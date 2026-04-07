Nửa cuối tháng 3, cán cân thương mại thâm hụt 56,48 triệu USD
Hoàng Sơn
07/04/2026, 10:46
Nửa cuối tháng 3/2026, cán cân thương mại hàng hoá Việt Nam vẫn thâm hụt 56,48 triệu USD. Đáng chú ý, cơ cấu thương mại tiếp tục có sự dịch chuyển rõ nét khi xuất khẩu nghiêng về nhóm nguyên liệu, năng lượng thay vì các ngành công nghệ cao…
Theo báo cáo sơ bộ từ Cục
Hải quan, trong nửa cuối tháng 3/2026 (từ ngày 16 – 31/3), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng
hoá Việt Nam đạt khoảng 52,13 tỷ USD, tăng 26,44% so với kỳ 1 tháng 3/2026. Lũy
kế 3 tháng đầu năm, tổng trị
giá xuất nhập khẩu đạt 249,5
tỷ USD, tăng 22,97% so với
cùng kỳ năm 2025.
Xét riêng chiều xuất khẩu, tổng trị giá xuất khẩu trong kỳ 2 tháng 3/2026
đạt khoảng 26,04 tỷ USD, tăng 27,95% so với kỳ 1 cùng tháng. Tính chung
từ đầu năm đến hết tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,08% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, tăng trưởng xuất khẩu trong kỳ có
xu hướng nghiêng mạnh về nhóm nguyên liệu
và năng lượng, thay vì các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản
phẩm công nghệ cao.
Xét tổng thể, nhóm hàng công nghiệp chế tạo vẫn giữ vai trò chủ đạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu với quy mô xuất khẩu đều đạt trên 1 tỷ USD, nhưng tốc độ tăng lại có dấu hiệu suy yếu. Đáng chú ý, nhóm điện thoại và linh kiện, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực chỉ đạt 2,56 tỷ USD, giảm 15,69% so với kỳ 1, qua đó kéo giảm tốc độ tăng trưởng chung của khu vực công nghiệp chế biến.
Cụ thể, xuất khẩu xăng dầu và than đá dù chỉ đạt lần lượt khoảng 8,43 triệu USD và 15,34 triệu USD, nhưng tăng gấp 16–20 lần so với kỳ 1 tháng 3/2026. Dù trị giá xuất khẩu còn khiêm tốn so với các ngành chủ lực, nhưng mức tăng cao cho thấy sự xuất hiện của các lô hàng lớn hoặc tác động từ biến động giá năng lượng thế giới.
Ngược lại, nhóm năng lượng và nguyên
liệu ghi nhận mức tăng trưởng đột biến và là động lực chính cho đà tăng trưởng trong kỳ.
Song song với đó, nhóm nguyên liệu đầu vào cho
sản xuất công nghiệp cũng tăng trưởng mạnh. Sắt thép các loại đạt 449,3 triệu USD,
tăng trên 80,87%; hóa chất đạt 181,76 triệu USD, tăng 82,93%; xuất khẩu đồng đạt 75,04 triệu USD, tăng 63,62%.
Những con số này phản ánh nhu cầu gia tăng từ các thị trường nhập khẩu trong
chuỗi sản xuất toàn cầu.
Việc nhóm năng lượng và nguyên liệu tăng mạnh đã làm thay đổi đáng kể cơ cấu
xuất khẩu trong kỳ, khi tỷ trọng các mặt hàng này gia tăng nhanh, trong khi
nhóm công nghệ cao suy giảm tương đối. Điều này cho thấy sự dịch chuyển mang
tính ngắn hạn theo hướng gia tăng xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng chế biến
thấp hơn, đặt ra vấn đề về tính bền vững trong dài hạn.
Mặc dù nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo
trong cơ cấu xuất khẩu, song động lực tăng trưởng vẫn chủ yếu đến từ khu vực
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Trong ngắn hạn, nếu các ngành điện tử và điện thoại phục hồi, tăng trưởng xuất khẩu có thể nhanh chóng cải thiện. Tuy nhiên, về dài hạn, yêu cầu đặt ra vẫn là nâng cao tỷ trọng các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo tính bền vững cho xuất khẩu.
Trong kỳ 2 tháng 3/2026, khu vực
FDI đạt kim ngạch khoảng 20,92 tỷ USD,
tăng 27,62% so với kỳ trước và
chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tỷ trọng này cho thấy khu vực FDI gần như
chi phối toàn bộ các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Phần lớn các mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn như máy vi tính, sản phẩm
điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị… đều do khối
doanh nghiệp FDI dẫn dắt.
Vì vậy, khi các doanh nghiệp FDI điều chỉnh sản xuất
hoặc nhu cầu thị trường thế giới biến động, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
cũng chịu tác động mạnh, thể hiện rõ qua sự sụt giảm của nhóm điện thoại trong
kỳ này.
Ở chiều ngược lại, trong 15 ngày cuối tháng 3/2026, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 26,1 tỷ USD, tăng 24,97% so
với kỳ 1 tháng 3/2026. Tính
lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 31/3,
kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 126,57
tỷ USD, tăng tới 27% so với
cùng kỳ năm 2025.
