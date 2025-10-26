VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 27-31/10/2025.

Trong tuần, VN-Index giảm 48,01 điểm, tương đương 2,77% xuống 1.683,18 điểm. Tương tự, Hnx-Index giảm 8,83 điểm, tương đương 3,2% xuống 267,28 điểm.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì dao động quanh đường trung bình động 50 ngày (MA50) nhờ sự hỗ trợ từ diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy vậy, việc thị trường tiếp tục hồi phục theo hướng tăng điểm mạnh ngay sẽ gặp nhiều thách thức khi có nhiều sự kiện quan trọng có thể tác động đến thị trường trong tuần cuối tháng 10.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng các nhịp hồi phục hiện tại vẫn nên được ưu tiên cho các hoạt động tái cơ cấu danh mục và quản trị rủi ro cho các vị thế ngắn hạn. Chốt lời các vị thế mua T+ ở các vùng đáy của nhịp hồi.

Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư hạn chế mở vị thế khi VN-Index tiến sát vùng kháng từ 1.700 điểm trở lên. Đây là giai đoạn khó khăn để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn nên việc mở vị thế mua chỉ nên thực hiện khi thị trường kiểm định lại các vùng hỗ trợ quan trọng”.

Hiện tại VN-Index vẫn đang trong quá trình dò đáy ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Xu hướng giằng co trong biên độ lớn tiếp diễn trong ngày hôm nay. Sau một ngày giao dịch trong vùng 1.660 – 1.692, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.683,18 điểm, giảm gần 4 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông và Dịch vụ tài chính giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Hiện tại VN-Index vẫn đang trong quá trình dò đáy ngắn hạn. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư cần theo dõi thị trường sát sao vì biên độ dao động càng lớn, rủi ro điều chỉnh càng cao".

Chỉ số VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm sau khi phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ 1.620 điểm - 1.630 điểm, vùng giá thấp nhất tháng 9/2025. Kháng cự mạnh tiếp theo là vùng giá 1.730 điểm, giá cao nhất phiên giảm mạnh ngày 20/10/2025. Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu đầu ngành, VN30, chỉ số VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh. Áp lực cung giá cao gia tăng khi VN-Index đang phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.700 điểm ở rất nhiều mã có tính chất đầu cơ cao.

Ngắn hạn, chỉ số VN-Index đang kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh kéo dài từ tháng 4/2025 đến nay. Dẫn đến thị trường phân hóa theo: Áp lực bán mạnh đối với các mã đã có giai đoạn tăng mạnh, có tỉ lệ đòn bẩy dư nợ cao...Phục hồi tốt, dòng tiền và xu hướng cải thiện với các mã, nhóm mã có giai đoạn điều chỉnh kéo dài, giá về vùng giá tháng 04,05/2025, thời điểm giảm mạnh do áp thuế và kết quả kinh doanh tích cực. Với diễn biến này, chúng tôi thận trọng đánh giá, đề xuất các cơ hội đầu tư mới, dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3/2025 tăng trưởng tốt.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Xác suất VN-Index vẫn đang nghiêng về phía vượt vùng 1.695 điểm, tiếp cận vùng 1.730 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chỉ số VN-Index đóng cửa duy trì biên độ dao động 1.670-1.695 (+/-10 điểm) với đà tăng trong ngày lấn át nhờ vận động trên đường MA5. Do đó, trong ngày giao dịch 27/10, chỉ số sẽ tiếp cận cận trên của biên độ (quanh vùng 1.695 điểm). Hiện tại, xác suất vẫn đang nghiêng về phía vượt vùng 1.695 điểm, tiếp cận vùng 1.730 điểm trong thời gian tới nhờ tín hiệu cải thiện ở rổ vốn hóa lớn (chỉ số VN30). Mặt khác, các vị thế mua mới ngắn hạn nên được giảm tỷ trọng nếu áp lực bán đột ngột gia tăng khiến VN-Index đóng cửa vi phạm 1.670 điểm”.

VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng 1.630 - 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 3,9 điểm (-0,2%), đóng cửa ở mức 1.683,2 điểm. Lực cầu bắt đáy xuất hiện sau khi chỉ số giảm mạnh trong phiên sáng và tập trung vào nhóm Bất động sản, giúp hạn chế đà giảm của VN-Index. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

TVS Research cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng 1.630 - 1.700. Chúng tôi nhận thấy diễn biến các nhóm ngành trên thị trường đang có sự phân hóa và không có nhóm nào đủ mạnh để dẫn dắt đà tăng của VN-Index.

Ngoại trừ nhóm Bất động sản có diễn biến tích cực từ sau ngày 20/10, nhiều nhóm ngành khác trong đó có nhóm Ngân hàng chủ yếu đi ngang hoặc giảm, đi cùng thanh khoản duy trì ở mức thấp hơn bình quân 10 phiên gần nhất. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tranh thủ các phiên tăng điểm để giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn”.

Chỉ số chung vẫn chưa xác nhận tạo đáy hoàn toàn, tiếp tục vận động với hỗ trợ 1.660 và vận động hướng tới vùng 1.700 điểm

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index tiếp tục giao dịch với biên độ lớn, đóng cửa tại 1683.18, giảm 3.88 điểm, tương đương 0.23%.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index thu hẹp dần biên động cùng chỉ báo MACD và RSI đồng thuận xu hướng đi lên, cho thấy đà hồi phục có thể tiếp diễn trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index sau cây nến maruzobu giảm mạnh vào đầu tuần, có tới 3 cây nến doji liên tiếp cho thấy sự giằng co giữa 2 bên mua bán là rất lớn. Chỉ số chung vẫn chưa xác nhận tạo đáy hoàn toàn, tiếp tục vận động với hỗ trợ 1.660 và vận động hướng tới vùng 1.700 điểm.

VN-Index có một tuần giao dịch nỗ lực hồi phục sau phiên giảm kỷ lục 95 điểm đầu tuần. Dù dòng tiền ghi nhận sự quay trở lại phân hóa tại các nhóm Bất động sản, Bán lẻ, Dầu khí, các nhóm ngành tài chính như Ngân hàng, Chứng khoán vẫn tiếp diễn xu hướng giảm điểm. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới và tận dụng những nhịp tăng điểm trong phiên để cơ cấu danh mục, theo hướng loại bỏ những cổ phiếu yếu và đã gãy xu hướng tăng và chuyển dần tỷ trọng cổ phiếu sang các mã bắt đầu có đà hồi phục tốt trong những phiên cuối tuần”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.