Hải Phòng hiện có 63 doanh nghiệp nợ hơn 264 tỷ tiền thuế

Trên địa bàn Hải Phòng có 63 doanh nghiệp nợ thuế quá 90 ngày với tổng số tiền là hơn 264 tỷ đồng…

Ngày 26/2, thông tin từ Thuế TP. Hải Phòng cho biết cơ quan này vừa có thông báo danh sách 63 doanh nghiệp còn nợ tổng cộng hơn 264 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu ngân sách khác do các doanh nghiệp này đã có thời gian nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn mà không chấp hành nộp thuế.

Theo Thuế TP. Hải Phòng, trong tổng số 63 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu ngân sách có 9 doanh nghiệp nợ từ trên 10 tỷ đồng đến hơn 80 tỷ đồng, 13 doanh nghiệp nợ từ trên 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng và 41 doanh nghiệp nợ dưới 1 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp nợ trên 10 tỷ đồng tiền thuế, Công ty cổ phần Lisemco (trụ sở tại phường Hồng Bàng) có số tiền nợ cao nhất lên tới hơn 81,4 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là Công ty cổ phần Lilama 69 - 2 (trụ sở tại phường Hồng Bàng) nợ hơn 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng đường thuỷ (trụ sở tại phường Hồng Bàng) đứng thứ 3 với số tiền nợ thuế là hơn 19,8 tỷ đồng.

Còn lại 6 doanh nghiệp nợ từ hơn 11 tỷ đồng đến hơn 18,3 tỷ đồng gồm Công ty cổ phần vận tải du lịch Hải Phòng, Chi nhánh Công ty TNHH MTV xây lắp hoá chất - H34, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình đường thuỷ 2, Công ty cổ phần cơ khí xây lắp hoá chất (cùng có trụ sở tại phường Hồng Bàng), Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 và Công ty cổ phần cơ khí – thương mại và xây dựng (cùng có trụ sở tại phường Hồng An).

Trong số 13 doanh nghiệp nợ từ 1 đến dưới 10 tỷ đồng, có 5 doanh nghiệp nợ tiền thuế từ hơn 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Trường Phát nợ hơn 5,1 tỷ đồng, Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Bình Minh nợ hơn 6,2 tỷ đồng, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng nợ hơn 6,4 tỷ đồng, Công ty cổ phần xây dựng Ngô Quyền (cùng có trụ sở tại phường Lê Chân) nợ hơn 7 tỷ đồng và Công ty TNHH thương mại Đăng Khoa (trụ sở tại phường Hồng Bàng) nợ hơn 8,1 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, trong số các doanh nghiệp nợ thuế với số tiền lớn trong thời gian dài hầu hết là các doanh nghiệp có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước, hoạt động chính trong các lĩnh vực chế tạo cơ khí, thiết bị công nghiệp, đóng tàu được cổ phần hoá, chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo quy định của Luật thuế, các doanh nghiệp nợ thuế và nghĩa vụ tài chính, ngoài việc nộp trả tiền nợ thuế còn phải nộp tiền phạt chậm nộp. Mặt khác, khi nợ thuế quá 90 ngày, các doanh nghiệp có thể bị áp dụng tiếp các biện pháp cưỡng chế thuế như phong toả tài khoản, tự động trích tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp vào kho bạc nhà nước, bị ngừng sử dụng hoá đơn, bị loại khi tham gia đấu thầu thực hiện dự án vốn đầu tư công, gặp khó khi vay vốn ngân hàng, bị kê biên tài sản.

Ngoài ra, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế có thể sẽ bị hạn chế xuất cảnh, thậm chí bị xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp có dấu hiệu trốn thuế.