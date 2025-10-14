Ấn phẩm “Kinh doanh tại Việt Nam”: Bản đồ chiến lược cho nhà đầu tư

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và PwC Việt Nam đã chính thức giới thiệu ấn phẩm "Kinh doanh tại Việt Nam" lần thứ 13. Cẩm nang chiến lược này được xem là "chiếc chìa khóa" quý giá, mở ra cánh cửa đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế....

Ấn phẩm ra mắt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, với tăng trưởng GDP ấn tượng trong 9 tháng năm 2025 và những mục tiêu phát triển đầy tham vọng, hướng tới vị thế nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045 và cam kết Net Zero vào năm 2050.

BỨC TRANH KINH TẾ 9 THÁNG ĐẦY LẠC QUAN

Báo cáo đánh giá trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững được sự ổn định vĩ mô và ghi nhận những thành tựu đáng kể.

Theo thông tin từ ấn phẩm, 9 tháng năm 2025, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP là 7,85%, một con số phản ánh sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế. Sự ổn định còn được thể hiện rõ qua việc kiểm soát lạm phát ở mức 3,27% và duy trì thặng dư thương mại đạt 16,82 tỷ USD.

Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 15,2%, với sự dẫn đầu từ các nhà đầu tư lớn như Hàn Quốc và Malaysia. Những con số này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam mà còn là nền tảng vững chắc để Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên tới 8%, tạo đà cho tốc độ tăng trưởng hai chữ số từ năm 2026.

Báo cáo cũng nhận định thành công của Việt Nam không thể tách rời chiến lược hội nhập quốc tế sâu rộng. Quốc gia này hiện đang củng cố các mối quan hệ song phương và đa phương thông qua mạng lưới đối tác chiến lược và các hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn diện.

Việt Nam đã thiết lập tổng cộng 21 Quan hệ Đối tác Chiến lược trên toàn cầu, trong đó có 13 quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm những nâng cấp quan trọng với Australia, Pháp, Malaysia, New Zealand và Indonesia trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Về mặt thương mại, Việt Nam đã ký kết 17 FTA và đang đàm phán thêm hai FTA quan trọng là EFTA với các nước gồm:Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein, và FTA ASEAN-Canada. Mạng lưới rộng khắp này tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, giúp doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư tiếp cận thị trường toàn cầu một cách thuận lợi.

LỘ TRÌNH CHIẾN LƯỢC CHO "KỶ NGUYÊN VƯƠN LÊN"

Ấn phẩm "Kinh doanh tại Việt Nam" đặc biệt nhấn mạnh "kỷ nguyên vươn lên" mới của đất nước, được hỗ trợ bởi các chiến lược phát triển dài hạn.

Mục tiêu tham vọng, Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Trong đó, các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới. Tiếp đến là hạ tầng và năng lượng, đẩy mạnh đầu tư vào các dự án huyết mạch như đường cao tốc và đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Cùng với việc Nghị quyết số 259/NQ-CP đặt nền móng cho phát triển các Trung tâm Tài chính Quốc tế và Khu vực tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, với các chính sách thí điểm dự kiến triển khai trước năm 2030.

Ngoài ra, ấn phẩm nhấn mạnh việc Chính phủ tăng ngân sách năm 2025 thêm 20%, phân bổ hơn 106 tỷ USD cho hạ tầng, giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi số – thể hiện cam kết mạnh mẽ cho tăng trưởng dài hạn.

Công nghiệp là lĩnh vực chiến lược, Việt Nam đang nỗ lực vươn lên trở thành trung tâm toàn cầu về công nghệ bán dẫn và điện tử. Việt Nam ưu tiên phát triển hạ tầng số, AI và năng lượng xanh. Luật Điện lực mới và Nghị định 182/2024 đưa ra các ưu đãi cho năng lượng tái tạo và R&D (Nghiên cứu và Phát triển), công nghệ cao, bao gồm trợ cấp cho các dự án bán dẫn và AI.

Bên cạnh đó, Chính phủ đang tích cực thực hiện các cải cách để xây dựng một bộ máy nhà nước số hóa và tinh gọn hơn, đồng thời cải cách thị trường, coi khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Các luật và sửa đổi mới về đất đai, năng lượng, dữ iệu và hợp tác công – tư đang góp phần đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch và trao quyền cho chính quyền địa phương, thúc đẩy phát triển.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh trong thời đại mà tri thức và minh bạch trở thành động lực cốt lõi của tăng trưởng, việc cung cấp thông tin chính xác và toàn diện không chỉ là nhu cầu mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng doanh nghiệp.

"Ấn phẩm là kết quả của sự đồng hành giữa VCCI và PwC Việt Nam trong nỗ lực kiến tạo một hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, cạnh tranh và hội nhập, qua đó góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững và đạt chuẩn mực quốc tế", Chủ tịch VCCI khẳng định.

Tổng Giám đốc PwC Việt Nam Mai Viết Hùng Trân cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng được thúc đẩy bởi những cải cách mạnh mẽ, quá trình số hóa và cam kết phát triển bền vững.

Ấn phẩm không chỉ là một tài liệu tham khảo, mà còn là "kim chỉ nam" cho các nhà đầu tư muốn đóng góp và tận dụng cơ hội từ sự tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam. “Chúng tôi tự hào đồng hành cùng các doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam trong việc định hình tương lai của nền kinh tế đầy năng động”, ông Mai Viết Hùng Trân nhấn mạnh.