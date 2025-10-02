Ninh Bình: Khởi công xây dựng nhà mới cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng sau bão số 10

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng 2/10, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do Cơn bão số 10 tại xã Quỹ Nhất.
Hướng về những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Ninh Bình đã khởi công xây dựng nhà ở tặng các gia đình khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua mất mát, yên tâm lao động sản xuất.
Sáng 2/10, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do Cơn bão số 10 tại xã Quỹ Nhất.
Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo một số cục, phòng chức năng thuộc Bộ. Về phía tỉnh Ninh Bình có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Theo báo cáo, đêm 28 và sáng 29/9, trên địa bàn Ninh Bình xuất hiện giông lốc tại 7 xã, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản: 9 người chết, 49 người bị thương, 24 căn nhà đổ sập hoàn toàn cùng nhiều tài sản bị hư hỏng.
Tại xã Quỹ Nhất, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, đồng thời chuyển lời chia buồn của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tới các gia đình có người tử vong.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát của người dân do bão số 10 gây ra. Ông mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thiếu tướng nhấn mạnh, với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, thời gian qua lực lượng Công an trên toàn quốc đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hỗ trợ người dân phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai.
Riêng tại Ninh Bình, Bộ Công an phối hợp cùng Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà ở. Các căn nhà sẽ được thiết kế phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, giúp người dân sớm yên ổn nơi ở mới.
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong khẳng định cơn bão số 10 đã gây ra những thiệt hại to lớn, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tăng cường hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở mới, bảo đảm chất lượng để người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
Việc kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 10 thể hiện truyền thống nhân văn, tinh thần tương thân tương ái của lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây cũng là nguồn động viên quan trọng, tiếp thêm niềm tin để người dân Ninh Bình vững vàng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, gắn bó xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
