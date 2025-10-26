VJC phát hành hơn 118 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (mã VJC-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ.
Theo đó, Hội đồng Quản trị VJC thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức căn cứ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
Cụ thể: VJC dự kiến phát hành 118.322.267 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 1 quyền, sở hữu 100 quyền sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới).
Thời gian thực hiện trong khoảng thời gian quý 4/2025 hoặc quý 1/2026 sau khi các thủ tục được thông qua theo quy định.
Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến là hơn 1.183 tỷ đồng sẽ được VJC sử dụng cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính dài hạn cho công ty và vốn điều lệ của Vietjet sau đợt phát hành cổ phiếu này sẽ tăng từ hơn 5.916 tỷ lên mức hơn 7.000 tỷ đồng.
Trước đó, ông Đinh Việt Phương - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc đăng ký bán 172.400 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân, từ ngày 24/10-21/11/2025.
Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vietjet đã vận chuyển lần lượt hơn 7,5 triệu khách trên gần 41 nghìn chuyến bay và hơn 14,4 triệu khách trên 79 nghìn chuyến bay, lần lượt tăng hơn 10% và 13% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Vietjet vận chuyển trên 5,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4%. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 58.672 tấn. Vietjet hiện đang chiếm lĩnh thị phần lớn nhất tại Việt Nam với 46% thị phần vận chuyển quốc nội và 56% thị phần vận chuyển khách quốc tế.
Trong quý 2/2025, doanh thu vận tải hàng không và hợp nhất của Vietjet đạt 17.681 tỷ đồng và 17.885 tỷ đồng, cùng lần lượt tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.
Theo VJC, mảng doanh thu phụ trợ đạt 6.855 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024, đóng góp 39% tổng doanh thu vận tải hàng không. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu vận tải hàng không và hợp nhất của hãng đạt 35.601 tỷ đồng và 35.837 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận gộp vận tải hàng không quý 2/2025 và lũy kế 6 tháng 2025 đạt lần lượt 2.304 tỷ đồng và 4.740 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp đạt 13%, tăng lần lượt 22% và 29% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ công tác điều phối và mở rộng mạng bay hiệu quả, cùng với giá xăng dầu giảm hơn 10%. Đồng thời, Vietjet tăng cường quản trị điều hành nhằm tiết kiệm chi phí kỹ thuật thông qua quản lý tốt vật tư, phụ tùng cũng như giảm chi phí đầu vào nhờ đàm phán tốt với nhà cung cấp. Với việc sở hữu thêm tàu bay mới cũng giúp Vietjet tiết kiệm chi phí vận hành và chi phí nhiên liệu.
Kết quả, lợi nhuận trước thuế vận tải hàng không và hợp nhất lần lượt đạt 775 tỷ đồng và 815 tỷ đồng, tăng tương ứng 52% và 151 %. Lợi nhuận sau thuế vận tải hàng không và hợp nhất đạt 639 tỷ đồng và 653 tỷ đồng, lần lượt tăng 78% và 121%.
Tính đến ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Vietjet đạt 112.330 nghìn tỷ đồng, chỉ số nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu 1,76 lần và chỉ số thanh khoản 1,44 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không do tăng cường đầu tư tàu bay.
Chốt phiên ngày 24/10, giá cổ phiếu VJC ghi nhận giảm 2,17% xuống 180.000 đồng/cổ phiếu, giảm 4.000 đồng/cổ phiếu so với mức đỉnh 184.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 23/10) và là mức giá cao nhất trong 1 năm qua.
