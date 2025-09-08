Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ninh Bình thu ngân sách 8 tháng tăng 76% so với cùng kỳ

Thiên Anh

08/09/2025, 14:24

8 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước tại Ninh Bình ước đạt 47.661,8 tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nguồn thu đa dạng, không phụ thuộc vào một vài lĩnh vực...

Thu ngân sách Ninh Bình đang hướng tới bền vững, giảm phụ thuộc vào các nguồn thu truyền thống.
Thu ngân sách Ninh Bình đang hướng tới bền vững, giảm phụ thuộc vào các nguồn thu truyền thống.

Trong đó, thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) đạt 21.273 tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán, tăng 46,2%. Thu tiền sử dụng đất ước 20.459 tỷ đồng, bằng 47% dự toán, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 101 tỷ đồng, bằng 86,1% dự toán, tăng 20%. Thu từ xuất, nhập khẩu ước đạt 1.374 tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán.

Kết quả này cho thấy nguồn thu ngân sách Ninh Bình ngày càng đa dạng, đến từ nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, bất động sản, thương mại điện tử. Đây là nền tảng để cân đối ngân sách bền vững hơn, giảm phụ thuộc vào một số nguồn thu truyền thống.

Nguồn thu ngân sách Ninh Bình ngày càng đa dạng, đến từ nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, bất động sản, thương mại điện tử thay vì phụ thuộc vào một vài lĩnh vực truyền thống. Cùng đó, việc kiểm soát chặt gian lận, trốn thuế cũng góp phần gia tăng thu ngân sách. 

Theo ông Nguyễn Đình Đức, Trưởng Thuế Ninh Bình, kết quả tích cực đạt được nhờ quản lý chặt các lĩnh vực có dư địa lớn như bất động sản, du lịch - dịch vụ, thương mại điện tử, xây dựng tư nhân, khai thác tài nguyên; đồng thời áp dụng phân tích rủi ro và công nghệ số để phát hiện sớm hành vi kê khai thiếu, gian lận hoặc trốn thuế.

Cùng với đó, kế hoạch phân vùng, phân loại doanh nghiệp đã được triển khai toàn diện. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tổ chức nộp thuế được khảo sát, lập cơ sở dữ liệu đầy đủ, phân vùng quản lý theo đặc thù kinh tế - xã hội: đô thị, khu công nghiệp, du lịch - dịch vụ trọng điểm, nông thôn và làng nghề. Mô hình quản lý rủi ro được áp dụng, tập trung kiểm tra các nhóm có nguy cơ thất thu cao, kết hợp quản lý trực tiếp và điện tử để tiết kiệm nguồn lực.

Dù vậy, dự báo thời gian tới, tăng trưởng kinh tế trong nước và địa phương còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế. Trong khi đó, dự toán thu ngân sách năm 2025 được giao ở mức cao: Thủ tướng Chính phủ giao Ninh Bình 45.501,8 tỷ đồng (93,1% so với năm 2024), Hội đồng nhân dân tỉnh giao 69.218,8 tỷ đồng (141,6% so với năm 2024).

Để hoàn thành mục tiêu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp quyết liệt, xác định thu ngân sách là chỉ tiêu pháp lệnh. Người đứng đầu sở, ngành và chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thu nộp. Đối với thu tiền sử dụng đất, các địa phương phải khẩn trương tổ chức đấu giá những khu đất đã có giá khởi điểm trong quý III/2025, bảo đảm tiến độ và đúng quy định.

Ngành Thuế cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề, ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và hệ thống quản lý rủi ro để đối chiếu thông tin từ ngân hàng, sàn thương mại điện tử, cơ quan đất đai, ngành du lịch. Quản lý hóa đơn điện tử và khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được thúc đẩy nhằm minh bạch doanh thu, hạn chế tình trạng gian lận.

Trong lĩnh vực xây dựng tư nhân, thuế phối hợp với chính quyền cơ sở cập nhật thông tin công trình, xác định giá trị tính thuế chính xác, đồng thời tuyên truyền để nâng cao ý thức tuân thủ. Hoạt động xuất, nhập khẩu cũng được giao chỉ tiêu cao, hải quan địa phương đang triển khai giải pháp để phấn đấu vượt kế hoạch.

Tín dụng tăng mạnh, Phó Thống đốc lo áp lực lạm phát kéo dài

18:38, 06/09/2025

Tín dụng tăng mạnh, Phó Thống đốc lo áp lực lạm phát kéo dài

Phó Thống đốc: Mặt bằng lãi suất đang ở mức hợp lý

20:49, 06/09/2025

Phó Thống đốc: Mặt bằng lãi suất đang ở mức hợp lý

Từ khóa:

doanh nghiệp ninh bình quản lý thuế thu ngân sách

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành...

World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm

World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB Việt Nam) cho biết hiện nay lãi suất chính sách thực đã gần bằng 0, khả năng hấp thụ rủi ro của hệ thống ngân hàng đang suy giảm khiến chính sách tiền tệ cạn dư địa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế…

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) muốn tạo ra một “trụ cột thứ ba” bên cạnh hai phương thức giao dịch vàng hiện có...

Xây dựng hệ thống kiểm soát dòng tiền để ngăn tín dụng chảy vào “sân sau”

Xây dựng hệ thống kiểm soát dòng tiền để ngăn tín dụng chảy vào “sân sau”

Tại công điện số 159/CĐ-TTg ban hành ngày 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường giám sát, kịp thời xử lý nghiêm tình trạng thao túng, sở hữu chéo ngân hàng; hoàn thiện hệ thống kiểm soát dòng tiền vào, ra ngân hàng bằng công nghệ số ngay trong quý 4 năm 2025….

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (8/9) trong trạng thái tăng, áp sát mốc kỷ lục 3.600 USD/oz thiết lập vào hôm thứ Sáu vừa rồi...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Giá thép tại Mỹ sụt mạnh

Thế giới

2

A80 tạo lực đẩy cho bức tranh vận tải tháng 8 bức phá

Đầu tư

3

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Thế giới

4

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

Dân sinh

5

MIK GROUP tri ân khách hàng dự án The Matrix One Premium

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: