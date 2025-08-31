Nội thất sáng tạo Đòng Đòng: Kết nối văn hóa Việt tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Lan Anh
31/08/2025, 17:01
Triển lãm “Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, thu hút sự chú ý với những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiều lĩnh vực.
Tại gian trưng bày “Khởi nghiệp kiến quốc” do Bộ
Công Thương chủ trì, Landco Corporation đã trưng bày bộ sưu tập nội thất
"Đòng Đòng", với chủ đề “Cất cánh từ cội nguồn”, kết nối văn hóa Việt
Nam với những khát vọng vươn xa.
Bộ sưu tập nội thất “Đòng Đòng” được tái hiện
chân thực trên nền ruộng bậc thang, hình ảnh quen thuộc của vùng cao Việt Nam.
Các khu vực chức năng được đặt trên những “thửa ruộng” uốn lượn, dẫn dắt khách
tham quan đi qua từng chương của câu chuyện: từ “Đòng Đòng” nơi khởi nguồn, đến
“Giao thoa” nơi kết nối và “Cất cánh” nơi giấc mơ bay lên trong không gian mang
đậm tinh thần Việt.
Ông Phạm Xuân Thiết, Tổng Giám đốc Landco
Corporation, cho biết không gian “Cất cánh từ cội nguồn” được thiết kế như một
bản giao hưởng của ký ức và khát vọng, nơi mỗi sản phẩm đều mang trong mình câu
chuyện về văn hóa và giấc mơ của người Việt. Điểm nhấn kiến trúc của không gian
này là hệ thống mái vòm với hai ngôn ngữ đối lập nhưng hài hòa. Mái vòm “Cội
nguồn” mang dáng vẻ vững chãi, bao bọc khu vực trưng bày các sản phẩm phòng
khách, phòng ngủ, trong khi mái vòm “Cất cánh” lại thanh thoát, nhẹ nhàng, gợi
hình ảnh cánh diều đang bay.
Khu vực “Cất cánh” nằm ở mặt tiền gian hàng, là
nơi đầu tiên khách tham quan tiếp cận. Dòng chữ “Cất cánh từ cội nguồn” sáng
rọi, như một tuyên ngôn đầy cảm hứng. Sản phẩm chủ đạo trong không gian này là Sofa Cánh Diều, được
đặt trang trọng dưới mái vòm “Cất cánh”, như một lời mời gọi hãy tin
vào giấc mơ của mình. Thiết kế của chiếc sofa này mang lại cảm giác bay bổng,
nhẹ nhàng, như thể đang nâng lên khỏi mặt đất.
Tiếp nối là khu vực “Giao thoa” nằm ở trung tâm
gian hàng, nơi trưng bày bộ bàn ăn, bàn trà Đòng Đòng. Không gian này mở ra như
một khoảng sân chung, nơi những câu chuyện được kể và những mối thân tình được
vun đắp.
Cuối cùng là khu vực “Đòng Đòng”, trái tim của không gian trưng bày,
nơi tái hiện một ngôi nhà Việt trọn vẹn, với phòng khách sum vầy và phòng ngủ
riêng tư.
Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do
- Hạnh phúc" không chỉ là sự kiện văn hóa và chính trị quan trọng mà còn
là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm, thiết kế mang đậm dấu
ấn Việt Nam. Không gian trưng bày của Landco Corporation là một trong những ví
dụ về việc kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại trong thiết kế, qua
đó phản ánh sự đổi mới trong ngành nội thất Việt trên trường quốc tế.
Triển lãm mở cửa từ ngày 28/8 đến ngày 5/9/2025, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách thêm nhiều thông tin về văn hóa và lịch sử Việt
Nam, thông qua những tác phẩm sáng tạo và ý nghĩa.
Không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk hút khách tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm
17:12, 30/08/2025
TONMAT Group tham gia Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Nội thất sáng tạo Đòng Đòng: Kết nối văn hóa Việt tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Triển lãm “Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, thu hút sự chú ý với những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiều lĩnh vực.
Nutifood tại Triển lãm A80: Hành trình 25 năm kiến tạo dinh dưỡng và khát vọng vươn tầm thế giới
Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), sự kiện trọng điểm “Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh” đã chính thức diễn ra.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
CMC đón nhận Bằng khen của Thủ tướng trong dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh
Ngày 30/8/2024, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”. Trong số những doanh nghiệp được vinh danh, Tập đoàn Công nghệ CMC đã xuất sắc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn trong việc khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược theo hướng “thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt – doanh nhân thông minh”…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: