TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về đăng ký doanh nghiệp năm 2026

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2026…

Theo đó, việc kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội và các nghị định của Chính phủ liên quan; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục theo quy định; không chồng chéo với hoạt động kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền khác và không gây cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

Đồng thời, Thành phố ưu tiên thực hiện kiểm tra, giám sát trực tuyến, từ xa trên cơ sở dữ liệu điện tử. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tổ chức kinh tế chấp hành tốt quy định pháp luật, không có dấu hiệu vi phạm sẽ được miễn kiểm tra thực tế.

Theo Kế hoạch, Sở Tài chính (Phòng Đăng ký kinh doanh) thực hiện kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp theo nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tập trung vào việc góp vốn điều lệ và tình trạng hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện công khai thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp Thành phố tại địa chỉ https://doanhnghiep.hochiminhcity.gov.vn/ để các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực quản lý.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đặt trong khu công nghệ cao.

Đối với cấp xã, Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) thuộc UBND cấp xã thực hiện kiểm tra, giám sát hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã theo nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký, đặc biệt là việc hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh sẽ xử lý theo quy định.

Cũng theo Kế hoạch, thời hạn kiểm tra không quá 10 ngày, trường hợp phức tạp có thể gia hạn một lần nhưng không quá 5 ngày. Mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tổ chức kinh tế không bị kiểm tra quá 1 lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 15/1/2027 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/1/2027.