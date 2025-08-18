Thứ Hai, 18/08/2025

Bất động sản

Ngành Xây dựng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 8

Hoàng Bách

18/08/2025, 13:47

Đến hết tháng 7/2025, Bộ Xây dựng ước tính giải ngân vốn đầu tư công đạt 28.519 tỷ đồng, tương đương gần 33% tổng kế hoạch vốn được giao. Trong tháng 8, Bộ dự kiến sẽ tăng tốc giải ngân khoảng 7.074 tỷ đồng…

Bộ Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư nhìn nhận lại những vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ.
Bộ Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư nhìn nhận lại những vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ.

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2025, Bộ Xây dựng đã tập trung đánh giá kết quả 7 tháng đầu năm, ghi nhận nhiều tiến triển tích cực trong công tác quản lý, triển khai dự án và hoàn thiện cơ chế.

Cụ thể, báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, cho biết trong 7 tháng đầu năm, công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được Bộ chú trọng, đặc biệt là việc rà soát tổng thể, đề xuất sửa đổi, bổ sung và tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, gắn với tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về giải ngân vốn đầu tư công, hết tháng 7/2025, Bộ Xây dựng ước đạt khoảng 28.519 tỷ đồng, tương đương gần 33% kế hoạch vốn được giao. Dự kiến trong tháng 8, Bộ sẽ giải ngân 7.074 tỷ đồng, bao gồm hơn 6.400 tỷ đồng theo đăng ký của các chủ đầu tư và số vốn còn lại giải ngân chậm từ tháng trước.

Đối với hoạt động vận tải, các số liệu cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực cả về sản lượng vận chuyển và luân chuyển. Vận tải hàng hóa tháng 7 ước đạt hơn 242 triệu tấn, tăng hơn 14%, lũy kế 7 tháng đạt khoảng 1.673 triệu tấn, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2024. Vận chuyển hành khách ước đạt 538 triệu lượt khách, tăng gần 24%, lũy kế 7 tháng đạt 2.755 triệu lượt khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, bên cạnh việc đôn đốc các địa phương triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.

Liên quan đến triển khai dự án, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, cho biết năm 2025, Bộ Xây dựng lên kế hoạch khởi công 18 dự án. Đến nay, 9 dự án đã được khởi công, gồm: Cầu đường sắt Cẩm Lý tuyến đường sắt Kép - Hạ Long; Nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên QL1; Mở rộng đường bộ cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; Tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn; Nâng cấp, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn; Mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên; Dự án cải tạo các cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 2; cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh.

Trong 9 dự án còn lại chưa khởi công, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã hoàn thiện các thủ tục và sẽ được khởi công vào dịp 19/8 tới. Ngoài ra, 8 dự án khác dự kiến khởi công trong quý 4/2025, gồm: 2 dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; 4 dự án đang hoàn thiện thủ tục để phê duyệt; và 2 dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư.

Bộ trưởng đánh giá cao kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án, đặc biệt là nhà ở xã hội và giải ngân vốn đầu tư công. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, phân cấp, phân quyền và xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi, nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển bền vững.

bất động sản Bộ Xây dựng giải ngân Giải ngân vốn đầu tư công

