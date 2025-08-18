Dự án Mia Center Point với mức giá hấp dẫn, dự kiến cất nóc vào quý 3/2025
Tuấn Sơn
18/08/2025, 16:52
Chỉ trong vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản Đà Nẵng chứng kiến đà tăng giá mạnh chưa từng có. Ở nhiều khu vực trung tâm, giá đất đã leo lên mức hàng trăm triệu đồng/m2, thậm chí những vị trí ven biển hay gần các trục hạ tầng trọng điểm còn cao hơn...
Theo giới chuyên môn, mức tăng 15 - 20%/năm đang khiến bài toán sở hữu nhà tại thành phố biển ngày càng khó với nhiều người dân và nhà đầu tư mới.
Sức nóng này càng gia tăng khi thông tin về Khu Kinh tế Tự do Liên Chiểu (FTZ) - mô hình đầu tiên tại Việt Nam - được công bố. Hạ tầng giao thông, cảng biển, các khu công nghiệp - logistics liên tục được đầu tư, kéo theo nhu cầu nhà ở cao cấp cho chuyên gia và nhà quản lý dự báo sẽ bùng nổ.
Giữa “bức tranh” giá tăng nhanh, việc tìm kiếm dự án căn hộ cao cấp nhưng vẫn giữ mức giá hợp lý gần như là điều hiếm hoi. Mia Center Point xuất hiện như một ngoại lệ đáng chú ý khi đưa ra giá bán chỉ từ 39 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung đang dao động từ 60–80 triệu đồng/m2 trong cùng phân khúc.
Không chỉ có giá cạnh tranh, Mia Center Point còn cho thấy cam kết mạnh mẽ về tiến độ. Dự án dự kiến cất nóc quý 3/2025 và bàn giao quý 2/2026 với tiêu chuẩn bàn giao nội thất cao cấp. Mỗi căn hộ đều sở hữu hai ban công thoáng rộng, đón gió và ánh sáng tự nhiên.
Tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, bao gồm bể bơi panorama trên mái với tầm nhìn toàn cảnh vịnh Đà Nẵng, khu gym – spa – yoga hiện đại, công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, khu thương mại – siêu thị mini và hệ thống an ninh đa lớp 24/7.
Đại diện chủ đầu
tư cho biết, chiến lược của Mia Center Point là tối ưu chi phí marketing để giữ
giá bán hợp lý nhất có thể. “Chúng tôi muốn khách hàng mua được nhà với giá
trị thật, không bị cộng thêm những khoản chi phí truyền thông rầm rộ”, vị này
nhấn mạnh.
Theo một chuyên gia bất động sản miền Trung nhận định, vị trí của Mia Center Point tại trung tâm Liên Chiểu giúp dự án hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và chính sách đặc thù của FTZ. “Khi khu kinh tế này vận hành, nhu cầu thuê - mua nhà ở chất lượng cao sẽ tăng mạnh, tạo biên độ sinh lời lớn cho nhà đầu tư. Với mức giá khởi điểm hiện nay, tiềm năng tăng giá vẫn còn rộng mở”.
Hiện dự án đang áp dụng ưu đãi tặng dàn điều hòa Multi trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng thanh toán sớm, cùng chính sách thanh toán linh hoạt và hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây được xem là cơ hội hiếm hoi để sở hữu căn hộ cao cấp giữa “cơn sốt” giá nhà đất Đà Nẵng, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra khả năng sinh lời trong tương lai.
