dở dang.
HUY ĐỘNG TỔNG LỰC ỨNG PHÓ
Thiếu tướng Phạm Hải Châu
– Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn cho biết hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ dân
quân tự vệ, 8.000 phương tiện và 6 máy bay đã sẵn sàng ứng phó. Bộ Quốc phòng
đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tại các tuyến biển thông báo, hướng dẫn hơn 54.000
phương tiện với hơn 200.000 ngư dân di chuyển tránh trú an toàn.
Đến 16h ngày 22/9, đã kiểm
đếm 54.058 phương tiện/215.743 lao động, trong đó 338 phương tiện/2.117 lao động
đang ở khu vực Hoàng Sa. Các tàu thuyền đều nhận được thông tin cảnh báo và
không nằm trong vùng ảnh hưởng. Tại các cảng vụ từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa có
874 tàu hoạt động (382 tàu biển, 492 phương tiện thủy nội địa).
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đây là dự báo trước
72 giờ nên độ chính xác không cao, các địa phương không được chủ quan; đồng thời đề nghị cần kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, tùy
tình hình có thể cấm biển, kiểm soát chặt lồng bè. Hiện nay, theo quy trình vận
hành, nhiều hồ chứa đang đầy nước, cần tính toán kịch bản mưa để có phương án ứng
phó phù hợp.
Thứ trưởng Hiệp yêu cầu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc
gia phải cập nhật thông tin bão 3 giờ/lần, trong khi báo chí đẩy mạnh tuyên
truyền số điện thoại khẩn cấp quốc gia 112 để người dân kịp thời yêu cầu trợ
giúp và cứu nạn.
Thứ trưởng đề nghị các Bộ ngành và các địa phương thực hiện
nghiêm theo Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9 của Thủ tướng Chính phủ, các địa
phương phải triển khai sớm, từ xa để chủ động ứng phó. Đối với tuyến biển: Theo
dõi chặt chẽ bão, quản lý phương tiện ra khơi, thông báo kịp thời để tránh trú
an toàn. Tùy tình hình có thể cấm biển. Phải đảm bảo an toàn cho các hoạt động
du lịch, khai thác dầu khí.
Đối với đất liền: Vùng đồng bằng cần sơ tán dân khỏi khu
vực nguy hiểm; đảm bảo an toàn các tuyến đê xung yếu; cắt tỉa cây xanh, chằng
chống công trình, kho tàng, nhà xưởng. Rà soát hệ thống điện, viễn thông, chuẩn
bị lực lượng và phương tiện khắc phục hậu quả sau bão. Chủ động tiêu nước, chống
úng ở sản xuất nông nghiệp, đô thị, khu công nghiệp; kiểm soát giao thông trong
thời gian bão. Tổ chức thu hoạch nông sản, thủy sản theo phương châm “xanh nhà
hơn già đồng”.
Vùng núi cần triển khai lực lượng kiểm tra, khơi thông
dòng chảy, di dời dân ở khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Đồng thời, kiểm soát
chặt giao thông qua ngầm, tràn, bố trí lực lượng trực ứng phó, bảo đảm giao
thông thông suốt. Các hồ chứa nhỏ, xung yếu phải có phương án điều tiết kịp thời.
