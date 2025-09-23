Huy động hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 8.000 phương tiện ứng phó siêu bão RAGASA

Siêu bão RAGASA với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17 đang tiến nhanh vào Biển Đông, trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2025 và trong lịch sử quan trắc khu vực. Nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và đê điều từ Quảng Ninh đến Huế, các bộ ngành và địa phương đang được huy động tổng lực để ứng phó.

Vào lúc 17h30-19h, chiều 22/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp ứng phó với siêu bão RAGASA.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 16h ngày 22/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,5°N – 121,1°E, cách đảo LuDông (Philippines) khoảng 120 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/h.

LÚA MÙA ĐÃ TRỔ BÔNG, NGUY CƠ THIỆT HẠI LỚN

Dự báo, sau 22h ngày 22/9, siêu bão RAGASA sẽ vào Biển Đông, với cường độ cấp 15–16, giật trên cấp 17. Trong 6 giờ tới, bão khả năng vẫn giữ nguyên cấp, trong ngày 23/9 duy trì cấp 16–17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định: Cường độ siêu bão RAGASA trên Biển Đông tương đương mức mạnh nhất của bão Yagi năm 2024. Tuy nhiên, khi đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão có khả năng suy yếu. Dù vậy, khu vực biển sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề do gió và sóng lớn, nhất là từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng dự báo cao 2–4 mét.

Ông Mai Văn Khiêm: "RAGASA là bão mạnh nhất năm 2025, mạnh nhất trong lịch sử quan trắc tại khu vực này".

Dự báo chi tiết: Đêm 22/9: bão đi vào Biển Đông, trở thành bão số 9. 16h ngày 23/9: tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông, cấp 17, giật trên cấp 17. 16h ngày 24/9: tâm bão cách bán đảo Lôi Châu khoảng 170 km về phía Đông, cấp 14–15, giật trên cấp 17. 16h ngày 25/9: tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh – Ninh Bình, cấp 10–11, giật cấp 13.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết khi vào Biển Đông, RAGASA là bão mạnh nhất năm 2025, mạnh nhất trong lịch sử quan trắc tại khu vực này. Dự báo càng vào gần Việt Nam, bão giảm cấp, đến khi đổ bộ ngày 25/9, cường độ còn cấp 8–9. Tuy nhiên, dự báo trước 72 giờ có độ chính xác chưa cao, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận – Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh: mặc dù dự báo bão có thể suy yếu nhưng cần chủ động ứng phó. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản cảnh báo gửi các địa phương.

Ông Phạm Đức Luận: "Hiện miền Bắc có gần 500.000 ha lúa đã trổ và chắc xanh, nguy cơ thiệt hại lớn nếu gặp mưa to, gió lớn".

Hiện miền Bắc có gần 500.000 ha lúa đã trổ và chắc xanh, nguy cơ thiệt hại lớn nếu gặp mưa to, gió lớn. Bắc Bộ gieo cấy 809.540 ha lúa mùa, Bắc Trung Bộ 128.656 ha chưa thu hoạch, cùng gần 97.000 ha rau màu và 454.000 ha cây ăn quả. Khu vực còn 37 triệu con gia súc, hơn 559 triệu con gia cầm. Khu vực từ Quảng Ninh đến Huế có 161.354 ha nuôi trồng thủy sản, 31.812 lồng bè, 3.875 chòi canh.

Hệ thống hồ chứa cũng được đặt trong tình trạng giám sát chặt chẽ. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng hiện còn tổng dung tích cắt lũ 2.177,96 triệu m3. Một số hồ lớn như Núi Cốc, Đại Lải, Yên Lập đã đạt 88–98% dung tích thiết kế. Bắc Bộ hiện có 137 hồ hư hỏng, 53 hồ đang sửa chữa, trong khi Bắc Trung Bộ có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang thi công.

Về đê điều, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Huế có 62 vị trí trọng điểm xung yếu. Các tuyến đê biển được thiết kế chống bão cấp 9–10, nguy cơ mất an toàn nếu bão mạnh cấp 10–11, giật cấp 13. Hiện có 5 công trình đê điều đang thi công dở dang.

HUY ĐỘNG TỔNG LỰC ỨNG PHÓ

Thiếu tướng Phạm Hải Châu – Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn cho biết hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, 8.000 phương tiện và 6 máy bay đã sẵn sàng ứng phó. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tại các tuyến biển thông báo, hướng dẫn hơn 54.000 phương tiện với hơn 200.000 ngư dân di chuyển tránh trú an toàn.

Đại diện Bộ Quốc phòng tham gia cuộc họp.

Đến 16h ngày 22/9, đã kiểm đếm 54.058 phương tiện/215.743 lao động, trong đó 338 phương tiện/2.117 lao động đang ở khu vực Hoàng Sa. Các tàu thuyền đều nhận được thông tin cảnh báo và không nằm trong vùng ảnh hưởng. Tại các cảng vụ từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa có 874 tàu hoạt động (382 tàu biển, 492 phương tiện thủy nội địa).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đây là dự báo trước 72 giờ nên độ chính xác không cao, các địa phương không được chủ quan; đồng thời đề nghị cần kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, tùy tình hình có thể cấm biển, kiểm soát chặt lồng bè. Hiện nay, theo quy trình vận hành, nhiều hồ chứa đang đầy nước, cần tính toán kịch bản mưa để có phương án ứng phó phù hợp.

Hệ lụy giông lốc và thời tiết cực đoan từ siêu bão RAGASA rất nguy hiểm, trong khi miền Bắc còn hơn 600.000 ha lúa và nhiều hoa màu chưa thu hoạch. Cần tính toán thu hoạch sớm, kiểm soát chặt tàu thuyền, lồng bè, và vận hành an toàn hồ chứa”. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thứ trưởng Hiệp yêu cầu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phải cập nhật thông tin bão 3 giờ/lần, trong khi báo chí đẩy mạnh tuyên truyền số điện thoại khẩn cấp quốc gia 112 để người dân kịp thời yêu cầu trợ giúp và cứu nạn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: "Đây là dự báo trước 72 giờ nên độ chính xác không cao, các địa phương không được chủ quan".

Thứ trưởng đề nghị các Bộ ngành và các địa phương thực hiện nghiêm theo Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương phải triển khai sớm, từ xa để chủ động ứng phó. Đối với tuyến biển: Theo dõi chặt chẽ bão, quản lý phương tiện ra khơi, thông báo kịp thời để tránh trú an toàn. Tùy tình hình có thể cấm biển. Phải đảm bảo an toàn cho các hoạt động du lịch, khai thác dầu khí.

Đối với đất liền: Vùng đồng bằng cần sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm; đảm bảo an toàn các tuyến đê xung yếu; cắt tỉa cây xanh, chằng chống công trình, kho tàng, nhà xưởng. Rà soát hệ thống điện, viễn thông, chuẩn bị lực lượng và phương tiện khắc phục hậu quả sau bão. Chủ động tiêu nước, chống úng ở sản xuất nông nghiệp, đô thị, khu công nghiệp; kiểm soát giao thông trong thời gian bão. Tổ chức thu hoạch nông sản, thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Vùng núi cần triển khai lực lượng kiểm tra, khơi thông dòng chảy, di dời dân ở khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Đồng thời, kiểm soát chặt giao thông qua ngầm, tràn, bố trí lực lượng trực ứng phó, bảo đảm giao thông thông suốt. Các hồ chứa nhỏ, xung yếu phải có phương án điều tiết kịp thời.