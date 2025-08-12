Ninh Bình quy hoạch vùng đô thị gắn với các ga đường sắt tốc độ cao

UBND tỉnh Ninh Bình vừa thống nhất chủ trương lập quy hoạch phân khu vùng đô thị gắn với phát triển các điểm trung chuyển giao thông (TOD) tại ba ga đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trên địa bàn. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tận dụng tối đa lợi thế hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng và hình thành các cực tăng trưởng mới sau sáp nhập địa giới hành chính.

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản về việc lập quy hoạch phân khu vùng đô thị kết hợp nghiên cứu phát triển các vùng TOD tại những ga đường sắt tốc độ cao trọng điểm thuộc ba địa phương sau sáp nhập: Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam. Chủ trương này được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng và nhằm khai thác tối đa hiệu quả tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam khi đi vào vận hành.

Theo quyết định, từng Ban Quản lý dự án sẽ phụ trách lập quy hoạch cụ thể tại các khu vực liên quan.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án Hà Nam sẽ lập quy hoạch phân khu vùng đô thị tại phường Phủ Lý, phường Liêm Tuyền và xã Liêm Hà, đồng thời tích hợp nghiên cứu phát triển vùng TOD tại ga đường sắt tốc độ cao Phủ Lý với phạm vi, quy mô phù hợp.

Ban Quản lý dự án Nam Định lập quy hoạch phân khu vùng đô thị tại phường Mỹ Lộc và phường Đông A, kết hợp quy hoạch phát triển vùng TOD ga tốc độ cao Nam Định.

Ban Quản lý dự án Ninh Bình sẽ triển khai lập quy hoạch tại phường Đông Hoa Lư, phường Nam Hoa Lư và phường Yên Thắng, đồng thời nghiên cứu phát triển vùng TOD ga tốc độ cao Khánh Thượng.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua địa phận Ninh Bình có tổng chiều dài khoảng 86 km, đi qua 12 phường và 9 xã, với 3 nhà ga chính là Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình cùng 3 trạm bảo dưỡng đặt tại xã Bình Sơn, xã Liên Minh và phường Yên Thắng. Các phường có tuyến đường sắt đi qua gồm: Đông Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Trung Sơn, Yên Thắng, Liêm Tuyền, Hà Nam, Tiên Sơn, Đồng Văn, Mỹ Lộc, Đông A, Thành Nam và Trường Thi. Các xã gồm: Liên Minh, Yên Cường, Yên Đồng, Thanh Bình, Liêm Hà, Bình An, Bình Sơn, Bình Mỹ và Bình Giang.

Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án khoảng 612,4 ha, trong đó: đất ở 36,47 ha; đất nông nghiệp 513,3 ha; đất rừng 11,15 ha; các loại đất khác 51,49 ha. Địa phương cũng dự kiến bố trí 27 điểm tái định cư để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và tiến độ đề ra. Sở Tài chính sẽ chủ trì tham mưu bố trí kinh phí, trong khi Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và giám sát toàn bộ quá trình lập quy hoạch.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc lập quy hoạch phân khu gắn với mô hình TOD tại các ga đường sắt tốc độ cao sẽ góp phần hình thành những trung tâm phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng giữa Ninh Bình – Nam Định – Hà Nam. TOD, vốn là mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, giúp tối ưu hóa kết nối hạ tầng, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ và gia tăng giá trị bất động sản xung quanh các nhà ga.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh: “Việc triển khai các khu đô thị mới theo mô hình TOD tại ba ga đường sắt tốc độ cao sẽ tạo ra những cực tăng trưởng kinh tế – xã hội, đồng thời khai thác tối đa lợi thế từ hạ tầng đường sắt hiện đại, biến các khu vực xung quanh nhà ga thành những điểm đến sôi động về dịch vụ, thương mại và dân cư”.

Khi hoàn thành, các khu vực TOD dự kiến sẽ trở thành những trung tâm dịch vụ, thương mại, dân cư hiện đại, tạo môi trường sống chất lượng cao, thu hút đầu tư, kinh doanh và góp phần nâng cao vị thế của Ninh Bình cùng vùng sáp nhập trên bản đồ phát triển đô thị và kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Hồng.