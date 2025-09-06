Phó Thống đốc: mặt bằng lãi suất đang ở mức hợp lý

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 6/9/2025, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết tính đến ngày 29/8/2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024…

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã kiểm soát mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.

Theo đó, đến cuối tháng 8 năm 2025, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm. Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,6 điểm phần trăm so với cuối năm 2024.

“Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt và đồng bộ, sử dụng các công cụ và giải pháp phù hợp về thời điểm và liều lượng. Mục tiêu là đảm bảo sự hài hòa giữa ổn định tỷ giá và mặt bằng lãi suất, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá một cách linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết nhằm ổn định thị trường ngoại hối.” Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thị trường ngoại tệ tiếp tục duy trì thanh khoản thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ và kịp thời. Đến cuối tháng 8/2025, tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng 3,45% so với cuối năm 2024.

Về tín dụng, tính đến ngày 29/8/2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024.

Các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được các tổ chức tín dụng triển khai theo đúng quy định, bảo đảm cung ứng vốn kịp thời cho nền kinh tế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết kết quả điều hành chính sách tiền tệ thời gian qua đã góp phần kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra.

Về quản lý thị trường vàng, ngày 26/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo quy định tại Nghị định 232 và Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động: sản xuất vàng miếng; mua bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan. Đối với sản xuất vàng miếng, Khoản 7 Điều 1 của Nghị định 232 quy định rõ điều kiện để doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định hồ sơ và thủ tục cấp Giấy phép này.

Nghị định 232 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2025. Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các văn bản hướng dẫn sẽ được xây dựng theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Ông Phạm Thanh Hà cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong quản lý thị trường vàng, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.