Ninh Bình tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 157/UBND-VP8 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản được yêu cầu trước khi ký kết hợp đồng bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án phải công khai đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin theo quy định…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, và đảm bảo triển khai đồng bộ, có hiệu quả đối với các quy định của pháp luật có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trước khi ký kết hợp đồng bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản phải công khai đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin theo quy định trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và trên Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; chỉ được kinh doanh sản phẩm bất động sản khi đủ điều kiện.

Các tổ chức quản lý, thực hiện, kinh doanh bất động sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc ký kết hợp đồng huy động vốn, chuyển nhượng bất động sản đối với tổ chức, cá nhân không đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của các dự án bất động sản; chịu trách nhiệm quản lý việc huy động vốn, kinh doanh sản phẩm khi đủ điều kiện theo Luật Kinh doanh bất động sản; quản lý chặt chẽ hoạt động sàn giao dịch, môi giới; xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện, để kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý nghiêm các hành vi giao dịch, kinh doanh các sản phẩm bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

Tăng cường công tác phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương, cơ quan liên quan để công bố thông tin rộng rãi về các dự án, giúp người dân nắm bắt thông tin chính xác về các quy định cụ thể của pháp luật; kịp thời ngăn chặn tình trạng thông tin sai sự thật về dự án, làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà đầu tư, gây bất ổn tình hình thị trường bất động sản và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh;

Phối hợp với UBND các xã, phường và đơn vị có liên quan, chủ đầu tư để hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản khác trên địa bàn; hướng dẫn các quy định về bất động sản được đưa vào kinh doanh; hướng dẫn kiểm tra các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan kiểm soát chặt công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; công bố, công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất, đầu cơ đất đai để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường;

Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất đối với các dự án bất động sản đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Tăng cường quản lý chặt chẽ đối với việc chuyển quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Công an tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và hoạt động quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.