Từ những con số khô khan đến hành trình “thổi lửa” cho từng giọt bia

Trong bối cảnh ngành đồ uống Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt với sự thống trị của những “ông lớn” quốc tế, Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát 1689 Beckent Bauer Việt Nam lại chọn cho mình một con đường riêng, làm bia thủ công mang dấu ấn văn hóa Việt.

Từ những con số khô khan của ngành tài chính, ngân hàng, hành trình của bà Nguyễn Thị Thu Vân, Tổng giám đốc doanh nghiệp, là câu chuyện của sự dấn thân, đổi mới và niềm tin vào giá trị bản sắc, những yếu tố đã làm nên bản lĩnh của Beckent Bauer ngày hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân cùng Đại sứ hình ảnh Park Hang Seo và các sản phẩm tiêu biểu của 1689 Beckent Bauer.

TẠO KHÁC BIỆT BẰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ CÂU CHUYỆN VĂN HÓA

Thị trường bia Việt Nam có quy mô tiêu thụ hơn 4,3 tỷ lít mỗi năm, song phân khúc bia thủ công mới chỉ chiếm chưa đến 1% tổng thị phần. Nhận thấy khoảng trống lớn của thị trường, Beckent Bauer đã kiên định chọn hướng đi riêng: đưa tinh thần sáng tạo và văn hóa Việt vào từng giọt bia.

Không chỉ dừng ở việc sản xuất, doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào dây chuyền công nghệ hiện đại, kết hợp cùng đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước để nâng tầm tiêu chuẩn sản phẩm, hướng tới việc đạt chuẩn quốc tế nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc Việt.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Vân, mỗi sản phẩm của Beckent Bauer không chỉ là đồ uống, mà còn là “đại sứ văn hóa”, nơi kết nối giữa truyền thống và công nghệ, giữa tinh hoa Việt và tiêu chuẩn toàn cầu. “Chúng tôi không chỉ muốn tạo ra một loại bia ngon, mà muốn tạo nên một câu chuyện về niềm tự hào Việt Nam, về bản lĩnh và khát vọng hội nhập”, bà Vân chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu Xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2025.

Bắt đầu từ một cơ sở sản xuất nhỏ, 1689 Beckent Bauer đã phát triển thành doanh nghiệp sở hữu hệ thống sản xuất tự động hóa, quy trình kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế và dải sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng từ phổ thông đến cao cấp. Hai năm liên tiếp 2024 và 2025, doanh nghiệp được vinh danh trong “Top 10 Thương hiệu Xuất sắc hàng đầu Việt Nam”, minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị, chiến lược đầu tư và chất lượng sản phẩm được thị trường công nhận.

Dưới sự điều hành của Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Vân, Beckent Bauer còn đặt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường châu Á và châu Âu, với lộ trình cụ thể về công nghệ, thương hiệu và hệ thống phân phối. “Thành công không đến từ sự may mắn, mà từ kế hoạch dài hơi, đầu tư bài bản và niềm tin vào giá trị Việt Nam”, bà Vân nói.

ĐỔI MỚI TỪ TINH THẦN LÃNH ĐẠO, BẢN LĨNH TRONG THỊ TRƯỜNG KHỐC LIỆT

Ngành bia vốn là “sân chơi” của nam giới, nhưng Beckent Bauer lại được dẫn dắt bởi một nữ tổng giám đốc, người từng là chuyên viên tài chính và có hơn một thập kỷ gắn bó với ngành ngân hàng. Chính tư duy logic, khả năng phân tích dữ liệu tài chính và tính kỷ luật của nghề ngân hàng đã giúp bà Vân đưa tư duy quản trị hiện đại vào mô hình sản xuất kinh doanh bia. Nếu nhiều doanh nghiệp chạy theo quảng cáo hoặc hình ảnh truyền thông, Beckent Bauer lại chọn chiến lược “lấy sản phẩm làm trung tâm”.

Mỗi dòng bia được phát triển đều dựa trên nghiên cứu khẩu vị người Việt, nhưng vẫn đủ tinh tế để hấp dẫn người tiêu dùng quốc tế. Điều này thể hiện rõ qua các dòng bia mang âm hưởng châu Âu nhưng có nguyên liệu bản địa – minh chứng cho hướng đi bền vững của thương hiệu. “Tôi tin rằng chỉ cần có đam mê và tâm huyết, thì dù ở bất kỳ ngành nào, người phụ nữ cũng có thể kiến tạo thành công”, bà Vân khẳng định.

Từ khi thành lập, 1689 Beckent Bauer đã xác định rõ tầm nhìn trở thành thương hiệu bia thủ công quốc tế mang dấu ấn Việt Nam. Doanh nghiệp hiện đang đẩy mạnh nghiên cứu hương vị, phát triển sản phẩm, xây dựng chuỗi phân phối và mở rộng xuất khẩu, hướng đến việc mang bia Việt ra thế giới. Với bà Nguyễn Thị Thu Vân, mỗi sản phẩm khi ra thị trường không chỉ mang theo hương vị mà còn chứa đựng giấc mơ của người làm nghề.

Đó là giấc mơ đưa ly bia mang thương hiệu Việt được nâng lên giữa châu Âu hay châu Mỹ, để bạn bè quốc tế nhớ đến Việt Nam, đất nước của sự sáng tạo và bản lĩnh vươn lên.

“Tôi tin rằng, ngày chai bia Việt được thưởng thức ở bất kỳ đâu trên thế giới với niềm hân hoan, đó mới là thành công lớn nhất của chúng tôi”, bà Vân chia sẻ. Hành trình của 1689 Beckent Bauer là minh chứng cho sức mạnh của đổi mới, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Từ một doanh nghiệp non trẻ bước vào thị trường đầy cạnh tranh, Beckent Bauer đã và đang khẳng định vị thế bằng chính chất lượng sản phẩm, giá trị văn hóa và tầm nhìn toàn cầu.

Với chiến lược phát triển bền vững, đầu tư công nghệ hiện đại và tinh thần tiên phong của lãnh đạo, Beckent Bauer không chỉ góp phần làm phong phú thêm thị trường bia Việt, mà còn mở ra một hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt trong hành trình hội nhập toàn cầu, hành trình được khởi đầu từ đam mê, nhưng kết tinh bằng trí tuệ và khát vọng không ngừng vươn xa.