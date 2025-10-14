Meey Group: Quá trình chuyển mình bài bản của một doanh nghiệp công nghệ Việt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Thu Ngân
14/10/2025, 14:28
Meey Group, doanh nghiệp proptech tiên phong với triết lý "Born in Vietnam, Build for the World" đang bước vào giai đoạn quyết định của hành trình IPO quốc tế. Đây không phải câu chuyện về một startup may mắn gọi được vốn, mà là quá trình chuyển mình bài bản của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam quyết tâm đáp ứng chuẩn mực toàn cầu, từ công nghệ lõi, quản trị minh bạch đến phát triển bền vững.
Ngay từ giai đoạn khởi nghiệp, Meey Group đã nhận ra rằng công nghệ và dữ liệu là hai yếu tố sống còn quyết định vị thế của bất kỳ doanh nghiệp proptech nào muốn vươn ra toàn cầu. Hệ sinh thái công nghệ bất động sản toàn diện của Meey Group, từ Meey Map, Meey CRM, Meey 3D đến Meey Atlas, được xây dựng để giải quyết triệt để bài toán minh bạch hóa dữ liệu bất động sản Việt Nam. Mỗi sản phẩm đều hướng đến việc số hóa một khâu cụ thể trong chuỗi giá trị: tìm kiếm, giao dịch, định giá, quản lý hay dự báo thị trường.
Điểm khác biệt của Meey Group nằm ở việc tích hợp sâu AI vào từng quy trình. Công nghệ này giúp tự động hóa xử lý dữ liệu ở mức độ cao, rút ngắn thời gian giao dịch, đồng thời nâng cao độ chính xác trong phân tích và dự báo. Đây chính là nền tảng giúp các sản phẩm của Meey Group có khả năng nhân rộng ra thị trường khu vực và quốc tế. Sự hợp tác với Amazon Web Services (AWS) càng củng cố năng lực này, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, bảo mật tuyệt đối và sẵn sàng mở rộng quy mô khi cần thiết.
Tham vọng vươn ra thế giới đặt ra yêu cầu khắt khe: Meey Group phải chứng minh khả năng vận hành theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư toàn cầu về tính minh bạch và tuân thủ. Ba năm qua, doanh nghiệp này đã đồng hành cùng PwC, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống quản trị. Kết quả là báo cáo tài chính của Meey Group đã tiệm cận chuẩn mực IFRS, quy trình vận hành được chuẩn hóa theo ISO, sẵn sàng đối mặt với các cuộc kiểm toán quốc tế khắt khe nhất.
Năm 2024, Meey Group chính thức nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO/IEC 27001:2013 về an toàn thông tin từ BSI (Vương quốc Anh). Đây là những "tấm vé thông hành" quan trọng, khẳng định Meey Group đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về quản trị và bảo mật, hai yếu tố mà bất kỳ nhà đầu tư nước ngoài nào cũng đặt lên hàng đầu khi cân nhắc rót vốn.
Tháng 7/2025, Meey Group ký kết hợp tác chiến lược với ARC Group, tập đoàn tư vấn tài chính có kinh nghiệm thực hiện gần 50 thương vụ IPO, M&A và SPAC trên các thị trường lớn toàn cầu. Đây là đối tác từng hỗ trợ nhiều doanh nghiệp châu Á thành công niêm yết trên các sàn chứng khoán quốc tế. Sự xuất hiện của ARC Group bên cạnh Meey Group gửi đi tín hiệu rõ ràng: doanh nghiệp proptech này đã được đánh giá là đủ tiềm năng để bước ra sân chơi toàn cầu.
Việc các quỹ đầu tư quốc tế quan tâm cho thấy mô hình kinh doanh và hệ sinh thái công nghệ của Meey Group đã vượt qua được sự giám sát khắt khe của cộng đồng đầu tư toàn cầu. Đây là những bằng chứng thực tế về năng lực, chứ không phải những lời hứa hẹn suông.
Song song với việc chuẩn bị IPO, Meey Group triển khai lộ trình ESG toàn diện với sự hỗ trợ của TÜV NORD (Đức). Trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng ưu tiên doanh nghiệp phát triển bền vững, việc đáp ứng tiêu chuẩn ESG là điều kiện bắt buộc. Meey Group hiểu rằng để thu hút dòng vốn xanh, doanh nghiệp cần chứng minh cam kết về môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị minh bạch ngay từ bây giờ.
Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Meey Group, nhấn mạnh rằng bản sắc Việt là hạt nhân trong chiến lược toàn cầu hóa của doanh nghiệp. "Born in Vietnam, Build for the World" không phải khẩu hiệu rỗng tuếch. Meey Group kế thừa sự nhạy bén, khả năng thích ứng nhanh và tinh thần khởi nghiệp đặc trưng của người Việt, đồng thời chủ động hội nhập vào hệ sinh thái công nghệ khu vực thông qua các kết nối xuyên biên giới.
