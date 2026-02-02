OMO xác lập kỷ lục Guinness thế giới bằng hình xếp chữ "Việt Nam" từ banh hạt giống

Ngày 31/1/2026, nhãn hàng OMO thuộc công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã chính thức thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới với sự kiện xếp chữ ‘Việt Nam’ từ banh hạt giống lớn nhất tại Công viên Sáng tạo TP. HCM.

Sự kiện không chỉ là một hoạt động mang tính biểu tượng mà còn là một phần trong chuỗi sự kiện Tết 2026 với chủ đề “Gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng”. Đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình bền bỉ của OMO nhằm bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, hướng tới một Việt Nam bền vững.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng, khách mời và người tiêu dùng, với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Nổi bật trong số đó là hoạt động làm banh hạt giống tại trạm “Gieo Lộc Rừng”, nơi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Thanh Tâm cùng các gia đình có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung trẻ yêu thiên nhiên đã góp mặt.

Họ đã cùng nhau hoàn thành và chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng khi 10.601 bánh hạt giống tạo nên hai chữ “Việt Nam”, chính thức ghi tên vào Kỷ lục Guinness Thế giới. Thành quả này vượt lên ý nghĩa của những con số, lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với môi trường.

Trong khuôn khổ sự kiện, Unilever Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026–2030. Thỏa thuận nằm trong chiến lược hợp tác dài hạn giữa hai bên, hướng tới triển khai các chương trình trồng và phục hồi rừng bền vững tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự tiếp nối hành trình “Vì một Việt Nam xanh” của OMO giai đoạn 2021–2025, mà còn mở ra một chặng hợp tác mới với nhiều kỳ vọng.

Đại diện Bộ Nông nghiệp & Môi trường cùng Unilever Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Sau khi thiết lập kỷ lục mới, OMO đã trao tặng toàn bộ 10.000 banh hạt giống cùng 1.000 cây con (Gõ mật, Cầm lai Bà Rịa, Chiêu liêu nước) cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Một trong những khu bảo tồn quan trọng, được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Đông Nam Bộ, với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn và hệ sinh thái đa dạng. Việc trao tặng này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn là một hành động thiết thực trong việc phòng, chống thiên tai, đặc biệt là lũ lụt và các tác động của biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi tin rằng khi chúng ta cùng nhau hành động, những mầm xanh hôm nay sẽ trở thành những cánh rừng vững chãi, bảo vệ đất nước trước biến đổi khí hậu, gìn giữ nguồn sống cho thế hệ mai sau. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các vườn quốc gia, và đặc biệt là cộng đồng để cùng nhau gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng cho Việt Nam", bà Nguyễn Tịnh Tâm, Quản lý Nhãn hàng cấp cao của OMO, chia sẻ.

Đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cũng bày tỏ sự trân trọng trước sáng kiến thiết thực của OMO, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Đại diện OMO trao tặng 10.000 banh hạt giống cùng 1.000 cây con (Gõ mật, Cẩm lai Bà Rịa, Chiêu liêu nước) cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Sự kiện xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới lần này của OMO đã nối dài những hoạt động ý nghĩa trong dịp đầu xuân 2026. Trước đó, nhãn hàng cũng đã khởi động hành trình "Cùng OMO gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng" và trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình. Thông qua chuỗi hoạt động trồng rừng ý nghĩa, OMO cùng Unilever Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết dài hạn, bền vững và có trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, vì một tương lai xanh cho Việt Nam.