VN-Index “hụt hơi” trước mốc 1700, áp lực bán đang tăng cao

Đỉnh cao nhất chỉ số đạt được ngay đầu phiên sáng nay là 1696,87 điểm, tăng xấp xỉ 12 điểm (+0,71%). Tuy nhiên toàn thời gian còn lại là nhịp trượt dốc với thanh khoản tăng khá cao, phản ánh áp lực bán bắt đầu mạnh lên.

Chốt phiên sáng, VN-Index chỉ còn tăng 2,79 điểm tương đương +0,17%. Độ rộng từ chỗ tốt nhất có 194 mã tăng/55 mã giảm đã đảo ngược cuối phiên thành 118 mã tăng/192 mã giảm. Như vậy cổ phiếu cũng trượt dốc cùng với chỉ số, không chỉ đơn thuần là ép trụ.

VIC giảm 1,89%, VHM giảm 1,15% đang là hai cổ phiếu lớn gây áp lực mạnh nhất. Tuy nhiên toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30 cũng đang trượt dốc với mức độ khác nhau, thậm chí 17 mã đã rơi hơn 1% so với giá cao nhất đầu ngày và VIC và VHM chỉ là hai trong số này. Ví dụ VPB đạt đỉnh lúc 9h40 tăng 4,12%, hiện chỉ còn tăng 1,11%. FPT trượt dốc 1,91% so với đỉnh, chỉ còn tăng 0,88%. MSN đảo chiều thành giảm 1,36%, tương đương trượt giảm 1,91% so với đỉnh. SSI đảo chiều 2,09% thành giảm 0,24%. VIB đảo chiều 2,53% thành giảm 1,4%...

Độ rộng rổ VN30 từ chỗ xanh toàn bộ trừ duy nhất VIC tham chiếu, chuyển thành 13 mã tăng/15 mã giảm. Chỉ số đại diện từ tăng 0,63% còn 0,1%. Thanh khoản rổ này tăng 37% so với sáng hôm qua lên mức cao nhất 6 phiên. Những mã nhận dòng tiền lớn nhất thị trường như VPB, FPT, HPG, SSI đều trượt giá rất mạnh. Đây là biểu hiện rõ ràng của áp lực bán gia tăng.

Sự đồng thuận trong nhóm dẫn dắt vẫn chưa đủ, dù bên tăng vẫn nhỉnh hơn. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index vẫn còn 7 mã tăng và chỉ 3 mã giảm. CTG tăng 2,13%, TCB tăng 2,05%, VPB tăng 1,11%, MBB tăng 2,42% là khá mạnh. Ngoài ra VCB tăng 0,46%, BID tăng 0,71% cũng có ảnh hưởng tốt nhờ vốn hóa rất lớn. Dù vậy như đã nói ở trên, sức mạnh cộng hưởng tối đa của nhóm này chỉ đủ đưa VN-Index lên sát mốc 1700 điểm, sau đó giá trượt giảm tất yếu kéo lùi chỉ số lại.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, trạng thái trượt giá cũng rất phổ biến. Chỉ số Midcap từ đỉnh tăng 1,38% đã co lại còn 0,04%. Smallcap tăng cao nhất 0,56% đã đảo chiều thành giảm 0,27%. Sự thay đổi trong độ rộng cũng xác nhận gần 150 cổ phiếu đảo chiều. Thống kê cho thấy 51% số cổ phiếu có giao dịch sáng nay đã lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất. Trong khi đó thanh khoản khớp lệnh tổng thể sàn HoSE cũng tăng 19,2% so với sáng hôm qua, xác nhận có áp lực bán tăng.

Dù vậy biên độ sụt giảm so với tham chiếu cũng chưa mạnh, trong 192 mã đỏ mới có 67 mã giảm quá 1%. Nguyên nhân là giá ban đầu còn tăng khá tốt nên cần thời gian để lùi xuống. Nhóm này cũng mới chiếm 13,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, một tỷ trọng không lớn. 9 mã trong nhóm này đạt giao dịch vượt trăm tỷ đồng là MSN giảm 1,36%, VND giảm 1,02%, VIB giảm 1,4%, VCG giảm 1,75%, DXG giảm 1,65%, KBC giảm 1,02%, HHV giảm 1,91%, KSB giảm 2,25%.

Ở phía tăng cũng có 53 cổ phiếu tăng hơn 1% với giao dịch nổi bật tại VIX và VPB. VIX đang chịu sức ép rất mạnh khi thanh khoản cao nhất thị trường, tới gần 1.613 tỷ đồng và giá trượt giảm 3,25% so với đỉnh. Dù vậy VIX vẫn chốt trên tham chiếu 3,2%. Cổ phiếu này sáng nay đột phá đỉnh cao lịch sử nhưng hiện đã lùi lại. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, chỉ thêm một số mã giao dịch đáng chú ý là VNM tăng 3,01% với 509,1 tỷ; PVD tăng 1,89% với 165,3 tỷ; HVN tăng 5,23% với 145,5 tỷ; HAG tăng 2,22% với 132,2 tỷ; NVL tăng 1,28% với 127,7 tỷ; IJC tăng 6,2% với 122,5 tỷ.

Điểm sáng là khối ngoại đang giải ngân tốt lên, sáng nay sàn HoSE nhận được gần 2.343 tỷ đồng mua vào, tăng 61,2% so với sáng hôm qua. Mức ròng chỉ còn -89,1 tỷ đồng. Tuy vậy khối này mua ròng rất tập trung, chỉ có VIX +311,9 tỷ, MSB +166 tỷ, VNM +127,8 tỷ, TCB +127,5 tỷ, HVN +102,9 tỷ, CTG +90,7 tỷ, MBB +74,6 tỷ là nổi bật. Phía bán ròng có VPB -161,2 tỷ, VND -138 tỷ, SSI -133,3 tỷ, FPT -80,3 tỷ, HPG -51 tỷ.