Đầu tháng 10/2025, ban lãnh đạo cấp cao của Meey Group thực hiện hai chuyến công tác then chốt tại Singapore và Hoa Kỳ. Tại Singapore, doanh nghiệp tham dự Investor Track do Golden Gate Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á, tổ chức. Meey Group là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam duy nhất có mặt tại sự kiện này, nơi quy tụ các tập đoàn như Google, BNY Mellon và hàng loạt quỹ đầu tư chiến lược. Những cuộc gặp gỡ này giúp Meey Group giới thiệu hệ sinh thái PropTech của mình, mở ra cơ hội hợp tác phát triển công nghệ xuyên biên giới.
Chuyến thăm Hoa Kỳ ngay sau đó mang nhiều ý nghĩa hơn. Tại đây, đoàn công tác của Meey Group làm việc trực tiếp với các tổ chức tài chính và tìm hiểu quy chuẩn công bố thông tin của thị trường vốn toàn cầu. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để đảm bảo Meey Group đáp ứng đầy đủ các tiêu chí niêm yết quốc tế, từ minh bạch tài chính, tuân thủ pháp lý đến quản trị doanh nghiệp.
Ông Chung cho biết, các sản phẩm của Meey Group được thiết kế để giải quyết những bài toán chung của thị trường bất động sản toàn cầu: minh bạch hóa dữ liệu, số hóa quy trình giao dịch, tối ưu hóa quản lý tài sản. Khả năng nhân rộng đa quốc gia của các sản phẩm này chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Meey Group khi bước ra thị trường quốc tế. Sự hợp tác của các đối tác như ARC Group, PwC và BSI là minh chứng cho niềm tin vào công nghệ Việt Nam, đồng thời mở ra cánh cửa để sản phẩm Việt lan tỏa ra khu vực và toàn cầu.
Ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc tài chính Meey Group, chia sẻ: "Minh bạch tài chính, hiệu quả vận hành, trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển dài hạn là bốn trụ cột giúp Meey Group xây dựng niềm tin với nhà đầu tư và khẳng định năng lực cạnh tranh trên sân chơi quốc tế. Đây không phải giải pháp ngắn hạn phục vụ cho lộ trình IPO, mà là chiến lược dài hơi để bảo vệ thương hiệu và duy trì vị thế doanh nghiệp tiên phong."
Hành trình chuẩn bị IPO quốc tế của Meey Group là câu chuyện về sự kiên trì, bài bản và tầm nhìn dài hạn. Đây không phải con đường tắt, mà là quá trình chuyển đổi toàn diện, từ công nghệ, quản trị, tài chính đến văn hóa doanh nghiệp. Thành công của Meey Group sẽ mở ra hướng đi mới cho các startup proptech Việt Nam, chứng minh rằng doanh nghiệp công nghệ Việt hoàn toàn có thể đáp ứng chuẩn mực toàn cầu và cạnh tranh trên sân chơi quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và PwC Việt Nam đã chính thức giới thiệu ấn phẩm "Kinh doanh tại Việt Nam" lần thứ 13. Cẩm nang chiến lược này được xem là "chiếc chìa khóa" quý giá, mở ra cánh cửa đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế....
Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh các quy định sửa đổi trong Luật Doanh nghiệp 2025 không chỉ làm rõ trách nhiệm của người đại diện theo pháp luât; mở rộng ngoại lệ đối với cán bộ, công chức, viên chức về góp vốn, mua cổ phần mà còn minh bạch quyền sở hữu doanh nghiệp nhằm ngăn chặn trốn thuế, rửa tiền…
Trong bối cảnh ngành đồ uống Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt với sự thống trị của những “ông lớn” quốc tế, Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát 1689 Beckent Bauer Việt Nam lại chọn cho mình một con đường riêng, làm bia thủ công mang dấu ấn văn hóa Việt.
Từ ngày 1/1/2026, Bộ Tài chính sẽ áp dụng mô hình quản lý thuế mới thay thế thuế khoán, phân loại hộ kinh doanh thành ba nhóm theo doanh thu. Trong đó, những hộ có doanh thu lớn, vượt 3 tỷ đồng trong hai năm liên tiếp, sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân ở mức 17%...
Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi đề xuất bãi bỏ hàng loạt điều kiện thành lập, hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhằm giảm rào cản gia nhập thị trường. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cảnh báo nguy cơ phát sinh rủi ro pháp lý, xung đột lợi ích và khoảng trống giám sát nếu thiếu cơ chế hậu kiểm hiệu quả thay thế…
