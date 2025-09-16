VN-Index “hụt hơi” trước mốc 1700, áp lực bán đang tăng cao
Kim Phong
16/09/2025, 12:04
Đỉnh cao nhất chỉ số đạt được ngay đầu phiên sáng nay là 1696,87 điểm, tăng xấp xỉ 12 điểm (+0,71%). Tuy nhiên toàn thời gian còn lại là nhịp trượt dốc với thanh khoản tăng khá cao, phản ánh áp lực bán bắt đầu mạnh lên.
Chốt phiên sáng, VN-Index chỉ còn tăng 2,79 điểm tương đương
+0,17%. Độ rộng từ chỗ tốt nhất có 194 mã tăng/55 mã giảm đã đảo ngược cuối phiên
thành 118 mã tăng/192 mã giảm. Như vậy cổ phiếu cũng trượt dốc cùng với chỉ số,
không chỉ đơn thuần là ép trụ.
VIC giảm 1,89%, VHM giảm 1,15% đang là hai cổ phiếu lớn gây áp
lực mạnh nhất. Tuy nhiên toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30 cũng đang trượt dốc với
mức độ khác nhau, thậm chí 17 mã đã rơi hơn 1% so với giá cao nhất đầu ngày và
VIC và VHM chỉ là hai trong số này. Ví dụ VPB đạt đỉnh lúc 9h40 tăng 4,12%, hiện
chỉ còn tăng 1,11%. FPT trượt dốc 1,91% so với đỉnh, chỉ còn tăng 0,88%. MSN đảo
chiều thành giảm 1,36%, tương đương trượt giảm 1,91% so với đỉnh. SSI đảo chiều
2,09% thành giảm 0,24%. VIB đảo chiều 2,53% thành giảm 1,4%...
Độ rộng rổ VN30 từ chỗ xanh toàn bộ trừ duy nhất VIC tham
chiếu, chuyển thành 13 mã tăng/15 mã giảm. Chỉ số đại diện từ tăng 0,63% còn
0,1%. Thanh khoản rổ này tăng 37% so với sáng hôm qua lên mức cao nhất 6 phiên.
Những mã nhận dòng tiền lớn nhất thị trường như VPB, FPT, HPG, SSI đều trượt giá
rất mạnh. Đây là biểu hiện rõ ràng của áp lực bán gia tăng.
Sự đồng thuận trong nhóm dẫn dắt vẫn chưa đủ, dù bên tăng vẫn
nhỉnh hơn. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index vẫn còn 7 mã tăng và chỉ 3
mã giảm. CTG tăng 2,13%, TCB tăng 2,05%, VPB tăng 1,11%, MBB tăng 2,42% là khá
mạnh. Ngoài ra VCB tăng 0,46%, BID tăng 0,71% cũng có ảnh hưởng tốt nhờ vốn hóa
rất lớn. Dù vậy như đã nói ở trên, sức mạnh cộng hưởng tối đa của nhóm này chỉ đủ
đưa VN-Index lên sát mốc 1700 điểm, sau đó giá trượt giảm tất yếu kéo lùi chỉ số
lại.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, trạng thái trượt giá cũng rất phổ
biến. Chỉ số Midcap từ đỉnh tăng 1,38% đã co lại còn 0,04%. Smallcap tăng cao
nhất 0,56% đã đảo chiều thành giảm 0,27%. Sự thay đổi trong độ rộng cũng xác nhận
gần 150 cổ phiếu đảo chiều. Thống kê cho thấy 51% số cổ phiếu có giao dịch sáng
nay đã lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất. Trong khi đó thanh khoản khớp
lệnh tổng thể sàn HoSE cũng tăng 19,2% so với sáng hôm qua, xác nhận có áp lực
bán tăng.
Dù vậy biên độ sụt giảm so với tham chiếu cũng chưa mạnh,
trong 192 mã đỏ mới có 67 mã giảm quá 1%. Nguyên nhân là giá ban đầu còn tăng
khá tốt nên cần thời gian để lùi xuống. Nhóm này cũng mới chiếm 13,9% tổng giá
trị khớp lệnh sàn HoSE, một tỷ trọng không lớn. 9 mã trong nhóm này đạt giao dịch
vượt trăm tỷ đồng là MSN giảm 1,36%, VND giảm 1,02%, VIB giảm 1,4%, VCG giảm
1,75%, DXG giảm 1,65%, KBC giảm 1,02%, HHV giảm 1,91%, KSB giảm 2,25%.
Ở phía tăng cũng có 53 cổ phiếu tăng hơn 1% với giao dịch nổi
bật tại VIX và VPB. VIX đang chịu sức ép rất mạnh khi thanh khoản cao nhất thị
trường, tới gần 1.613 tỷ đồng và giá trượt giảm 3,25% so với đỉnh. Dù vậy VIX vẫn
chốt trên tham chiếu 3,2%. Cổ phiếu này sáng nay đột phá đỉnh cao lịch sử nhưng
hiện đã lùi lại. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, chỉ thêm một số mã giao dịch đáng chú
ý là VNM tăng 3,01% với 509,1 tỷ; PVD tăng 1,89% với 165,3 tỷ; HVN tăng 5,23% với
145,5 tỷ; HAG tăng 2,22% với 132,2 tỷ; NVL tăng 1,28% với 127,7 tỷ; IJC tăng
6,2% với 122,5 tỷ.
Điểm sáng là khối ngoại đang giải ngân tốt lên, sáng nay sàn
HoSE nhận được gần 2.343 tỷ đồng mua vào, tăng 61,2% so với sáng hôm qua. Mức ròng
chỉ còn -89,1 tỷ đồng. Tuy vậy khối này mua ròng rất tập trung, chỉ có VIX
+311,9 tỷ, MSB +166 tỷ, VNM +127,8 tỷ, TCB +127,5 tỷ, HVN +102,9 tỷ, CTG +90,7
tỷ, MBB +74,6 tỷ là nổi bật. Phía bán ròng có VPB -161,2 tỷ, VND -138 tỷ, SSI
-133,3 tỷ, FPT -80,3 tỷ, HPG -51 tỷ.
Khối ngoại vẫn bán ròng gần 1.600 tỷ, cá nhân và tổ chức trong nước "đỡ"
19:18, 15/09/2025
Blog chứng khoán: Thành bại tại trụ
16:31, 15/09/2025
Đỉnh 1700 lại trong tầm tay, cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng
Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt vốn hóa 3 nghìn tỷ USD
Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt mức vốn hóa 3 nghìn tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple - tất cả đều là các công ty của Mỹ...
Bộ trưởng Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell
Sáng ngày 15/9/2025 (theo giờ địa phương), tại London, Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London.
Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục nhờ tin tốt về đàm phán Mỹ - Trung, giá dầu tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/9), thiết lập những mức điểm kỷ lục mới, khi Tổng thống Donald Trump cho biết đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra tốt đẹp và nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này...
Giá vàng cao nhất mọi thời đại nhờ tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu cùng giảm
Nhà đầu tư dường như đang hưng phấn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự kiện có thể quyết định hướng đi của thị trường trong thời gian còn lại của năm nay...
VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp, công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt 1700?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/9/2025
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: