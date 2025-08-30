TONMAT Group tham gia Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Khánh Huyền
30/08/2025, 14:20
TONMAT Group tham gia Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội, giới thiệu hệ thống vật liệu xây dựng cách nhiệt, bảo ôn hiện đại, khẳng định vị thế tiên phong, phát triển bền vững.
Trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh (Hà Nội). Đây là một trong những sự kiện văn hóa – chính trị trọng điểm của cả nước, nơi tôn vinh thành tựu nổi bật của đất nước trong suốt 8 thập kỷ qua và quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, phát triển trong kỷ nguyên mới.
LÀ MỘT TRONG 300 DOANH TIÊU BIỂU CẢ NƯỚC THAM GIA TRIỂN LÃM
Đặc biệt, trong khuôn khổ triển lãm lần này, TONMAT Group vinh dự là một trong 300 doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước tham dự, đồng thời nằm trong nhóm hơn 100 doanh nghiệp tư nhân vinh dự được lựa chọn tham gia trưng bày. Không chỉ đại diện cho khối doanh nghiệp tư nhân, TONMAT Group còn là một trong những thương hiệu quốc gia tiêu biểu, được giới thiệu tại sự kiện như minh chứng cho hành trình đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.
Với dòng sản phẩm tấm lợp cách nhiệt, cách âm TONMAT và panel bảo ôn TONMATPAN cùng tôn mạ màu FUJITON, hóa chất cách nhiệt GREENMAT, dịch vụ kho lạnh TONMAT COLD và dịch vụ cung ứng nội thất TONMAT Interior góp phần hoàn thiện chuỗi giải pháp toàn diện, TONMAT Group kỳ vọng mang đến cho công chúng những trải nghiệm trực quan về vật liệu xanh hiện đại, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng bền vững.
THƯƠNG HIỆU TIÊN PHONG VỚI SẢN PHẨM CÁCH NHIỆT, BẢO ÔN
Thế mạnh của Tập đoàn được khẳng định với hệ sản phẩm tấm lợp 3 lớp cách nhiệt, chống ồn và panel bảo ôn đa dạng về chủng loại, kích thước, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn thiết kế; với các chứng chỉ kiểm định chất lượng đạt chuẩn quốc gia và quốc tế như: ISO 9001:2015, chứng chỉ kiểm định về tiêu chuẩn chống cháy, chứng chỉ B1 theo tiêu chuẩn DIN 4102, chứng chỉ sử dụng tôn kháng khuẩn và chống nấm mốc...
Theo đánh giá của một số đối tác lớn đến từ Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc sản phẩm của Tập đoàn nằm trong top đầu những nhà sản xuất trong nước và không thua kém so với các nhà sản xuất nước ngoài, đủ điều kiện xuất khẩu, cung ứng cho các thị trường nước ngoài, mục tiêu hướng đến các thị trường “khó tính” như châu Âu, châu Mỹ.
Bên cạnh sản phẩm tấm lợp và panel cách nhiệt, Tập đoàn còn xây dựng hệ sinh thái đa thương hiệu đáp ứng toàn diện nhu cầu thị trường. Nổi bật là tôn cuộn mạ màu FUJITON – thương hiệu Tôn Nhật Bản tại Việt Nam, mỗi năm cung ứng hàng chục nghìn tấn cho khu vực miền Bắc. Trong lĩnh vực hóa chất cách nhiệt, thương hiệu GREENMAT mang đến các sản phẩm Polyol trộn sẵn, ISO/MDI… ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường. Ở mảng dịch vụ, Tập đoàn phát triển TONMAT Cold – chuyên cho thuê kho lạnh, kho bảo quản thực phẩm, dược phẩm, rau củ quả, linh kiện…; cùng với TONMAT Interior – cung cấp và thi công giải pháp nội thất cao cấp.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành TONMAT Group, ông Trần Văn Sơn cho biết: “Việc tham gia Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là cơ hội để TONMAT khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, tiếp tục lan tỏa thông điệp ‘Vì tương lai xanh’ đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.”
KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT, LAN TỎA GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Sự hiện diện tại Triển lãm là minh chứng cho hành trình phát triển của TONMAT, đồng thời khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ vật liệu xây dựng hiện đại. Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, TONMAT Group luôn kiên định theo đuổi triết lý đổi mới – sáng tạo – vì tương lai xanh.
Tập đoàn không ngừng đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp những giải pháp tối ưu về tấm lợp cách nhiệt, cách âm và panel bảo ôn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Những sản phẩm này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, mà còn góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường, phù hợp với định hướng quốc gia về phát triển bền vững.
Trên hành trình 22 năm, TONMAT Group cho đến nay giữ vững vị thế của người tiên phong, vị trí “Top of mind” trong cung ứng giải pháp cách nhiệt, bảo ôn tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Tập đoàn đã đạt được các giải thưởng, chứng nhận gồm: Thương hiệu Quốc gia, Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Top 5 Công ty vật liệu xây dựng uy tín; Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; Top Công nghiệp 4.0; Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia; Nhãn hiệu cạnh tranh; nhiều năm liền đạt Sao vàng Đất Việt; Hàng Việt Nam chất lượng cao và nhiều cúp, giải thưởng danh giá khác.
