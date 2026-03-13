Thứ Sáu, 13/03/2026

Thị trường

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 22% doanh nghiệp KCN, KCX điều chỉnh kế hoạch sản xuất trước biến động Trung Đông

Minh Huy

13/03/2026, 10:37

Căng thẳng tại Trung Đông đang bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và logistics của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, với khoảng 22,5% doanh nghiệp được khảo sát đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để ứng phó với chi phí và thời gian vận chuyển tăng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông đang bắt đầu lan tỏa tác động đến hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp tại các khu chế xuất (KCX) và khu công nghiệp (KCN) khu vực phía Nam. Một số doanh nghiệp đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, giao hàng để ứng phó với chi phí logistics và nguyên liệu tăng cao.

Theo thông tin từ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Hepza), đơn vị này vừa thực hiện khảo sát nhanh về mức độ ảnh hưởng của tình hình Trung Đông đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX, KCN trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Kết quả cho thấy đã có 231 doanh nghiệp phản hồi thông tin, trong đó một số doanh nghiệp bước đầu ghi nhận tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đánh giá ban đầu cho thấy ảnh hưởng trong ngắn hạn chưa diễn ra trên diện rộng, song các doanh nghiệp lo ngại rủi ro lớn hơn trong trung và dài hạn khi chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu có dấu hiệu gián đoạn. Nhiều doanh nghiệp cho biết nguồn cung linh kiện, nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu từ Trung Đông và châu Âu đang chịu áp lực do hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz gặp khó khăn.

Một số tuyến vận chuyển buộc phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi) để tránh rủi ro địa chính trị, khiến thời gian vận chuyển kéo dài thêm khoảng 3 - 4 tuần so với thông thường. Điều này kéo theo chi phí logistics tăng mạnh và nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Trước những biến động này, 52 doanh nghiệp (chiếm 22,5%) số doanh nghiệp được khảo sát, đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm giảm thiểu rủi ro. Các biện pháp được áp dụng chủ yếu liên quan đến điều chỉnh lịch sản xuất, tối ưu tồn kho nguyên liệu và tìm nguồn cung thay thế để ứng phó với tình trạng chi phí nhiên liệu, logistics và giá nguyên vật liệu tăng cao.

Xét theo khu vực, số doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất tập trung nhiều nhất tại Bình Dương với 25 doanh nghiệp, tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu với 14 doanh nghiệp và TP. Hồ Chí Minh với 13 doanh nghiệp.

Ngoài ra, khảo sát cũng ghi nhận 27 doanh nghiệp (chiếm 11,7%) phải điều chỉnh tiến độ giao hàng do thời gian vận chuyển kéo dài. Theo phản ánh của doanh nghiệp, nhiều lô hàng hiện chậm giao trên 10 ngày, trong khi chi phí logistics tăng hơn 30% tại một số tuyến vận tải biển quốc tế.

Ban Quản lý các KCX, KCN TP. Hồ Chí Minh cho biết nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, các ngành sản xuất phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và vận tải biển quốc tế có thể chịu áp lực lớn hơn trong thời gian tới. Do đó, Ban Quản lý đang tiếp tục theo dõi sát tình hình để kịp thời nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp.

chi phí logistics công nghiệp Doanh nghiệp sản xuất khu chế xuất khu công nghiệp tăng chi phí tăng giá nhiên liệu thị trường tình hình Trung Đông TP. Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng hóa

