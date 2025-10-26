Tổng Bí thư tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Chiều 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng...

Báo cáo tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đã diễn ra thành công tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu đến từ 110 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Lễ mở ký được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức ngoại giao quốc tế, bảo đảm an toàn, chu đáo, chuyên nghiệp, thể hiện uy tín của Liên hợp quốc và nước chủ nhà Việt Nam.

Cùng với đó, Hội nghị cấp cao đã diễn ra Phiên thảo luận chính thức và nhiều sự kiện chuyên môn có sự tham gia của các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức xã hội.

Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong quá trình đàm phán và đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước, coi đây là bước tiến quan trọng trong việc hình thành khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên về hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

UNODC khẳng định tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và xem xét khả năng thành lập Trung tâm Đào tạo về Tội phạm mạng khu vực tại Hà Nội.

Đại diện các Trưởng đoàn, Phó Tổng thống Ecuador bày tỏ cảm ơn Liên hợp quốc đã tạo ra không gian hợp tác, tin cậy để các quốc gia cùng nhau thu hẹp khác biệt, đồng thời đánh giá cao sự chu đáo, thân thiện của nước chủ nhà Việt Nam.

Phó Tổng thống Ecuador nhấn mạnh, Công ước về chống tội phạm mạng được xây dựng dựa trên tinh thần hợp tác và hiểu biết, thể hiện cam kết chung trong chia sẻ kinh nghiệm, ứng phó với tội phạm mạng, coi đây là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó đoàn kết là lá chắn lớn nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp đón. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư khẳng định sự tham dự của các quốc gia và tổ chức quốc tế tại sự kiện có ý nghĩa toàn cầu này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quốc tế trong ứng phó với thách thức chung của nhân loại, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam với các quốc gia và dân tộc trên thế giới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc Hà Nội được lựa chọn là nơi mở ký Công ước thể hiện sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với những đóng góp tích cực của Việt Nam trong phòng, chống tội phạm mạng, cũng như vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư nêu rõ uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam hôm nay có được là nhờ sự đồng hành, ủng hộ nhiệt thành và rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, kiên định chính sách độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, đồng thời nhất quán duy trì chính sách quốc phòng “bốn không” và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh quốc tế và nâng cao năng lực an ninh mạng.

Tổng Bí thư cho rằng thế giới đang chứng kiến những biến động nhanh và sâu sắc, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong bối cảnh đó, giá trị của hòa bình, ổn định, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ càng trở nên thiêng liêng, đòi hỏi sự tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Khẳng định Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng quốc tế, Tổng Bí thư cho biết Việt Nam đang chủ động khai thác tiềm năng phát triển gắn với không gian mạng và công nghệ. Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, phát huy tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác với các nước vì mục tiêu chung của thời đại.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ mở ra chương mới trong hợp tác và quản trị không gian mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, hợp tác và phát triển.

Việt Nam kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn để Công ước có hiệu lực và khẳng định cam kết cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy hợp tác trong khai thác tiềm năng của không gian mạng, phòng chống tội phạm mạng vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của các quốc gia, vì cuộc sống an toàn, hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới.