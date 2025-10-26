Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tối 25/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), từ ngày 24 - 25/10/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường...

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm, chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký António Guterres.

Trong các buổi tiếp, hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký António Guterres thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai và dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc và Việt Nam mới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, phản ánh hành trình phát triển song hành giữa Việt Nam và Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ vui mừng và tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam trong chuyến thăm chính thức lần thứ hai; cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị dành cho ông và Đoàn đại biểu cấp cao Liên hợp quốc.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt trước cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của Việt Nam, cũng như kỳ tích phát triển và mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số trong những năm tới, ông Guterres đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua đối với công việc chung của Liên hợp quốc trên tất cả các lĩnh vực trụ cột, nổi bật là việc chủ trì tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội và tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký Guterres khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam; bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói của mình tại Liên hợp quốc, đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực, trong đó chủ nghĩa đa phương và các cơ chế quản trị toàn cầu hoạt động hiệu quả hơn, vai trò xứng đáng của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi được đề cao hơn.

Cũng trong thời gian ở Việt Nam, sáng 25/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai”.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có các bài phát biểu khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã gặp gỡ báo chí chung, thông tin về sự kiện Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và đại diện của hơn 110 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội