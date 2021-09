Nữ hoàng nhạc Pop Madonna xuất hiện đầy ấn tượng trong lễ trao giải MTV VMAs 2021

Madonna bước ra sân khấu trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ tại Trung tâm Barclays ở New York. Ngôi sao nhạc pop 63 tuổi cởi áo choàng sang chảnh, để lộ chiếc váy da siêu ngắn màu đen. "Mừng sinh nhật 40 tuổi của MTV! Và chào mừng các bạn tới MTV Video Music Awards 2021".

Madonna đã có không ít khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong lịch sử VMAs. Cô lần đầu trình diễn ca khúc Like a Virgin tại đây năm 1984, tiếp đó là Vogue năm 1990... Gần hai thập kỷ sau, nữ hoàng nhạc pop gây sốt với màn hôn Britney Spears trong khi biểu diễn cùng công chúa nhạc pop và Christina Aguilera trên sân khấu năm 2003.

"40 năm trước, tôi đến New York với 35 USD và đôi giày khiêu vũ. Tôi là người kém cỏi với hy vọng tạo ra điều gì đó mang tính cách mạng. Một kênh âm nhạc xuất hiện lúc nửa đêm và tự gọi là MTV, chúng tôi tìm thấy nhau, thiết lập mối quan hệ. Điều đó giúp tôi đổi đời. Đó là lý do tôi có mặt tại sự kiện, " Madonna nói.

Madonna có giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong đời là tại MTV Video Music Award - giải Nghệ sĩ mới xuất sắc năm 1984. Trong suốt sự nghiệp, nữ ca sĩ nhận gần 70 đề cử VMAs và chiến thắng 20 lần.

Trong clip chia sẻ của mình, Madonna nhớ lại việc lần đầu cô đến thành phố New York và bảo một tài xế taxi đưa cô đến "Trung tâm của tất cả". Tài xế này đã đưa Madona đến Quảng trường Thời đại. "Và họ nói rằng chúng tôi sẽ không ở đây lâu, nhưng đến giờ chúng tôi vẫn ở đây".

Lễ trao giải Video âm nhạc của kênh truyền hình cả nhạc MTV (MTV VMA) được tổ chức thường niên từ năm 1984, nhằm tôn vinh những video âm nhạc nổi bật trong năm. Bắt đầu như sự nổi loạn đối trọng với giải Grammy học thuật hơn, MTV VMA giờ đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa đại chúng gây nhiều tiếng vang.

Sau một năm phải tổ chức dưới hình thức online, MTV VMAs năm nay đón chào hàng chục nghìn khán giả lấp đầy các khán đài Nhà thi đấu Brooklyn’s Barclays Center, không cần đeo khẩu trang, không cần giữ khoảng cách để ngừa dịch Covid-19, có thể thấy mọi thứ đã trở lại bình thường.

Video của năm đã gọi tên “MONTERO (Call Me By Your Name)” của Lil Nas X. Trước khi nhận giải cao nhất này, video của Lil Nas X cũng đã nhận giải Chỉ đạo hay nhất.

Nhà thi đấu Brooklyn’s Barclays Center chật cứng khán giả trong lễ trao giải mừng sinh nhật 40 tuổi của MTV.

Nhạc R&B hay nhất đã thuộc về Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic với ca khúc “Leave The Door Open”. Ở hạng mục Nhạc Rock hay nhất, John Mayer với ca khúc “Last Train Home” đã thắng giải này. Trong khi đó, Billie Eilish cũng có bức tượng thứ 2 khi cô được xướng tên ở giải Nhạc Latin hay nhất. Ca khúc “Lo Vas A Olvidar” của Billie Eilish & ROSALÍA đã vượt qua nhiều đề cử khác để nhận giải này.

Hình ảnh tốt nhất của năm nay được trao cho "Brown Skin Girl" của Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid. Olivia Rodrigo cũng là cái tên nổi bật của năm nay đã giành được giải thưởng Màn trình diễn Push của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc, và Bài hát của năm. Chia sẻ khi nhận 3 giải thưởng lớn này, cô gái trẻ Olivia thốt lên: "Năm nay thật kỳ diệu!".

Giải thưởng Nhạc Alternative hay nhất đã được trao cho ca khúc "My ex's best friend" của rocker Machine Gun Kelly. Trong khi đó, hạng mục Nhạc Hip-Hop hay nhất gọi tên Travis Scott với ca khúc "Franchise" và ca khúc hợp tác hay nhất được dành cho "Kiss Me More” của Doja Cat ft. SZA.

Tại MTV VMAs 2021, Justin Bieber và Olivia Rodrigo dẫn đầu với 6 đề cử. Anh nhận được Nhạc Pop hay nhất cho ca khúc "Peaches". Màn trình diễn của Bieber tại MTV VMAs 2021 cũng đánh dấu lần đầu tiên anh xuất hiện trên sân khấu VMA kể từ năm 2015, sau đó Justin đã tạm nghỉ hoạt động âm nhạc. Ngôi sao người Canada được trao giải Nghệ sĩ của năm. Justin đã cảm ơn người hâm mộ đã bình chọn cho mình. Ngôi sao người Canada nói: "Âm nhạc là một cơ hội tuyệt vời và là một lối thoát tuyệt vời để tiếp cận mọi người và gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau."

Bài hát hay đột phá của MTV VMAs 2021 cũng đã tìm được chủ nhân là Claire Rosinkranz với ca khúc “Backyard Boy”. BTS - nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc đã giành đến hai giải thưởng Nhóm nhạc của năm và Best K-Pop.

Là một đối thủ cực kì "nặng kí" được đề cử ở 4 hạng mục Video of The Year, Song of The Year, Best Collaboration, Best Hip Hop, song WAP của Cardi và Megan Thee Stallion lại hoàn toàn trắng tay. Điều này khiến công chúng không khỏi bất bình vì trong năm vừa qua, ai cũng biết rõ sức hút khổng lồ của bản hit toàn cầu lớn đến mức nào. Màn kết hợp của Cardi B và Megan Thee Stallion không chỉ đạt thành công lớn về mặt thương mại, có độ viral cực khủng mà còn được giới phê bình đánh giá tích cực.

Taylor Swift với 4 đề cử, Ariana Grande với 3 đề cử cũng là 2 cái tên trắng tay nữa tại MTV VMAs năm nay.