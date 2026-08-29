OCOP Huế: Nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị thế và mở rộng thị trường

Thị trường càng mở rộng, yêu cầu đối với sản phẩm OCOP càng cao. Không dừng ở việc được công nhận, các chủ thể tại Huế sẽ phải cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu, bao bì, câu chuyện sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng...

Từ sản xuất đến tiêu thụ, OCOP Huế hướng tới hình thành chuỗi giá trị có tính liên kết cao hơn. Ảnh: UBND TP. Huế.

Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch số 504/KH-UBND về triển khai quảng bá, xúc tiến và phát triển thị trường các sản phẩm OCOP trong năm 2026 và năm 2027.

Điểm đáng chú ý của kế hoạch là chuyển trọng tâm từ việc phát triển số lượng sản phẩm sang nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đầu ra ổn định cho các chủ thể OCOP.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, một sản phẩm được công nhận OCOP chưa đồng nghĩa với việc có thể tự tạo chỗ đứng trên thị trường. Bài toán lớn hơn nằm ở khả năng duy trì chất lượng, xây dựng thương hiệu, tổ chức phân phối và tiếp cận đúng nhóm khách hàng. Vì vậy, việc Huế xây dựng kế hoạch riêng về quảng bá, xúc tiến và phát triển thị trường được xem là bước đi nhằm đưa OCOP từ câu chuyện sản phẩm địa phương sang câu chuyện hàng hóa có khả năng cạnh tranh.

TỪ “CÓ SẢN PHẨM” ĐẾN “CÓ THỊ TRƯỜNG”

Theo kế hoạch, Huế sẽ tập trung hỗ trợ các chủ thể OCOP mở rộng thị trường thông qua kết nối cung cầu, giao thương, hội chợ, triển lãm và các chương trình xúc tiến thương mại. Sản phẩm được định hướng tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, cửa hàng, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đồng thời mở rộng sang các kênh thương mại điện tử.

Đây là thay đổi quan trọng về cách tiếp cận thị trường. Nếu trước đây hoạt động OCOP chủ yếu đặt nặng việc hoàn thiện sản phẩm, tiêu chí và hồ sơ công nhận, thì giai đoạn tiếp theo đòi hỏi các chủ thể phải quan tâm nhiều hơn đến khả năng bán hàng và duy trì thị trường.

Muốn đi xa, sản phẩm không chỉ cần ngon, đặc trưng mà còn phải có bao bì phù hợp, nhận diện rõ ràng, câu chuyện đủ sức thuyết phục và khả năng đáp ứng ổn định về sản lượng, chất lượng. Đây cũng là những yếu tố quyết định việc một sản phẩm địa phương có thể bước vào hệ thống phân phối lớn hay chỉ dừng ở quy mô thị trường nhỏ.

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu, câu chuyện sản phẩm; nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Cùng với đó là tăng cường đào tạo về quản trị, marketing, thương mại điện tử và phát triển thị trường.

Các sản phẩm làng nghề có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng thông qua hoạt động du lịch và trải nghiệm. Ảnh: UBND TP. Huế.

Chuyển đổi số được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với bài toán tiêu thụ. Việc đưa sản phẩm lên các nền tảng số, tăng cường truyền thông trên mạng xã hội và các kênh trực tuyến sẽ giúp các chủ thể tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi địa phương, đồng thời mở thêm phương thức bán hàng bên cạnh hệ thống phân phối truyền thống.

Tuy nhiên, thương mại điện tử cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực của các cơ sở sản xuất. Khi thị trường được mở rộng, chất lượng sản phẩm, khả năng giao hàng, đóng gói, truy xuất nguồn gốc và chăm sóc khách hàng đều phải được nâng lên tương ứng.

BIẾN LỢI THẾ VĂN HÓA, DU LỊCH THÀNH GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG

Một hướng đi đáng chú ý khác là Huế định vị sản phẩm OCOP trong hệ sinh thái du lịch, làng nghề và văn hóa địa phương.

Với lợi thế về di sản, ẩm thực, nghề truyền thống và lượng khách du lịch lớn, Huế có điều kiện tạo ra một thị trường đặc thù cho các sản phẩm địa phương. Khi du khách tìm kiếm những sản phẩm mang dấu ấn vùng đất, OCOP có thể trở thành một phần của trải nghiệm thay vì đơn thuần là một mặt hàng bán lẻ.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng các mô hình quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm gắn với du lịch, làng nghề và trải nghiệm văn hóa. Đây là hướng đi có thể tạo thêm giá trị gia tăng khi cùng một sản phẩm được kết nối với câu chuyện về vùng đất, con người, nghề truyền thống và văn hóa Huế.

Huế kỳ vọng đưa những sản phẩm đặc trưng địa phương từ thị trường nhỏ đến các kênh phân phối rộng hơn. Ảnh: UBND TP. Huế.

Ở góc độ thị trường, lợi thế này đặc biệt quan trọng bởi các sản phẩm OCOP khó cạnh tranh với hàng hóa công nghiệp nếu chỉ dựa vào giá. Ngược lại, giá trị văn hóa, nguồn gốc địa phương, phương thức sản xuất truyền thống và câu chuyện sản phẩm có thể tạo ra sự khác biệt, giúp sản phẩm tiếp cận nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cao hơn cho những mặt hàng có bản sắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu, kế hoạch của Huế tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ gồm phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm; quảng bá, truyền thông; xúc tiến mở rộng thị trường và đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao năng lực chủ thể và huy động nguồn lực thực hiện.

Điểm cốt lõi là tăng liên kết giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp phân phối, đơn vị du lịch và đối tác thị trường. Khi các mắt xích này được kết nối, sản phẩm OCOP có cơ hội chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chuỗi giá trị hoàn chỉnh hơn, trong đó thị trường trở thành yếu tố dẫn dắt quá trình sản xuất.

Về dài hạn, mục tiêu của Huế không chỉ là có thêm những sản phẩm được công nhận OCOP, mà quan trọng hơn là hình thành được những thương hiệu địa phương có khả năng đứng vững trên thị trường. Khi đó, OCOP mới thực sự trở thành một công cụ để nâng giá trị nông sản, phát triển kinh tế nông thôn, tạo sinh kế và đồng thời thương mại hóa hiệu quả những giá trị văn hóa đặc trưng của Huế.