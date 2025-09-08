Ninh Bình thu ngân sách 8 tháng tăng 76% so với cùng kỳ

8 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước tại Ninh Bình ước đạt 47.661,8 tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nguồn thu đa dạng, không phụ thuộc vào một vài lĩnh vực...

Trong đó, thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) đạt 21.273 tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán, tăng 46,2%. Thu tiền sử dụng đất ước 20.459 tỷ đồng, bằng 47% dự toán, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 101 tỷ đồng, bằng 86,1% dự toán, tăng 20%. Thu từ xuất, nhập khẩu ước đạt 1.374 tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán.

Kết quả này cho thấy nguồn thu ngân sách Ninh Bình ngày càng đa dạng, đến từ nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, bất động sản, thương mại điện tử. Đây là nền tảng để cân đối ngân sách bền vững hơn, giảm phụ thuộc vào một số nguồn thu truyền thống.

Theo ông Nguyễn Đình Đức, Trưởng Thuế Ninh Bình, kết quả tích cực đạt được nhờ quản lý chặt các lĩnh vực có dư địa lớn như bất động sản, du lịch - dịch vụ, thương mại điện tử, xây dựng tư nhân, khai thác tài nguyên; đồng thời áp dụng phân tích rủi ro và công nghệ số để phát hiện sớm hành vi kê khai thiếu, gian lận hoặc trốn thuế.

Cùng với đó, kế hoạch phân vùng, phân loại doanh nghiệp đã được triển khai toàn diện. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tổ chức nộp thuế được khảo sát, lập cơ sở dữ liệu đầy đủ, phân vùng quản lý theo đặc thù kinh tế - xã hội: đô thị, khu công nghiệp, du lịch - dịch vụ trọng điểm, nông thôn và làng nghề. Mô hình quản lý rủi ro được áp dụng, tập trung kiểm tra các nhóm có nguy cơ thất thu cao, kết hợp quản lý trực tiếp và điện tử để tiết kiệm nguồn lực.

Dù vậy, dự báo thời gian tới, tăng trưởng kinh tế trong nước và địa phương còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế. Trong khi đó, dự toán thu ngân sách năm 2025 được giao ở mức cao: Thủ tướng Chính phủ giao Ninh Bình 45.501,8 tỷ đồng (93,1% so với năm 2024), Hội đồng nhân dân tỉnh giao 69.218,8 tỷ đồng (141,6% so với năm 2024).

Để hoàn thành mục tiêu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp quyết liệt, xác định thu ngân sách là chỉ tiêu pháp lệnh. Người đứng đầu sở, ngành và chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thu nộp. Đối với thu tiền sử dụng đất, các địa phương phải khẩn trương tổ chức đấu giá những khu đất đã có giá khởi điểm trong quý III/2025, bảo đảm tiến độ và đúng quy định.

Ngành Thuế cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề, ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và hệ thống quản lý rủi ro để đối chiếu thông tin từ ngân hàng, sàn thương mại điện tử, cơ quan đất đai, ngành du lịch. Quản lý hóa đơn điện tử và khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được thúc đẩy nhằm minh bạch doanh thu, hạn chế tình trạng gian lận.

Trong lĩnh vực xây dựng tư nhân, thuế phối hợp với chính quyền cơ sở cập nhật thông tin công trình, xác định giá trị tính thuế chính xác, đồng thời tuyên truyền để nâng cao ý thức tuân thủ. Hoạt động xuất, nhập khẩu cũng được giao chỉ tiêu cao, hải quan địa phương đang triển khai giải pháp để phấn đấu vượt kế hoạch.