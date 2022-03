Ninh Bình: Sốt ruột dự án quảng trường kinh phí 1.543 chậm tiến độ hơn 10 năm

Thông tin từ Ban quản lý dự án TP. Ninh Bình cho biết, dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đã được tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư xây dựng từ năm 2009 với tổng kinh phí 1.543 tỷ đồng. Thời điểm đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư dự án.

Nhưng đến tháng 10/2013, dự án được bàn giao cho UBND thành phố Ninh Bình làm chủ đầu tư. Dự án nhằm hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đồng thời mục tiêu là xây dựng một khu trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng quy mô lớn, đáp ứng các hoạt động văn hóa của tỉnh, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa, lịch sử vùng Cố đô - Hoa Lư.

Tiếp đó cuối năm 2014, dự án đã điều chỉnh lại. UBND tỉnh Ninh Bình quyết định giảm diện tích đất thực hiện dự án từ 56 ha xuống còn 34 ha. Ngoài ra, còn quyết định mở rộng hạng mục đường hầm là đoạn đường Đinh Tiên Hoàng đi qua quảng trường từ một làn xe lên 2 làn xe. Tổng nguồn vốn không thay đổi. Sau khi điều chỉnh dự án, chủ đầu tư cũng tiến hành xây dựng xong hạng mục đường hầm vào năm 2015 và tiếp tục giải phóng mặt bằng các hộ dân ở dọc bên đường quốc lộ 1A nằm trong dự án.

Theo Ban quản lý dự án TP. Ninh Bình, đây là công trình cảnh quan, trí tuệ vì thế quá trình triển khai chủ đầu tư phải nhiều lần nghiên cứu thiết kế lại cho phù hợp. Mặt khác cần đưa ra thảo luận rất nhiều, mời các chuyên gia về tham vấn để công trình không chỉ đẹp mà còn đảm bảo được công năng sử dụng.

Tuy nhiên sau đó dự án nghìn tỉ này vẫn chậm tiến độ, nằm “đắp chiếu” trong một thời gian dài, nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Đến năm 2020, UBND tỉnh Ninh Bình lại điều chỉnh một số hạng mục của dự án. Cụ thể, khu vực giáp đường quốc lộ 1A sẽ không xây dựng cổng thành, bãi đỗ xe như thiết kế mà chuyển thành tiểu cảnh tạo không gian cảnh quan. Dự án được điều chỉnh tổng số vốn từ 1.543 tỷ đồng xuống 1.430 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, thông tin từ Ban quản lý dự án TP. Ninh Bình cho biết, nguồn vốn do Trung ương cấp từ năm 2009 đến nay chỉ đủ để hoàn thiện một số hạng mục trong khi đó, nguồn kinh phí phục vụ cho giải phóng mặt bằng do tỉnh và thành phố Ninh Bình bố trí cũng khá hạn hẹp so với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên thời gian tới, thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực để tập trung triển khai thi công các hạng mục còn lại. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch của dự án đúng tiến độ đề ra.

Mới đây vào đầu tháng 3/2022, dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế ở trung tâm TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã được tái khởi động trở lại. Đơn vị thi công đưa máy móc, nguyên vật liệu đến triển khai mở rộng sân chính của quảng trường và một số hạng mục khác. Việc triển khai xây dựng tiếp một số hạng mục khác của quảng trường là để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2022) sắp tới.

Được biết, để tiếp tục triển khai, dự án đã được bố trí thêm số tiền khoảng 30 tỷ từ nguồn vốn đầu tư công. Với số tiền này, nhà thầu thi công sẽ lát đá mở rộng thêm khu vực sân chính quảng trường, làm một số hạng mục xung quanh nhằm tạo cảnh quan, khẩn trương hoàn thiện sân sinh hoạt văn hóa cộng đồng của quảng trường chuẩn bị cho lễ kỷ niệm tổ chức tại đây.