Tương tự như xuất khẩu, cơ cấu nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 3/2026 cho thấy sự
dịch chuyển rõ rệt theo hướng gia tăng nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất, phục vụ cho chuỗi
sản xuất trong nước thay vì tập trung vào nhóm công nghiệp chế biến chế tạo.
Một điểm đáng chú ý trong cơ cấu nhập khẩu kỳ
này là sự gia tăng mạnh của nhóm năng lượng, đặc biệt là xăng dầu. Mặt hàng này đạt kim ngạch khoảng 925,5 triệu USD, tăng tới 88,22% so với kỳ 1.
Đáng chú ý, trong bối cảnh Nghị định số 72/2026/NĐ-CP điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số sản phẩm xăng dầu về mức 0%, doanh nghiệp đã có điều kiện mở rộng nguồn cung ngoài các thị trường truyền thống, góp phần ổn định nguồn cung trong nước.
Sự gia tăng này không chỉ phản ánh nhu cầu
năng lượng phục vụ sản xuất trong nước mà còn chịu ảnh hưởng rõ nét từ những
căng thẳng địa chính trị. Những bất ổn liên quan đến nguồn cung dầu mỏ, gián đoạn chuỗi vận
chuyển và biến động giá năng lượng toàn cầu đã khiến nhiều quốc gia chủ động gia tăng nhập khẩu nhằm đảm bảo
an ninh năng lượng trong ngắn hạn.
Dù không ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất,
nhóm hàng công nghệ cao vẫn đóng góp quan trọng vào quy mô nhập khẩu.
Cụ thể, máy móc, thiết bị, dụng cụ,
phụ tùng đạt khoảng 3,30 tỷ USD và tăng 46,13%; phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 54,12%. Tuy nhiên, máy vi tính,
sản phẩm điện tử và linh kiện dù vẫn là nhóm có kim ngạch lớn nhất với
9,23 tỷ USD, nhưng chỉ tăng 10,13%. Trong khi đó, máy ảnh, máy
quay phim và linh kiện giảm 1,29%.
Đáng chú ý, khu vực FDI tiếp tục giữ
vai trò chi phối trong hoạt động nhập khẩu khi đạt kim ngạch khoảng 18,26 tỷ USD, tăng 20,93% so với kỳ 1 và chiếm gần 70% tổng kim ngạch nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 3/2026.
Sự gia tăng nhập khẩu của khu vực này phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất,
gia tăng đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới. Tuy nhiên, ở góc độ cơ cấu, điều này cũng cho thấy nền kinh tế Việt
Nam vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI. Giá
trị gia tăng trong nước còn hạn chế khi nhiều doanh nghiệp trong nước chưa tham
gia sâu vào các khâu cung ứng đầu vào, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp
hỗ trợ và sản xuất linh kiện.
Trong nửa cuối tháng
3/2026, cán cân thương mại vẫn giữ trạng thái thâm hụt với 56,48 triệu USD. Tính lũy kế từ đầu năm
đến hết ngày 15/3, cán cân thương mại thâm hụt lên tới 3,64 tỷ USD.
Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ việc nhập khẩu tư liệu sản xuất, máy
móc, thiết bị và nguyên vật liệu tăng mạnh nhằm phục vụ hoạt
động sản xuất và xuất khẩu trong các tháng tới. Bên cạnh đó, sự gia tăng nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là xăng dầu
trong bối cảnh giá thế giới biến động và rủi ro địa chính trị gia tăng cũng
góp phần tạo áp lực lên cán cân thương mại. Điều này khiến giá trị nhập khẩu
tăng nhanh trong ngắn hạn trong khi xuất khẩu, đặc biệt là nhóm công nghệ cao chưa phục hồi tương xứng.
Thị trường có thể đang dự báo sai về triển vọng lãi suất do cú sốc giá dầu
Cú sốc giá dầu hiện nay đang khiến giới đầu tư trên toàn cầu cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng...
Sự tăng trưởng kinh tế – xã hội đang dần định hình lại cách người trẻ nhìn nhận đồng tiền. Theo báo cáo The State of the Consumer 2025 của McKinsey, dựa trên khảo sát hơn 25.000 người tiêu dùng tại 18 quốc gia, thế hệ trẻ ngày nay đang hình thành thói quen chi tiêu có chọn lọc và kỳ vọng nhiều hơn ở mỗi giao dịch – nơi trải nghiệm, sự tiện lợi và cảm giác làm chủ trở thành giá trị cốt lõi.
Chỉ trong tuần đầu tháng 4, giá USD tự do lao dốc 730 đồng ở cả hai chiều mua/ bán, tương đương mức giảm 2,6%. Việc khởi tố vụ án tại Bảo Tín Minh Châu cùng với siết chặt sử dụng ngoại tệ trên các sàn ảo không chính thức sẽ góp phần đưa giá USD tự do hạ nhiệt...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: