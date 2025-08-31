Chủ Nhật, 31/08/2025

Doanh nghiệp

Nội thất sáng tạo Đòng Đòng: Kết nối văn hóa Việt tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Lan Anh

31/08/2025, 17:01

Triển lãm “Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, thu hút sự chú ý với những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiều lĩnh vực.

Một góc không gian bộ nội thất Cất cánh từ cội nguồn tại triển lãm
Một góc không gian bộ nội thất Cất cánh từ cội nguồn tại triển lãm

Tại gian trưng bày “Khởi nghiệp kiến quốc” do Bộ Công Thương chủ trì, Landco Corporation đã trưng bày bộ sưu tập nội thất "Đòng Đòng", với chủ đề “Cất cánh từ cội nguồn”, kết nối văn hóa Việt Nam với những khát vọng vươn xa.

Bộ sưu tập nội thất “Đòng Đòng” được tái hiện chân thực trên nền ruộng bậc thang, hình ảnh quen thuộc của vùng cao Việt Nam. Các khu vực chức năng được đặt trên những “thửa ruộng” uốn lượn, dẫn dắt khách tham quan đi qua từng chương của câu chuyện: từ “Đòng Đòng” nơi khởi nguồn, đến “Giao thoa” nơi kết nối và “Cất cánh” nơi giấc mơ bay lên trong không gian mang đậm tinh thần Việt.

Ông Phạm Xuân Thiết - Tổng Giám đốc Landco Corporation
Ông Phạm Xuân Thiết - Tổng Giám đốc Landco Corporation

Ông Phạm Xuân Thiết, Tổng Giám đốc Landco Corporation, cho biết không gian “Cất cánh từ cội nguồn” được thiết kế như một bản giao hưởng của ký ức và khát vọng, nơi mỗi sản phẩm đều mang trong mình câu chuyện về văn hóa và giấc mơ của người Việt. Điểm nhấn kiến trúc của không gian này là hệ thống mái vòm với hai ngôn ngữ đối lập nhưng hài hòa. Mái vòm “Cội nguồn” mang dáng vẻ vững chãi, bao bọc khu vực trưng bày các sản phẩm phòng khách, phòng ngủ, trong khi mái vòm “Cất cánh” lại thanh thoát, nhẹ nhàng, gợi hình ảnh cánh diều đang bay.

Khu vực “Cất cánh” nằm ở mặt tiền gian hàng, là nơi đầu tiên khách tham quan tiếp cận. Dòng chữ “Cất cánh từ cội nguồn” sáng rọi, như một tuyên ngôn đầy cảm hứng. Sản phẩm chủ đạo trong không gian này là Sofa Cánh Diều, được đặt trang trọng dưới mái vòm “Cất cánh”, như một lời mời gọi hãy tin vào giấc mơ của mình. Thiết kế của chiếc sofa này mang lại cảm giác bay bổng, nhẹ nhàng, như thể đang nâng lên khỏi mặt đất.

Mái vòm cất cánh cùng bộ sofa Cánh Diều và bàn bên Hương Đồng Nội trong bộ sưu tập “Đòng Đòng”
Mái vòm cất cánh cùng bộ sofa Cánh Diều và bàn bên Hương Đồng Nội trong bộ sưu tập “Đòng Đòng”

Tiếp nối là khu vực “Giao thoa” nằm ở trung tâm gian hàng, nơi trưng bày bộ bàn ăn, bàn trà Đòng Đòng. Không gian này mở ra như một khoảng sân chung, nơi những câu chuyện được kể và những mối thân tình được vun đắp.

Cuối cùng là khu vực “Đòng Đòng”, trái tim của không gian trưng bày, nơi tái hiện một ngôi nhà Việt trọn vẹn, với phòng khách sum vầy và phòng ngủ riêng tư.

Không gian phòng ngủ ‘Cất cánh từ cội nguồn’ của Landco là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại
Không gian phòng ngủ ‘Cất cánh từ cội nguồn’ của Landco là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" không chỉ là sự kiện văn hóa và chính trị quan trọng mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm, thiết kế mang đậm dấu ấn Việt Nam. Không gian trưng bày của Landco Corporation là một trong những ví dụ về việc kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại trong thiết kế, qua đó phản ánh sự đổi mới trong ngành nội thất Việt trên trường quốc tế.

Triển lãm mở cửa từ ngày 28/8 đến ngày 5/9/2025, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách thêm nhiều thông tin về văn hóa và lịch sử Việt Nam, thông qua những tác phẩm sáng tạo và ý nghĩa.

